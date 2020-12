Τζόνσον: Δεν πρέπει να συνεχίσουμε τα Χριστούγεννα όπως είχε προγραμματιστεί – Στο επίπεδο 4 η ΝΑ Αγγλία

Μοιράσου το άρθρο:

Στην εφαρμογή νέων αυστηρών περιοριστικών μέτρων προχωρά η Αγγλία εξαιτίας του νέου στελέχους του κορονοϊού που εξαπλώνεται ραγδαία. Το νέο στέλεχος του κορονοϊού μπορεί να είναι έως και 70% πιο μεταδοτικό, αλλά δεν έχει πιο βαριά συμπτώματα. Δημιουργείται λοιπόν μία νέα βαθμίδα 4 με αυστηρότερους περιορισμούς που θα εφαρμοστούν σε όλες τις περιοχές της κατηγορίας 3 στη νοτιοανατολική Αγγλία. Θα ισχύει επίσης στο Λονδίνο -και οι 32 δήμοι και το Σίτι του Λονδίνου- καθώς και στην Ανατολική Αγγλία. Οι αυστηροί περιορισμοί της νέας βαθμίδα 4 – επηρεάζουν έως και 20 εκατομμύρια άτομα. Όλες οι βαθμίδες θα συνεχίσουν να αναθεωρούνται τακτικά σύμφωνα με την προσέγγιση που έχει ήδη καθοριστεί, με το επόμενο επίσημο σημείο αναθεώρησης να πραγματοποιείται στις 30 Δεκεμβρίου. «Δεδομένων των πρώτων αποδεικτικών στοιχείων με βαριά καρδιά, δεν πρέπει να συνεχίσουμε τα Χριστούγεννα όπως είχε προγραμματιστεί” είπε ο Μπόρις Τζόνσον.

Η Αγγλία σε lockdown λόγω μεγάλης μεταδοτικότητας νέου στελέχους του ιού

APΟι κανόνες για τη βαθμίδα 4

Οι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι τους, εκτός από περιορισμένες εξαιρέσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Τα μη απαραίτητα καταστήματα λιανικής, τα κλειστά γυμναστήρια, οι εγκαταστάσεις αναψυχής όπως και οι υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας πρέπει να σταματήσουν τη λειτουργία τους.

Οι πολίτες θα πρέπει να εργάζονται από το σπίτι, αν μπορούν, αλλά μπορεί να μετακινούνται στη δουλειά, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, για παράδειγμα στους τομείς των κατασκευών και της μεταποίησης.

Επίσης οι πολίτες δεν πρέπει να εισέρχονται ή να εξέρχονται τις περιοχές της κατηγορίας 4 ενώ οι κάτοικοι της κατηγορίας 4 δεν πρέπει να περνούν νύχτα εκτός του σπιτιού τους.

Θα μπορούν να συναντήσουν μόνο ένα άτομο από άλλο νοικοκυριό και μόνο σε υπαίθριο δημόσιο χώρο.

Δεύτερον, εκδόθηκαν νέες συμβουλές για ταξίδια.

Παρόλο που η νέα μετάλλαξη συγκεντρώνεται σε περιοχές της κατηγορίας 4, εντούτοις εντοπίζεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε όλη τη χώρα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ζήτησε από όλους, σε όλες τις βαθμίδες, να παραμείνουν στις περιοχές τους. Θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά εάν πρέπει να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, είπε και τους κάλεσε να ακολουθούν τους κανόνες της βαθμίδας τους.

Εκείνοι που βρίσκονται στη νέα βαθμίδα 4 δεν θα επιτρέπεται να ταξιδεύουν στο εξωτερικό εκτός από περιορισμένες εξαιρέσεις, όπως για λόγους εργασίας.

Τρίτον, οι χαλαρώσεις των Χριστούγεννων ακυρώνονται.

APΣτην Αγγλία, εκείνοι που ζουν σε περιοχές της κατηγορίας 4 δεν πρέπει να αναμειγνύονται με κανέναν εκτός του σπιτιού τους τα Χριστούγεννα, αν και οι «φυσαλίδες υποστήριξης» θα παραμείνουν στη θέση τους για εκείνους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο μοναξιάς ή απομόνωσης.

Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, οι κανόνες των Χριστουγέννων που επιτρέπουν έως και τρία νοικοκυριά να συναντηθούν θα περιορίζονται τώρα μόνο στην Ημέρα των Χριστουγέννων, από τις πέντε ημέρες, που είχαν αρχικά ανακοινωθεί.

Όπως ίσχυε και πριν, δεν προβλέπεται να υπάρξει χαλάρωση στις 31 Δεκεμβρίου, οπότε οι άνθρωποι δεν πρέπει να παραβιάσουν τους κανόνες κατά την Πρωτοχρονιά.

Η αντιπολίτευση πάντως επέκρινε τον Βρετανό πρωθυπουργό για σύγχυση αναποφασιστικότητα καθώς περίμενε να φτάσει μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα για να προχωρήσει σε μέτρα, ανατρέποντας ξαφνικά τον σχεδιασμό εκατομμυρίων ανθρώπων για τις γιορτές.

Ανταπόκριση – Λονδίνο Ευδοξία Λυμπέρηwww.ert.gr

