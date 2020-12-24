Εμβολιασμός: Ποιοι είναι οι 45 αξιωματούχοι που θα εμβολιαστούν – 70.000 πολίτες έως 10/1

Περίπου 70.000 πολίτες θα εμβολιαστούν έως τις 10 Ιανουαρίου και μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 45 αξιωματούχοι με καίριες θέσεις για τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού.
Βάσει του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Εμβολιασμών, στην πρώτη φάση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού θα δοθεί προτεραιότητα στους υγειονομικούς, στους ηλικιωμένους που διαμένουν σε οίκους ευγηρίας και στους υπαλλήλους αυτών των δομών, σε όσους περιθάλπονται, διαμένουν ή εργάζονται σε δομές φροντίδας χρόνια πασχόντων και σε κέντρα αποκατάστασης.
Μεταξύ αυτών θα περιληφθούν 45 αξιωματούχοι που επιτελούν κρίσιμο έργο για τη λειτουργία του κράτους και της κυβέρνησης.
Ακολουθεί η λίστα με τους αξιωματούχους:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ, ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
27/12/2020- 10/1/2021
ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27/12/2020- 10/1/2021
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ν. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
√
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
√
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
27/12/2020- 10/1/2021
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
√
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
27/12/2020- 10/1/2021
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
√
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
√
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
√
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ
√
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
27/12/2020- 10/1/2021
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
√
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
√
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
√
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ
√
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
√
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
√
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
27/12/2020- 10/1/2021
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
√
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
√
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
√
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
27/12/2020- 10/1/2021
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
√
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
(ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
√
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ)
ΖΩΗ ΡΑΠΤΗ
√
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
√
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ
√
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
√
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ)
27/12/2020- 10/1/2021
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΔΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΕΑΣ
√
ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
27/12/2020- 10/1/2021
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ/ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ε.Ο.Π.Υ.Υ ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ
√
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
27/12/2020- 10/1/2021
ΥΠΟΥΡΓΟΣ (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
√
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
√
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
27/12/2020- 10/1/2021
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ
√
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΥΜΟΥΣΗΣ
√
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ
√
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΚΟΣ
√
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
√
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
√
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ
√
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΤΣΑΣ
√
ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ
√
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
√
ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ
√
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΣ
√
ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΛΙΑΡΗΣ
√
Α’ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΗΣ
√
Β’ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΙΣΑΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
√
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΥΠ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
√
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α’ ΕΥΠ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ
√
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ΕΥΠ
ΜΕΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
√
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Γ΄ΕΥΠ
ΜΗΤΣΙΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
√
ΣΥΝΟΛΟ
45
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