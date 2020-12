Brexit: Επιτέλους συμφωνία ανάμεσα σε ΕΕ και Βρετανία

Μοιράσου το άρθρο:

Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία κατέληξαν σε εμπορική συμφωνία για το Brexit, ανέφερε πηγή από την Ντάουνιγκ Στριτ, σημειώνει τηλεγράφημα του Ρόιτερς.

«Επετεύχθη συμφωνία», είπε η πηγή στο Ρόιτερς. «Πήραμε πίσω τον έλεγχο των χρημάτων μας, των συνόρων μας, των νόμων, του εμπορίου και των νερών για την αλιεία μας».

«Η συμφωνία είναι ένα φανταστικό νέο για οικογένειες και επιχειρήσεις σε κάθε μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών βασισμένη σε μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις που έχει επιτευχθεί ποτέ με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Πετύχαμε αυτήν την σπουδαία συμφωνία για όλο το Ηνωμένο Βασίλειο σε χρόνο ρεκόρ και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η οποία προστατεύει την ακεραιότητα της εσωτερικής μας αγοράς και τη θέση της Βόρειας Ιρλανδίας μέσα σε αυτήν», είπε η πηγή.

Πρόεδρος Κομισιόν: Έχουμε δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία

ανταπόκριση από Βρυξέλλες Ειρήνη Ζαρκαδούλα

Για «δίκαιη και ισορροπημένη» συμφωνία έκανε λόγο η Πρόεδρος της Κομισιόν.

«Αξίζει να παλέψουμε για αυτήν τη συμφωνία.

Έχουμε τώρα μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα προστατεύσει τα συμφέροντά μας στην ΕΕ, θα διασφαλίσει θεμιτό ανταγωνισμό και θα παρέχει προβλεψιμότητα για τις αλιευτικές μας κοινότητες.

Η Ευρώπη προχωρά τώρα» σημείωσε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Σαρλ Μισέλ: Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, η καλύτερη συμφωνία με τον γείτονα, φίλο και σύμμαχό μας είναι το καλύτερο αποτέλεσμα

Η ανακοίνωση ότι οι διαπραγματευτές έχουν καταλήξει σε συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη δημιουργία στενής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και συμπλήρωσε:

«Ευχαριστούμε την Πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και τον επικεφαλής διαπραγματευτή Μισέλ Μπαρνιέ για τις ακούραστες προσπάθειές τους».

«Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, η καλύτερη συμφωνία με τον γείτονα, φίλο και σύμμαχό μας είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ επέδειξε ενότητα και αποφασιστικότητα στις διαπραγματεύσεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε την ίδια ενότητα » τόνισε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Επισήμανε ότι «αυτές ήταν πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, αλλά η διαδικασία δεν έχει τελειώσει. Τώρα είναι η ώρα για το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλύσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σε επίπεδο διαπραγματευτών, προτού δώσουν τα πράσινα φώτα τους ».

Πηγή: Ρόιτερς

