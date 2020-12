Παραλαμβάνουν το εμβόλιο οι ευρωπαϊκές χώρες – Κομισιόν: Συγκινητική στιγμή ενότητας (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Τα εμβόλια διανέμονται στις ευρωπαϊκές χώρες αναλόγως με τον πληθυσμό τους και ήδη στην Ιταλία και τη Γαλλία έφτασε η πρώτη παρτίδα των δόσεων. Το μεσημέρι του Σαββάτου έφτασε στην Κύπρο η πρώτη παρτίδα εμβολίων. Υπό δρακόντεια μέτρα ασφάλειας, η κάθε χώρα τα προωθεί στα ειδικά διαμορφωμένα αποθηκευτικά κέντρα της.

Στο Παρίσι παρελήφθη η πρώτη παρτίδα του εμβολίου Pfizer/Biontech. Τα εμβόλια έφτασαν στην Ιταλία και στην Εσθονία, ενώ η παραλαβή των εμβολίων στις χώρες βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΙσπανίαΣτις 7.30 το πρωί του Σαββάτου έφθασε στην Γουαδαλαχάρα της Ισπανίας από το Βέλγιο, το φορτηγό που μετέφερε τα πρώτα εμβόλια. Θα μοιραστεί ισότιμα στις 17 Αυτονομίες για να αρχίσουν από αύριο οι πρώτοι εμβολιασμοί.

Από την Δευτέρα θα καταφθάνουν εβδομαδιαίως 350.000 δόσεις στις Αυτονομίες. Υπολογίζεται ότι σε διάστημα 12 εβδομάδων θα έχουν παραληφθεί 4.591.275 δόσεις του εμβολίου της Pfizer για 2.295.638 άτομα. Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθεί η πρώτη φάση εμβολιασμών της Εθνικής Στρατηγικής Εμβολιασμών COVID στα 13.000 κέντρα Υγείας της χώρας.

Eνώ παραδίδονται οι πρώτες δόσεις των εμβολίων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτοφανή είναι τα μέτρα ασφαλείας με τη συμβολή στρατού και αστυνομίας. Τα εμβόλια διανέμονται στις ευρωπαϊκές χώρες αναλόγως με τον πληθυσμό τους.

Ξεκινά τους εμβολιασμούς και η Σλοβακία

Ο πρώτος εμβολιασμός κατά της COVID-19 θα γίνει στη Σλοβακία το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Ζουζάνα Μπάτοβα, διευθύντρια του Κρατικού Ινστιτούτου Ελέγχου Φαρμάκων της Σλοβακίας. «Οι πρώτες 9.750 δόσεις του εμβολίου κατά της ασθένειας που προκαλεί ο κορονοϊός παραδόθηκαν σήμερα Σάββατο. Τα εμβόλια βρίσκονται σε ένα νοσοκομείο της πόλης Νίτρα. Ο πρώτος, συμβολικός εμβολιασμός θα γίνει σήμερα το βράδυ στον διάσημο ειδικό κατά των μεταδοτικών ασθενειών καθηγητή Βλαντιμίρ Κρτσμέρι» δήλωσε η ίδια στους δημοσιογράφους.

Οι υγειονομικοί που περιθάλπουν τους ασθενείς που πάσχουν από την COVID-19 στις πόλεις Νίτρα, Μπρατισλάβα, Μπάνσκα Μπίστριτσα και Κόσιτσε αναμένεται ότι θα κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, από αύριο.

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συγκινητική στιγμή ενότητας

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε μήνυμά της στο Twitter, μιλά για «μια συγκινητική στιγμή ενότητας και μία ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας».

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.

Vaccination will begin tomorrow across the EU.

The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 26, 2020

Στο μήνυμά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει: «Σήμερα είναι η μέρα παράδοσης και αύριο ο εμβολιασμός κατά της Covid-19 ξεκινά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.Το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο την ίδια στιγμή σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και ο κόσμος θα αρχίσει να λαμβάνει το εμβόλιο στην Αθήνα, στη Ρώμη, στο Ελσίνκι, στη Σόφια, για να αναφέρουμε μερικές πόλεις. Οι Ημέρες του Ευρωπαϊκού Εμβολιασμού μας αποτελούν μια συγκινητική στιγμή ενότητας και μία ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας. Ο εμβολιασμός θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε, σταδιακά, στη φυσιολογική μας ζωή. Αλλά έως τότε θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί».

Ρεπορτάζ: Κάλλη Λέκκα, Θωμαϊς Παπαϊωάννου, Δώρα Μακρή

Πηγή: ΕΡΤwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: