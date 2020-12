Μοιράσου το άρθρο:

«Είναι η στιγμή της Ευρώπης» ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λαιεν τονίζοντας ότι οι εμβολιασμοί σε όλη την ΕΕ θα ξεκινήσουν στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου.

It’s Europe’s moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020

Ανταπόκριση Βρυξέλλες Ειρ. Ζαρκαδούλαwww.ert.gr

