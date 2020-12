Πράσινο φως από την Κομισιόν στο εμβόλιο των Pfizer/BioNTech

Μοιράσου το άρθρο:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer/BioNTech κατά του κορονοϊού, μετά τη θετική γνωμάτευση που έδωσε νωρίτερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Υγείας (ΕΜΑ), όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Σήμερα προσθέτουμε ένα σημαντικό κεφάλαιο σε ένα ευρωπαϊκό success story, κάνοντας διαθέσιμο στους Ευρωπαίους το πρώτο εμβόλιο για την Covid-19», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της στο Twitter.

H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο ταυτόχρονα και με τις ίδιες προϋποθέσεις σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Today we add an important chapter to a European success story, by making available the 1st #COVID19 vaccine for Europeans.

More will come.

It will be available to all EU countries at the same time, on the same conditions #EUvaccinationdays

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020



Επίτροπος Υγείας ΕΕ: Πολύ σημαντική ημέρα για τους Ευρωπαίους πολίτες

Την ελπίδα η οποία απορρέει από την έγκριση του εμβολίου για τον κορονοϊό τόνισε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου, μιλώντας σε δημοσιογράφους ειδησεογραφικών πρακτορείων.

«Υπάρχει φως στον ορίζοντα. Έξι μήνες μετά την αρχή της στρατηγικής για τα εμβόλια, έχουμε υπογράψει έξι συμβόλαια με τους πιο υποσχόμενους παραγωγούς εμβολίου για την αντιμετώπιση του κορονοϊού» υπογράμμισε η κ. Κυριακίδου επισημαίνοντας παράλληλα ότι «δεν είναι η αρχή του τέλους, αλλά το τέλος της αρχής. Η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα και δε συμβιβαζόμαστε».

Όσον αφορά στον εμβολιασμό, επισήμανε ότι «αντιμετωπίζουμε έναν άνευ προηγουμένου μαζικό εμβολιασμό και το λέω γιατί θα υπάρξουν πολλές δυσκολίες τις οποίες θα πρέπει να ξεπεράσουμε μαζί και υπάρχουν ακόμη πολλά τα οποία πρέπει να υπολογίσουμε. Δεν είναι ώρα να ανακηρύξουμε νίκη, αυτό θα έρθει μόνο όταν νικήσουμε την πανδημία. Αλλά είναι η ώρα να πούμε ότι είναι μία πολύ σημαντική ημέρα για τους Ευρωπαίους πολίτες, αυτό το εμβόλιο είναι σημαντικό βήμα στο δρόμο του τέλους αυτής της πανδημίας του κορονοϊού για μία πιο ασφαλή και πιο υγιή ΕΕ».

Παράλληλα, η Ευρωπαία Επίτροπος σημείωσε ότι «η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά σοβαρή. Η έγκριση ενός εμβολίου δεν αποτελεί πανάκεια, πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε συνετοί, πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα», ενώ έκανε λόγο για «μία συνεργασία άνευ προηγουμένου μεταξύ της Κομισιόν και των κρατών-μελών στο να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που είμαστε σήμερα».

Ερωτηθείσα για το αν θα εμβολιαστεί, η Στέλλα Κυριακίδου ξεκαθάρισε: «Όταν έρθει η σειρά μου, ναι θα εμβολιαστώ».

Για τα κρούσματα του κορονοϊού σημείωσε ότι «τα νούμερα δείχνουν να σταθεροποιούνται σε μερικά-κράτη μέλη, αλλά ακόμη σταθεροποιούνται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σε μερικά-κράτη μέλη συνεχίζουμε να βλέπουμε συνεχή αύξηση. Σε δώδεκα κράτη-μέλη εξακολουθούμε να παρατηρούμε αύξηση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς προς το παρόν δε μπορούμε να δούμε μείωση στα νούμερα θνητότητας».

Σχετικά με την απάντηση των κρατών-μελών στο ζήτημα του εντοπισμού μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού στη Βρετανία, η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ ανέφερε ότι «υπάρχει εναρμονισμένη και συντονισμένη προσέγγιση αναφορικά με τη στάση των κρατών-μελών στην κατάσταση» και το απόγευμα της Τρίτης θα συνεδριάσουν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι για να αποφασίσουν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της ΕΕ.

Πηγή: ΕΡΤ / Ανταπόκριση: Ειρήνη Ζαρκαδούλα

www.ert.gr

