Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων: Τι ξέρουμε για το νέο στέλεχος – Πού έχει εμφανιστεί – Οδηγίες

Η προκαταρκτική ανάλυση της μετάλλαξης που εντοπίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο υποδηλώνει σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ότι η παραλλαγή είναι σημαντικά πιο μεταδοτική από τις προηγούμενες κυκλοφορούσες παραλλαγές, με εκτιμώμενο δυναμικό αύξησης του αναπαραγωγικού αριθμού (R) από 0. 4 ή μεγαλύτερο και εκτιμώμενη αυξημένη μεταδοτικότητα έως και 70%.

Το ευρωπαϊκό Κέντρο τονίζει ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ένδειξη αυξημένης σοβαρότητας της λοίμωξης που να σχετίζεται με τη νέα παραλλαγή, η οποία όπως σημειώνει εμφανίστηκε σε μια εποχή του χρόνου, όπου παραδοσιακά υπάρχει αυξημένη οικογενειακή και κοινωνική ανάμειξη.

Η ανάλυση του γονιδιώματος

Η ανάλυση των δεδομένων αλληλουχίας του γονιδιώματος του ιού εντόπισε ένα μεγάλο ποσοστό περιπτώσεων που ανήκαν σε ένα νέο απλό φυλογενετικό σύμπλεγμα. Η νέα παραλλαγή ορίζεται από πολλαπλές μεταλλάξεις πρωτεϊνών ακίδων (διαγραφή 69-70, διαγραφή 144, N501Y, A570D, D614G, P681H, T716I, S982A, D1118H), καθώς και μεταλλάξεις σε άλλες γονιδιωματικές περιοχές.

Που υπάρχουν κρούσματα

Κρούσματα της νέας παραλλαγής του ιού έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής 9 στην Δανία, από ένα στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, ένα στην Ιταλία και ένα στην Αυστραλία.

Το Κέντρο Ελέγχου Νόσων τονίζει ότι, απαιτούνται έγκαιρες προσπάθειες για την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσής της δεδομένης της έλλειψης στοιχείων που να δείχνουν σε ποιο βαθμό εξαπλώνεται η νέα παραλλαγή ιού εκτός του ΗΒ.

APΖητείται εγρήγορση και συλλογή στοιχείων από τις δημόσιες αρχές υγείας

Έτσι συνιστά στις αρχές της δημόσιας υγείας και τα εργαστήρια να αναλύσουν και να ακολουθήσουν εγκαίρως την διαδικασία απομόνωσης ιών ώστε να εντοπίσουν κρούσματα της νέας παραλλαγής. Τα άτομα με επιδημιολογική σύνδεση με κρούσματα της νέα παραλλαγής ή ιστορικό ταξιδιού σε περιοχές που είναι γνωστό ότι έχουν επηρεαστεί πρέπει να εντοπιστούν αμέσως για να ελεγχθούν, να απομονωθούν και να παρακολουθηθούν οι επαφές τους προκειμένου να σταματήσουν τη διάδοση της νέας παραλλαγής.

Παράλληλα θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι ύποπτες περιπτώσεις επαναμόλυνσης COVID-19 που θα συνοδεύονται από την αλληλούχιση των αντίστοιχων απομονωμένων ιών. Παρομοίως, θα πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω τα κρούσματα στα οποία έχει αποτύχει η θεραπεία με χορήγηση πλάσματος ή μονοκλωνικών αντισώματων.

Παράλληλα με την εφαρμογή του εμβολιασμού, πρέπει να διασφαλιστεί η στενή παρακολούθηση των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με COVID-19 για τον εντοπισμό πιθανής αποτυχίας εμβολιασμού και εμφάνισης λοιμώξεων. Η απομόνωση του ιού σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να συνοδευτεί με αλληλούχιση του γονιδιώματος και τον γενετικό και αντιγονικό χαρακτηρισμό.

Επιπλέον εάν εντοπιστούν κρούσματα που έχουν μολυνθεί με αυτήν τη νέα παραλλαγή SARS-CoV-2 ή άλλες νέες παραλλαγές SARS-CoV-2 που ενδέχεται να προκαλέσουν ανησυχία, οι χώρες θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα το Κέντρο ελέγχου Νόσων μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης και Απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες, το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) αντιμετώπισε ταχεία αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 στη Νοτιοανατολική Αγγλία, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των επιδημιολογικών και ιολογικών ερευνών.

