Κορονοϊός: Εντοπισμός της μετάλλαξης εκτός Βρετανίας – Χώρες της ΕΕ αναστέλλουν πτήσεις

Μία μετά την άλλη, διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αναστέλλουν πτήσεις και δρομολόγια τρένων από τη Βρετανία, λόγω της εμφάνισης εκεί μιας μετάλλαξης του ιού. Την αρχή έκανε η ολλανδική κυβέρνηση η οποία ανέστειλε όλες τις επιβατικές πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την 1η Ιανουαρίου μετά τον εντοπισμό και στην Ολλανδία του συγκεκριμένου μεταλλαγμένου στελέχους από τη Βρετανία. Η ίδια μετάλλαξη του ιού έχει επίσης εντοπιστεί στη Δανία και την Αυστραλία, ανέφερε ο αξιωματούχος του ΠΟΥ στο BBC.

Το παράδειγμα της Ολλανδίας ακολούθησε το Βέλγιο αναστέλλοντας τις πτήσεις και τα δρομολόγια των τρένων από τη Βρετανία από τα μεσάνυχτα της Κυριακής (01.00 ώρα Ελλάδας), με τον πρωθυπουργό Αλεξάντερ ντε Κρο να δηλώνει στο τηλεοπτικό δίκτυο VRT ότι η διάρκεια της αναστολής θα είναι τουλάχιστον 24 ωρών.

Και η Αυστρία σύμφωνα με το SkyNews έδειξε «κόκκινο» στις πτήσεις από Βρετανία.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Λουίτζι ντι Μάϊο ανακοίνωσε ότι η Ιταλία αναστέλλει τις πτήσεις από και προς την Βρετανία λόγω του μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού.

APΑπό την πλευρά της, η Γερμανία εξετάζει «σοβαρά» το ενδεχόμενο αναστολής των πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και τη Νότια Αφρική μετά την ανακάλυψη μιας μετάλλαξης του ιού σε αυτές τις χώρες, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητική πηγή.

«Οι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία από τη Βρετανία και τη Νότια Αφρική αποτελούν μια σοβαρή επιλογή», που εξετάζει αυτήν τη στιγμή το Βερολίνο, είπε πηγή προσκείμενη στο γερμανικό υπουργείο Υγείας.

Το ενδεχόμενο να αναστείλει τις πτήσεις και τα δρομολόγια των τρένων από τη Βρετανία, εξετάζει και η Γαλλία, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο BFM.

Η επίσημη απόφαση των γαλλικών αρχών αναμένεται αργότερα μέσα στη μέρα, ανέφερε το BFM χωρίς να επικαλεστεί τις πηγές του.

Ο Μπόρις Τζόνσον «ματαιώνει» τα Χριστούγεννα – Στο επίπεδο 4 η ΝΑ Αγγλία

Μιλώντας στο Sky News ο υπουργός Υγείας της Βρετανός Ματ Χάνκοκ είπε ότι η κατάσταση «είναι εκτός ελέγχου».

«Θα είναι πολύ δύσκολο να το κρατήσουμε υπό έλεγχο μέχρι να διατεθεί ευρέως το εμβόλιο», είπε ο Χάνκοκ.

Τι ξέρουμε για τη νέα μετάλλαξη

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι είναι σε «στενή επαφή» με αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την εμφάνιση του μεταλλαγμένου στελέχους του νέου κορονοϊού και κάλεσε τα μέλη του στην Ευρώπη «να ενισχύσουν τους ελέγχους τους».

In the meantime, we continue to advise people to take all protective measures to prevent the spread of the #COVID19 virus and comply with national authorities’ guidance.

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020

Εκτός από τη Μ. Βρετανία, η ίδια μετάλλαξη του ιού έχει επίσης εντοπιστεί στην Ολλανδία, τη Δανία και την Αυστραλία, ανέφερε ο ΠΟΥ στο BBC.

H νέα παραλλαγή της νόσου μεταδίδεται πιο γρήγορα, δεν θεωρείται όμως ότι είναι πιο θανατηφόρα. Ο ιός μπορεί να είναι έως και 70% πιο μεταδοτικός, αλλά δεν δίνει πιο βαριά συμπτώματα.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η νέα παραλλαγή αντιδρά διαφορετικά στα εμβόλια.

Μεταλλάξεις του ιού εντοπίζονται τακτικά.

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο, bbc.com

www.ert.gr

