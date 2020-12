Σχέδιο «Ιπποκράτης»: Τι προβλέπεται για την ασφαλή μεταφορά και φύλαξη των εμβολίων (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Πριν από το τέλος του χρόνου αναμένονται οι πρώτες 300 χιλιάδες δόσεις του εμβολίου στην Ελλάδα. Ο σχεδιασμός με τον κωδικό «Ιπποκράτης», προβλέπει την αυστηρή φύλαξη των εμβολίων από την αστυνομία, ώστε να φτάσει με ασφάλεια από τους χώρους αποθήκευσης στα εμβολιαστικά κέντρα.

Αστυνομία και ένοπλες δυνάμεις, έτοιμες για την ασφαλή μεταφορά και φύλαξη των εμβολίων. Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ιπποκράτης» θα αρχίσει να ξετυλίγεται από τη στιγμή που θα φτάσει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το αεροπλάνο με την πρώτη παρτίδα εμβολίων της Pfizer.

Αστυνομικές δυνάμεις θα συνοδεύσουν τα ειδικά φορτηγά που θα μεταφέρουν τα εμβόλια σε εφτά μεγάλες αποθήκες σε βόρεια και νότια Ελλάδα, ενώ αστυνομική συνοδεία θα υπάρχει και για τη μετέπειτα μεταφορά των εμβολίων στα 750 εμβολιαστικά κέντρα.

Στα μέτρα της Αστυνομίας για τη φύλαξη των εμβολίων θα συμμετέχουν συνολικά 3.000 αστυνομικοί, ελικόπτερα και drones, ενώ 24ωρη θα είναι η φύλαξη των χώρων αποθήκευσης και των εμβολιαστικών κέντρων.

Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για τους καταψύκτες που θα διατηρούν τα εμβόλια στους -70 βαθμούς Κελσίου.

Στη διαδικασία μεταφοράς των εμβολίων στα νησιά θα συνδράμουν οι Ένοπλες Δυνάμεις με στρατιωτικά αεροσκάφη C 130, ενώ προβλέπεται επιπλέον διάθεση προσωπικού.

Τα επόμενα 24ωρα το σχέδιο «Ιπποκράτης» θα πάρει την τελική του μορφή, ενώ την επιχείρηση θα επιβλέπει «ομάδα εμβολίου» με έδρα το κτίριο Φάρος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με συνδέσμους από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική, το Στρατό και το Λιμενικό.

«Στις 27, 28, 29 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι εμβολιασμοί στην ΕΕ»

Συντονισμένη αλλά όχι ταυτόχρονη θα είναι η έναρξη του εμβολιασμού στα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς πολλές χώρες δεν προλαβαίνουν να εφοδιαστούν το εμβόλιο.

Οι εμβολιασμοί θα αρχίσουν στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου και ήδη τρεις χώρες, Γερμανία, Ιταλία και Αυστρία είναι οι πρώτες που δήλωσαν παρών. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αγώνα δρόμου να προμηθευτεί περισσότερα εμβόλια.

Σε δέκα μέρες οι πρώτοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θωρακιστούν απέναντι στον κορωνοϊό με το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer και Biontech. Μέχρι τις 23 του μηνός αναμένεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα έχει δώσει την έγκρισή του για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.

«Είναι η στιγμή της Ευρώπης. Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προστατεύουμε τους πολίτες μαζί. Είμαστε ισχυρότεροι μαζί», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Οι Ολλανδοί πάντως αμφιβάλλουν ότι θα μπορούν να χορηγήσουν τα πρώτα εμβόλια πριν τον Ιανουάριο. Στις 27 του μηνός θα αρχίσουν η Ιταλία, η Αυστρία και η Γερμανία. Η Άνγκελα Μέρκελ συνεχάρη τους δύο Τουρκογερμανούς επιστήμονες της Biontech για το δώρο που έκαναν στη διεθνή κοινότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγωνίζεται να αποκτήσει περισσότερα εμβόλια. Με τις άλλες εταιρείες να έχουν καθυστερήσει πολύ στις κλινικές δοκιμές, τα 200 εκατομμύρια δόσεις που έχει αγοράσει από τη Pfizer φτάνουν μόλις για έναν στους 4 Ευρωπαίους και θα ενεργοποιήσει τον όρο της συμφωνίας για επιπλέον 100 εκατομμύρια. Σύμφωνα με το Reuters, τον Ιούλιο οι ευρωπαϊκές αρχές είχαν απορρίψει την προσφορά για 500 εκατομμύρια δόσεις, γιατί είχε θεωρηθεί ακριβή.

Αλλά η Ευρώπη δεν είναι η μόνη που πολιορκεί τη Pfizer, καθώς για επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις μέσα στους επόμενους μήνες πιέζει την εταιρεία και η Ουάσιγκτον.

Στα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα προστίθενται και προβλήματα που δεν είχαν προβλεφθεί. Στην Καλιφόρνια κάποια εμβόλια αντικαταστάθηκαν, γιατί είχαν κρατηθεί σε πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία από την προβλεπόμενη και τώρα ερευνάται αν αλλοιώθηκαν. Ενώ οι γιατροί πέταξαν κάποια φιαλίδια στα οποία είχε περισσέψει φάρμακο. Η ετικέτα έγραφε ότι το καθένα περιέχει 5 δόσεις αλλά σε κάποιες περιπτώσεις έφταναν και τις 7. Χρησιμοποιήστε τα, τους λένε οι αρχές.

Το εμβόλιο της Pfizer λαμβάνουν από σήμερα οι Σαουδάραβες, ενώ στη Βρετανία, έχουν ήδη εμβολιαστεί 140.000 άνθρωποι. Μεταξύ αυτών ο ηθοποιός Ίαν Μακέλεν.

Πηγή: ΕΡΤ, Ρεπορτάζ: Αλέξανδρος Καλαφάτης, Παντελής Γκόνος

