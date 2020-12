Σειρά αντιδράσεων στην Τουρκία μετά την επιβολή κυρώσεων για τους S-400 από τις ΗΠΑ (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Κυρώσεις επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία, για την απόκτηση των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400. Έντονη ήταν η αντίδραση της Τουρκίας.

Oι κυρώσεις περιλαμβάνουν απαγόρευση έκδοσης αμερικανικών αδειών εξαγωγών και εξουσιοδοτήσεων στην Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία, καθώς και πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων και άρνηση βίζας στον πρόεδρο της Αμυντικής Βιομηχανίας, Ισμαήλ Ντεμίρ, και σε ακόμα τρεις ανώτερους αξιωματούχους.

Σε δηλώσεις του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί σαφές μήνυμα ότι η χώρα του θα εφαρμόσει πλήρως το νόμο και δε θα ανεχθεί σημαντικές συναλλαγές με τους τομείς Άμυνας και Πληροφοριών της Ρωσίας.

Η κίνηση αυτή εξόργισε την Τουρκία, που έκανε λόγο για ολέθριο λάθος και προανήγγειλε αντίποινα δια του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι ούτε οι κυρώσεις από τις ΗΠΑ, ούτε από την Ε.Ε. θα αποτρέψουν την Τουρκία από το να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της.

Την ικανοποίηση της χώρας μας για τις εξελίξεις, ως μέλος του ΝΑΤΟ, εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ για παράνομες κυρώσεις, μίλησε και η Ρωσία.

Στις ΗΠΑ, φημολογείται ότι η Τουρκία προσανατολίζεται να διώξει τους Αμερικανούς από τη βάση του Ιντσιρλίκ αλλά αυτό απέχει μέχρι στιγμής από τις επίσημες αντιδράσεις.

Rumour circulates that Turkey will push US from Incirlik air base after sanctions

— Lena Argiri (@lenaargiri) December 15, 2020

Η Τουρκία θα συνεχίσει τα αποφασιστικά της βήματα για να επιτύχει τους στόχους της στο τομέα της αμυντικής της βιομηχανίας, δήλωσε μέσω του τουίτερ ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν έπειτα από την ανακοίνωση των ΗΠΑ για κυρώσεις εναντίον της Άγκυρας.

Με μπαράζ αναρτήσεων στο twitter, αντέδρασε και ο διευθυντής επικοινωνίας του προέδρου Ερτογάν, Φαχρεντίν Αλτούν διαμηνύοντας ότι :

Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία για την αγορά του συστήματος αντι-αεροπορικής άμυνας S-400 είναι παράλογη, ατελέσφορη και τελικά ασυμβίβαστη με το πνεύμα της συνεργασίας μας.

Η Τουρκία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την εθνική της ασφάλεια και να προωθήσει την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα – αντί να επιδιώξει κλιμάκωση των εντάσεων με οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Η δέσμευσή μας για εθνική κυριαρχία είναι ακλόνητη και δεν επηρεάζεται από την απειλή κυρώσεων.

Τέλος ο κ. Αλτούν συμβουλεύει τις ΗΠΑ αλλά και αισιοδοξεί με την πρόταση: Αντί να στοχεύετε την Τουρκία με κυρώσεις, αναμένουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, να υποστηρίξουν τον αγώνα μας ενάντια στους τρομοκράτες και τρίτα μέρη που επιδιώκουν να εφαρμόσουν ατζέντες με βάση το δικό τους συμφέρον στη γειτονιά μας.

Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντική για να θυσιάζεται προς χάριν βραχυπρόθεσμων πολιτικών στόχων και για να καθησυχάσει τα αντι-Τουρκικά λόμπι.

Παραμένουμε αισιόδοξοι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιστρέψουν αυτό το σοβαρό λάθος χωρίς καθυστέρηση.

Ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Μουσταφά Σεντόπ καταδίκασε με τη σειρά του τις αμερικανικές κυρώσεις για την αγορά από την Τουρκία των ρωσικών S-400.

«Η επιβολή κυρώσεων δεν συνάδει ούτε με το πνεύμα της συμμαχίας ούτε με τη βούληση να ξανακερδίσει κάποιος ένα σύμμαχο», δήλωσε ο Μουσταφά Σεντόπ σε ανάρτηση του στο twitter. Πρόσθεσε δε πως η « αντίληψη ότι η Τουρκία είναι υποχρεωμένη να προμηθεύεται μόνο από αυτούς (τους Αμερικανούς) στον αμυντικό κλάδο, είναι ξεπερασμένη. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε κάθε αναγκαίο βήμα για την άμυνα του έθνους μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Ισμαήλ Ντεμίρ το κύριο φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στις κυρώσεις και πρόεδρος της Τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας.

«Είμαστε αποφασισμένοι να καταστήσουμε την αμυντική μας βιομηχανία, υπό την ηγεσία του προέδρου μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εντελώς ανεξάρτητη. Δεν πρόκειται να αλλάξει η στάση ούτε η δική μου, ούτε της ομάδας μου εξαιτίας οποιασδήποτε απόφασης που λαμβάνεται στο εξωτερικό εναντίον μου ή κατά της υπηρεσίας μας. Δεν είναι σε θέση να εμποδίσει με κανέναν τρόπο την τουρκική αμυντική βιομηχανία».

Ανταπόκριση: Αριάνα Φερεντίνου, Λένα Αργύρη



