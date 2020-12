Κομισιόν: Την ίδια μέρα η έναρξη των εμβολιασμών στις χώρες της ΕΕ

Μοιράσου το άρθρο:

«Ολες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα ξεκινήσουν τους εμβολιασμούς την ίδια ημέρα», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Εν τέλει, εντός μίας εβδομάδας, το πρώτο εμβόλιο θα έχει εγκριθεί, κατά συνέπεια, οι εμβολιασμοί θα μπορέσουν να ξεκινήσουν αμέσως…είναι μία τεράστια επιχείρηση», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Και πρόσθεσε: «Σας καλώ να ξεκινήσουμε όσο πιο σύντομα γίνεται με τους εμβολιασμούς, μαζί ως 27 κράτη μέλη, και να ξεκινήσουμε την μάχη την ίδια ημέρα, όπως αντιμετωπίσαμε με ενότητα όλο το προηγούμενο διάστημα. Ας ξεκινήσουμε την εκρίζωση του φριχτού αυτού ιού μαζί και με ενότητα».

Μετά την έγκριση του εμβολίου από την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να δώσει την τελική έγκριση εντός τριών ημερών, έπειτα από διαβουλεύσεις με τις 27 ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τον εμβολιασμό κατά του COVID-19 που απαντά στις προκλήσεις εντός και εκτός ΕΕ είναι αντικείμενο της σημερινής συζήτησης στο Ευρωοκοινοβούλιο με την Επίτροπο Υγείας Στέλλα Κυριακίδου.

Η παραγωγή και διάθεση ενός αποτελεσματικού και ασφαλούς εμβολίου σε παγκόσμιο επίπεδο φαίνεται να αποτελεί μονόδρομο για να λάβει τέλος η πανδημία του κορονοϊου. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα εμβόλια για τον COVID-19, αλλά και βασικά στάδια για αποτελεσματικές στρατηγικές εμβολιασμού και για τη διάθεση εμβολίων.

Στην σημερνή συζήτηση οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν μια ευρωπαϊκή προσέγγιση, ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ασφαλή εμβόλια σε όλη την Ευρώπη, από τη στιγμή που θα δοθεί η άδεια για την κυκλοφορία τους στην αγορά της ΕΕ.

Αναμένεται επίσης να συζητήσουν μέτρα για την διασφάλιση της δίκαιης κατανομής και της προστασίας των πιο ευάλωτων ομάδων, αλλά και να επαναλάβουν την ανάγκη για διαφάνεια στην διαδικασία έγκρισης και στις διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση στα εμβόλια του COVID-19.

Σε ψήφισμά του στις 25 Νοεμβρίου, το ΕΚ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόρριψη από την ΕΕ των εθνικιστικών πρακτικών εμβολιασμού και τόνισε ότι η Ένωση οφείλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην διευκόλυνση της ίσης πρόσβασης σε εμβόλια παγκόσμια. Ζήτησε επίσης η ΕΕ και οι ΗΠΑ να ενισχύσουν τη συνεργασία και την αλληλεγγύη τους στη βάση μιας επιστημονικώς προσανατολισμένης προσέγγισης στον κοινό αγώνα για την καταπολέμηση του COVID-19.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνάψει μέχρι στιγμής 5 συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες προκειμένου να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο πιθανών εμβολίων κατά του COVID-19. Όλα τα εμβόλια πρέπει να εγκριθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων σύμφωνα με ασφαλή και αποτελεσματικά πρότυπα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έλαβε πρόσφατα δύο αιτήσεις για υπό όρους χορήγηση άδειας κυκλοφορίας δυο εμβολίων κατά του COVID-19 και αναμένεται να ολοκληρώσει τις αξιολογήσεις του τις ερχόμενες εβδομάδες.

