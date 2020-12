Ο Μπόρις Τζόνσον πανηγυρίζει για τη συμφωνία Λονδίνου -Βρυξελλών

Μοιράσου το άρθρο:

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον πανηγύρισε με τα χέρια ψηλά τη συμφωνία που επετεύχθη σήμερα, αναρτώντας σχετική φωτογραφία στο Twitter, με τη φράση «Η συμφωνία ολοκληρώθηκε».

Λονδίνο και Βρυξέλλες κατέληξαν σήμερα σε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις πολλών μηνών.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Πηγή φωτoγραφίας: Twitter

