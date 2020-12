Brexit: Σε απόσταση αναπνοής από την ιστορική συμφωνία ΕΕ και Ην. Βασιλείου

Μοιράσου το άρθρο:

Η συμφωνία εμπορικής σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου είναι πλέον βέβαιη ενώ από ώρα σε ώρα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Έπειτα από 9 μήνες διαπραγματεύσεων μία συμφωνία εμπορικής σχέσης μεταξύ ΕΕ-ΗΒ βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο.

Οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι θα χρειαστούν λίγες ακόμη ώρες μέχρι τις ανακοινώσεις καθώς οι δύο πλευρές χτενίζουν τις νομικές λεπτομέρειες από το περίπου 2 χιλιάδων σελίδων κείμενο.

Οι μόνες ελάχιστες πληροφορίες που διαρρέουν αφορούν μία εσωτερική ανάλυση της κυβέρνησης για τη συμφωνία που πρόκειται να ανακοινωθεί σήμερα και η οποία σημειώνει τα 65 βασικά ζητήματα που συζητούνται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Η άποψη της κυβέρνησης είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κερδίσει περισσότερες από δύο φορές περισσότερες νίκες από την ΕΕ.

28 νίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο (43%), 11 νίκες στην ΕΕ (17%) και 26 «αμοιβαίους συμβιβασμούς» (40%). Το διάγραμμα που δημοσίευσε ο ιστότοπος Guido περιγράφει το κρίσιμο ζήτημα της αλιείας ως αμοιβαίο συμβιβασμό.

Η κάθε πλευρά θα επικοινωνήσει τη συμφωνία από την δική της πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπόρις Τζόνσον έχει να κερδίσει την πανίσχυρη ευρωσκεπτικιστική ομάδα του κόμματος του, τους λεγόμενους Σπαρτιάτες.

Η ευρωπαϊκή πλευρά γνωρίζει ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός θα πρέπει να πείσει την κοινοβουλευτική του ομάδα ότι εξασφάλισε αυτά που τους είχε υποσχεθεί από το Brexit και θα το αφήσουν να γίνει χωρίς απάντηση αφού ο τελικός σκοπός επετεύχθη.

Ο Νάιτζελ Φαράτζ ηγέτης του κόμματος Brexit και πόλος ανησυχίας και την κυβέρνηση τοποθετήθηκε υπέρ της συμφωνίας με ένα βίντεο όπου λέει ότι ο πόλεμος τελείωσε.

Πάντως είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο πλευρές ότι υπάρχει συμφωνία και το εμπόριο όπως και η μετακίνηση των πολιτών θα συνεχιστεί με σχετική ομαλότητα.

The war is over. pic.twitter.com/5wN23RzzGF

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) December 24, 2020

Η Συμφωνία αφορά το εμπόριο αγαθών. ‘Οχι τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο Σίτι που αποτελούν περίπου τα 2/3 με το 80% της βρετανική οικονομίας, του ΑΕΠ της χώρας.

Περιμένοντας έξω από τη Ντάουνινγκ Στρίτ την ανακοίνωση Τζόνσον τα τηλεοπτικά συνεργεία έγιναν μάρτυρες μίας ακόμη επίδειξης από τον διάσημο γάτο του Νο10, Λάρι. Ο οποίος επιτέθηκε σε περιστέρι χωρίς ωστόσο μεγάλη επιτυχία ευτυχώς για το περιστέρι βεβαίως.

Πηγή: ΕΡΤ, Ανταπόκριση: Ευδοξία Λυμπέρηwww.ert.gr

