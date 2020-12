EE: Tο εμβόλιο ξεκίνησε το ταξίδι του με προορισμό τις 27 χώρες κράτη μέλη – Δείτε το video

Μοιράσου το άρθρο:

Συσκευάστηκαν προσεκτικά φορτώθηκαν και βρίσκονται καθοδόν προς τις 27 χώρες κράτη μέλη. Με βίντεο που ανάρτησε η Κομισιόν στον επίσημο λογαριασμό της δείχνει τη διαδικασία μεταφοράς των πολύτιμων εμβολίων προκειμένου να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου.

After being carefully packed, batches of the newly approved #COVID19 vaccine are being dispatched to the 27 countries.

These vaccines will soon be arriving at their destination to be used during the #EUVaccinationDays on 27, 28 and 29 December. pic.twitter.com/2BZCo6N7vb

Τα πρώτα φορτία αναχώρησαν χθες για τις χώρες μέλη από τη μονάδα παραγωγής του αμερικανικού φαρμακευτικού κολοσσού στην πόλη Πουρς του Βελγίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Επιτρόπου Υγείας της Κομισιόν όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν υποδεχθει τα πρώτα φορτία στις 26 Δεκεμβρίου

Οι τρεις φάσεις του εμβολιασμού στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα ο εμβολιασμός ξεκινά στις 27 Δεκεμβρίου με πρώτους να εμβολιάζονται μια νοσηλεύτρια και ένας ηλικιωμένος.

Την Κυριακή θα εμβολιαστούν επίσης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Βουλής, οι ηγεσίες των υπουργείων Εξωτερικών, Άμυνας και Υγείας, οι ηγεσίες του ΕΟΔΥ, του ΕΟΠΥΥ, των ενόπλων δυνάμεων και των Σωμάτων ασφαλείας.

Τη Δευτέρα θα εμβολιαστεί ο Αλέξης Τσίπρας και στις 4 Ιανουαρίου η Φώφη Γεννηματά.

Στην 1η φάση που αρχίζει στις 27 Δεκεμβρίου θα εμβολιαστούν Υγειονομικοί, διαμένοντες και προσωπικό οίκων ευγηρίας και δομών φροντίδας χρονίων πασχόντων, όπως επίσης προσωπικό προτεραιότητας για τις λειτουργίες της κυβέρνησης.

Η 2η φάση θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο. Θα εμβολιαστούν:

άτομα άνω των 70 ετών, ξεκινώντας όμως αντίστροφα, από τους μεγαλύτερους, άτομα ηλικίας άνω των 85 ετών,

ασθενείς με νοσήματα που διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο για μόλυνση με Covid – 19, ανεξαρτήτως ηλικίας

προσωπικό προτεραιότητας για τη λειτουργία του κράτους

άτομα 60-69 ετών ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων

άτομα 18-59 ετών με νοσήματα υψηλού κινδύνου

Η 3η φάση έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2021 και σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τότε θα εμβολιαστούν όσοι είναι 18 και άνω χωρίς υποκείμενα νοσήματα.

Η Pfizer θα αποστείλει άλλες 12,5 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου στην ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους

Εν τω μεταξύ, οι εταιρείες BioNTech και Pfizer ανακοίνωσαν χθες ότι θα αποστείλουν 12,5 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου τους κατά της Covid-19 στην Ευρωπαϊκή Ενωση προς το τέλος του χρόνου.

Οι 27 χώρες μέλη της Ενωσης που χρειάζονται δόσεις του εμβολίου θα τις έχουν εντός πέντε ημερών, δήλωσε ο επιχειρησιακός διευθυντής της εταιρείας Σον Μάρετ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, καθώς οι εταιρείες επιταχύνουν για να παραδώσουν τις πρώτες δόσεις μετά την χθεσινή έγκριση του εμβολίου τους από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Πρόκειται για περισσότερο από το ήμισυ των δόσεων που αναμένεται να αποσταλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από το τέλος του έτους, πρόσθεσε. Καθώς απαιτούνται δύο δόσεις σε διάστημα τριών εβδομάδων, οι αρχικές παραδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση θα είναι αρκετές για τον εμβολιασμό 6,25 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η BionTech σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή του εμβολίου τον Φεβρουάριο στο νέο εργοστάσιό της στο Μάρμπουργκ της Γερμανίας, ανακοίνωσε παράλληλα ο οικονομικός διευθυντής Ζιρκ Πέτινγκ στην ίδια συνέντευξη Τύπου.

Η μονάδα, η οποία αγοράστηκε τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να έχει ικανότητα ετήσιας παραγωγής μέχρι 750 εκατομμυρίων δόσεων.www.ert.gr

