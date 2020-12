Covid-19: Και εκτός Βρετανίας το νέο στέλεχος του ιού – Πληθαίνουν οι χώρες που αναστέλλουν πτήσεις

Μοιράσου το άρθρο:

Το νέο, λιγότερο επικίνδυνο αλλά άκρως μολυσματικό, στέλεχος του κορονοϊού που εντοπίστηκε στη Βρετανία δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε εθνικό lockdown. Η ίδια μετάλλαξη του ιού έχει εντοπιστεί και στην Ιταλία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστραλία. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ανέστειλαν ήδη τις πτήσεις τους προς και από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι ταξιδιώτες που φθάνουν στην Ελλάδα από τη Βρετανία θα μπαίνουν σε καραντίνα 7 ημερών.

Οι διαβουλεύσεις στην Ε.Ε. είναι συνεχείς. Συνεδρίαση της Επιτροπής του Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων έχει συγκαλέσει το μεσημέρι της Δευτέρας, η γερμανική προεδρία της ΕΕ. Το βράδυ της Κυριακής, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ είχε τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των χωρών – μελών για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Επικοινωνία Μέρκελ και Μακρόν με αξιωματούχους της ΕΕ για τη μετάλλαξη του κορονοϊού

Η μία μετά την άλλη, διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αναστέλλουν πτήσεις και δρομολόγια τρένων από τη Βρετανία, λόγω της εμφάνισης εκεί μιας μετάλλαξης του ιού. Την αρχή έκανε η ολλανδική κυβέρνηση η οποία ανέστειλε όλες τις επιβατικές πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την 1η Ιανουαρίου μετά τον εντοπισμό και στην Ολλανδία του συγκεκριμένου μεταλλαγμένου στελέχους από τη Βρετανία. Η ίδια μετάλλαξη του ιού έχει επίσης εντοπιστεί στη Δανία και την Αυστραλία, ανέφερε αξιωματούχος του ΠΟΥ στο BBC.

Το παράδειγμα της Ολλανδίας ακολούθησε το Βέλγιο αναστέλλοντας τις πτήσεις και τα δρομολόγια των τρένων από τη Βρετανία από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (01.00 ώρα Ελλάδας), με τον πρωθυπουργό Αλεξάντερ ντε Κρο να δηλώνει στο τηλεοπτικό δίκτυο VRT ότι η διάρκεια της αναστολής θα είναι τουλάχιστον 24 ωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Λουίτζι ντι Μάϊο ανακοίνωσε ότι η Ιταλία αναστέλλει τις πτήσεις από και προς την Βρετανία λόγω του μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού.

Η Γαλλία διακόπτει από τα μεσάνυχτα όλες τις μετακινήσεις ατόμων, «περιλαμβανομένων όσων συνδέονται με μεταφορά εμπορευμάτων μέσω της χερσαίας, της αεροπορικής και της θαλάσσιας οδού, προερχομένων από το Ηνωμένο Βασίλειο», λόγω της ανίχνευσης νέου στελέχους του κορονοϊού, ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση.

Από την πλευρά της, η Ιρλανδία διακόπτει τις αεροπορικές της συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο για διάστημα «τουλάχιστον» 48 ωρών από τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ενώ οι θαλάσσιες συνδέσεις παραμένουν σε λειτουργία.

Και η Αυστρία σχεδιάζει την απαγόρευση εισόδου στη χώρα στους επιβάτες πτήσεων από τη Βρετανία. Το αυστριακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι προτίθεται να επιβάλει απαγορεύσεις προσγείωσης σε πτήσεις από τη Βρετανία και πως γίνεται επεξεργασία των σχετικών λεπτομερειών.

AP Photo/Matthias SchraderH Γερμανία περιορίζει τις «δυνατότητες σύνδεσης» με τη Βρετανία και τη Νότια Αφρική μετά την εμφάνιση νέου στελέχους του κορονοϊού. Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής διακόπτονται όλες οι πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Γερμανία, όπως δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Υγείας Γενς Σπαν στην γερμανική τηλεόραση ARD. Ο ίδιος ανέφερε ότι η Γερμανία δεν έχει ανιχνεύσει το νέο στέλεχος του κορονοϊού που εντοπίσθηκε στη Βρετανία, όμως πρόσθεσε ότι λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπ’ όψιν οι πληροφορίες από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην Ελλάδα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε έκτακτο μέτρο 7ημερης καραντίνας για τους ταξιδιώτες από τη Βρετανία. Από τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στις 6 το πρωί, για τις αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο θα τεθεί σε ισχύ το μέτρο της κατ’ οίκον απομόνωσης επτά ημερών, αντί τριών ημερών που ισχύει για τις αφίξεις από κάθε άλλη χώρα.

Σε αυτο-περιορισμό θα παραμένουν από τη Δευτέρα, στις 6 το πρωί, οι επιβάτες που καταφθάνουν στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου εφόσον προέρχονται από τα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας Κύπρου, «μετά τον εντοπισμό νέου στελέχους του ιού SARS-CoV-2 στο Ηνωμένο Βασίλειο, για προφύλαξη της Δημόσιας Υγείας, έως ότου υπάρξουν περισσότερα στοιχεία από την επιστημονική κοινότητα, οι επιβάτες που καταφθάνουν στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου, οφείλουν να παραμένουν σε αυτό-περιορισμό για περίοδο 14 ημερών ή για περίοδο 10 ημερών, νοουμένου ότι υποβάλλονται σε μοριακή εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα».

Ο Μπόρις Τζόνσον «ματαιώνει» τα Χριστούγεννα – Στο επίπεδο 4 η ΝΑ Αγγλία

Μιλώντας στο Sky News ο υπουργός Υγείας της Βρετανός Ματ Χάνκοκ είπε ότι η κατάσταση «είναι εκτός ελέγχου».

«Θα είναι πολύ δύσκολο να το κρατήσουμε υπό έλεγχο μέχρι να διατεθεί ευρέως το εμβόλιο», είπε ο Χάνκοκ.

Τι ξέρουμε για τη νέα μετάλλαξη

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι είναι σε «στενή επαφή» με αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την εμφάνιση του μεταλλαγμένου στελέχους του νέου κορονοϊού και κάλεσε τα μέλη του στην Ευρώπη «να ενισχύσουν τους ελέγχους τους«.

In the meantime, we continue to advise people to take all protective measures to prevent the spread of the #COVID19 virus and comply with national authorities’ guidance.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020

Εκτός από τη Βρετανία, η ίδια μετάλλαξη του ιού έχει επίσης εντοπιστεί στην Ιταλία, την Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστραλία.

H νέα παραλλαγή της νόσου μεταδίδεται πιο γρήγορα, δεν θεωρείται όμως ότι είναι πιο θανατηφόρα. Ο ιός μπορεί να είναι έως και 70% πιο μεταδοτικός, αλλά δεν δίνει πιο βαριά συμπτώματα.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η νέα παραλλαγή αντιδρά διαφορετικά στα εμβόλια.

Μεταλλάξεις του ιού εντοπίζονται τακτικά.

Πηγές: ΕΡΤ, Γαλλικό Πρακτορείο, BBC, ΑΠΕ – ΜΠΕ

www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: