Με «διαβατήριο» αρνητικό τεστ στον κορονοϊό η διέλευση μεταξύ Γαλλίας – Βρετανίας

Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Βρετανίας κατέληξαν σε συμφωνία για να σταματήσει η εμπλοκή στη διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων μεταξύ των δύο χωρών. Από τα μεσάνυχτα οι μηχανές των φορτηγών που σχημάτιζαν ουρές μεγαλύτερες των 35 χλμ. μπορούν να μπουν και ξεκινήσουν και πάλι αρκεί οι οδηγοί τους να βγουν αρνητικοί σε τεστ για τον κορονοϊό. Ηδη οι πρώτοι ταξιδιώτες κατάφεραν να περάσουν τα σύνορα.

«Όλοι οι οδηγοί φορτηγών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, πρέπει να υποβάλλονται» σε γρήγορο τεστ, τα αποτελέσματα του οποίου είναι διαθέσιμα σε περίπου 30 λεπτά, ανέφεραν τα υπουργεία Μεταφορών των δύο κρατών. Το πρωτόκολλο αυτό θα επανεξεταστεί την 31η Δεκεμβρίου, πάντως «μπορεί να παραμείνει σε ισχύ ως την 6η Ιανουαρίου», συμπληρώνεται.

Σε περιπτώσεις που τα τεστ είναι θετικά, οι οδηγοί θα είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν σε απομόνωση για δέκα ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε χώρο που θα τους υποδεικνύουν ή παρέχουν οι βρετανικές αρχές.

Το Ντόβερ που είναι το κυριότερο λιμάνι για τη μεταφορά εμπορευμάτων προς και από τη Γαλλία άνοιξε στη 01:00 (ώρα Ελλάδας). Επιτόπου βρίσκονται κλιμάκια των βρετανικών υγειονομικών αρχών για να παρέχουν τεστ ωστόσο η κατάσταση δεν αναμένεται να ομαλοποιηθεί προτού περάσουν δύο ή τρεις ημέρες.

Το έμφραγμα στην διακίνηση εμπορευμάτων δημιούργησε φόβους για τη διακίνηση των εμβολίων, αλλά και την επάρκεια των προϊόντων, προκαλώντας καταναλωτικό πανικό και κάνοντας αλυσίδες όπως η Tesco να βάζει όριο στην αγορά χαρτιού υγείας, αυγών, ρυζιού και σαπουνιού για τα χέρια.www.ert.gr

