Πρόεδρος Κομισιόν: Οι πρώτοι Ευρωπαίοι πιθανώς να εμβολιαστούν μέσα στο 2020

Την πιθανότητα οι πρώτοι Ευρωπαίοι να εμβολιαστούν πριν το τέλος του 2020 εξέφρασε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, μετά την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) ότι θα συνεδριάσει στις 21 Δεκεμβρίου, εφόσον είναι δυνατόν, για να εγκρίνει το εμβόλιο κατά της Covid-19 που ανέπτυξαν οι φαρμακευτικές εταιρείες Pfizer και BioNTech.

«Κάθε μέρα μετράει – εργαζόμαστε με πλήρη ταχύτητα για να εγκρίνουμε εμβόλια για τον COVID19 που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Καλωσορίζω (τις εξελίξεις) από τον ΕΜΑ για επίσπευση της συνεδρίασής του προκειμένου να συζητηθεί το θέμα του εμβολίου των Pfizer / BioNTech πριν από τα Χριστούγεννα. Πιθανότατα οι πρώτοι Ευρωπαίοι θα εμβολιαστούν πριν από το τέλος του 2020» ανέφερε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Ο Γερμανός υπουργός Υγείας Γενς Σπαν εκτίμησε ότι η έγκριση αναμένεται «πριν από τα Χριστούγεννα».

«Ο στόχος είναι να καταλήξουμε σε μία έγκριση πριν από τα Χριστούγεννα, θέλουμε να ξεκινήσουμε τον εμβολιασμό πριν από το τέλος του έτους», δήλωσε ο Γ. Σπαν, καθώς έχει γίνει εμφανές ότι η γερμανική κυβέρνηση χάνει την υπομονή της για τον χρόνο που παίρνει στις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές να εγκρίνουν ένα εμβόλιο που ήδη χρησιμοποιείται από άλλες χώρες.







Πηγή: ΕΡΤwww.ert.gr

