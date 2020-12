Προειδοποίηση ΠΟΥ: Μη βγείτε έξω τις μέρες των γιορτών

Μοιράσου το άρθρο:

Προειδοποίηση από τον ΠΟΥ ότι το να βγει κανείς έξω τις ημέρες των Χριστουγέννων δεν αξίζει το ρίσκο. «Να μείνετε σπίτι την περίοδο των γιορτών» τονίζει χαρακτηριστικά σε μήνυμά του ο διευθυντής του τμήματος του Οργανισμού στην Ευρώπη Χανς Κλούγκε.

Ο κ. Κλούγκε σε δήλωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Έχουμε ακόμα μπροστά μας μερικούς μήνες θυσιών και μπορούμε να συμπεριφερθούμε τώρα με έναν τρόπο που θα μας κάνει συλλογικά περήφανους. Όταν θα κοιτάζουμε πίσω σε αυτές τις εποχές χωρίς προηγούμενο, ελπίζω όλοι να αισθανόμαστε ότι ενεργήσαμε με πνεύμα ανθρωπισμού, για να προστατεύσουμε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη».

«Προτρέπω τους ανθρώπους να μείνουν σπίτι κατά την εορταστική περίοδο – δεν αξίζει το ρίσκο» υπογραμμίζει.

Tragically, more than half a million people have lost their lives to #COVID19 in our region. I urge people to stay home this holiday season- its not worth the risk.

Amid a growing #mentalhealth crisis, this holiday season: reach out, connect & support

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 18, 2020

Προσθέτει ότι και χωριστά από τους αγαπημένους σας δεν είστε μόνοι ενώ τονίζει τη σημασία του ομαδικού πνεύματος που είδαμε την περίοδο της κρίσης.

Στο μεταξύ για τα μέτρα πρόληψης της περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2 κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου και της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, ενημερώνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Υγείας.

Σημειώνει ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, η μετάδοση του κορονοϊού SARS-CoV-2 στις ευρωπαϊκές χώρες παραμένει υψηλή.

Η ενδεχόμενη πρόωρη διακοπή των περιοριστικών μέτρων, που έχουν τεθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για τον περιορισμό διασποράς του κορονοϊού, θα είχε ως αποτέλεσμα την απότομη αύξηση των νέων κρουσμάτων και των νοσηλειών. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και την περίοδο των χριστουγεννιάτικων εορτών, αξιολογεί τον βαθμό κινδύνου διάδοσης του κορονοϊού ως «υψηλό» στον γενικό πληθυσμό και ως «πολύ υψηλό» στα άτομα τρίτης ηλικίας και στα άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Η περίοδος των χριστουγεννιάτικων εορτών παραδοσιακά συνδέεται με δραστηριότητες, όπως οι κοινωνικές συναθροίσεις, οι αγορές και οι μετακινήσεις, από τις οποίες -σε συνδυασμό με τις ενδεχόμενες ελλιπείς συνθήκες αερισμού των κλειστών χώρων- θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά ο κίνδυνος για την περαιτέρω διασπορά του ιού, εάν πραγματοποιούνται χωρίς την τήρηση των ενδεικνυόμενων μέτρων προστασίας.

Μέτρα προστασίας

– Φυσική απόσταση τουλάχιστον 1,5-2 μέτρων

– Χρήση της προστατευτικής μάσκας προσώπου

– Υγιεινή των χεριών

– Αναπνευστική υγιεινή (σε βήχα ή πτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντηλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντηλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση μέσα στους κάδους απορριμμάτων) και ιδιαίτερα για όλη τη χειμερινή περίοδο επαρκής και συστηματικός αερισμός των κλειστών χώρων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί επίσης στον μέγιστο αριθμό των ατόμων που δύνανται να βρίσκονται στον ίδιο χώρο με προσπάθεια περιορισμού διάρκειας των κοινωνικών συναθροίσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι συναθροίσεις, δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως χώρου ιδιωτικού ή δημόσιου, εσωτερικού ή εξωτερικού αναστέλλονται. Ειδικώς για τις ημέρες 24, 25, 31 Δεκεμβρίου 2020 και 1Ιανουαρίου 2021 επιτρέπονται οι συναθροίσεις, με ανώτατο όριο εννέα συμμετεχόντων που προέρχονται από έως δύο οικογένειες.

Για λόγους αποφυγής της περαιτέρω διασποράς του ιού κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, δεδομένου ότι ο κίνδυνος μετάδοσης αυξάνεται, καθώς τα άτομα παραμένουν σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους ενδεχόμενα μη επαρκώς αεριζόμενους λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ η κατανάλωση φαγητού και ποτού και οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε κοντινή απόσταση μεταξύ των ατόμων, και για λόγους ιδιαίτερης προστασίας των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς οι συγκεντρώσεις των γιορτινών ημερών μπορεί να τους φέρουν σε επαφή με άτομα που φέρουν τον ιό χωρίς να το γνωρίζουν, θα πρέπει να τηρούνται πιστά τα μέτρα προστασίας.

Επιπλέον συστήνονται ισχυρά τα ακόλουθα:

– Αποφυγή μη αναγκαίων μετακινήσεων

– Αποφυγή συμμετοχής σε συναντήσεις με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα υποψίας λοίμωξης COVID-19

– Συναντήσεις σταθερών μικρών ομάδων ατόμων (social bubbles) τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των εορτών. Τα άτομα της ομάδας θα πρέπει να ακολουθούν τα ίδια μέτρα προστασίας και να αποφεύγουν τις συναντήσεις με άτομα εκτός αυτής της ομάδας.

Εάν είναι απαραίτητη η συνεύρεση με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, συστήνεται οι «επισκέπτες» να έχουν εκ των προτέρων αυτοπεριοριστεί (από επαφές) κατά το δυνατόν προληπτικά, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού στα ευπαθή άτομα.

Σε όλες τις συναθροίσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα φυσικής απόστασης, χρήσης μάσκας, υγιεινής χεριών, αναπνευστικής υγιεινής, μειωμένης παραμονής σε κλειστούς χώρους και επαρκούς και συστηματικού αερισμού του χώρου.

Οι κλειστοί χώροι θα πρέπει να αερίζονται με φρέσκο αέρα για όση περισσότερη ώρα γίνεται.

Οι χώροι με συνωστισμό θα πρέπει να αποφεύγονται ακόμη κι εάν αυτοί είναι εξωτερικοί.

Άτομα με θετικό διαγνωστικό τεστ ή με συμπτώματα λοίμωξης COVID-19, καθώς και άτομα που έχουν τεθεί σε περιορισμό λόγω επαφής υψηλού κινδύνου με επιβεβαιωμένα κρούσματα δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις, ανεξάρτητα από την εργαστηριακή επιβεβαίωση.

Ασυμπτωματικά άτομα με πρόσφατο αρνητικό διαγνωστικό τεστ θα πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τα καθορισμένα μέτρα προστασίας.

Υπενθυμίζεται, τέλος, η ανάγκη πιστής εφαρμογής των μέτρων σε όλους τους κλειστούς χώρους, καταστήματα, χώρους λατρείας, μέσα μαζικής μεταφοράς, κ.ά.

Πηγές: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

