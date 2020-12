Μουδιασμένα τα πρώτα βήματα του click away-Άνοιξαν τα κέντρα περιποίησης νυχιών

Μοιράσου το άρθρο:

«Μουδιασμένη» ξεκίνησε η κίνηση στην αγορά με την εφαρμογή του click away στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια κατά τη δεύτερη μέρα λειτουργίας του λιανεμπορίου. Παράλληλα άνοιξαν το πρωί, με κανόνες και υγειονομικά πρωτόκολλα, τα κέντρα για παροχή υπηρεσιών περιποίησης νυχιών.

ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στο click away προειδοποίησε ότι απαγορεύονται οι δοκιμές ρούχων και παπουτσιών και πως θα ακολουθήσουν έλεγχοι. Η αντίδραση του υπουργού ήρθε μετά την ανάρτηση φωτογραφίας μιας κοπέλας που δοκίμαζε παπούτσια στη μέση του δρόμου.

Ωστόσο ο υπουργός υπεραμύνθηκε του μέτρου στην βουλή χαρακτηρίζοντας το θετικό εναλλακτικό αλλά όχι ιδανικό. Επισήμανε πως δεν υπάρχει άλλος καλύτερος εναλλακτικός τρόπος αυτή τη στιγμή για να δουλέψει το λιανεμπόριο και να ισοφαρίσει κάπως τις ζημιές που έχει υποστεί. Στο μέτρο του εφικτού και της εποχής που ζούμε η παράδοση εκτός καταστήματος είναι ένα θετικό μέτρο, είπε ο υπουργός.

Η τοποθέτηση αυτή του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έγινε κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού 2021, όπου απέρριψε τις επικρίσεις της Αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή του click away.

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣΟ υπουργός αναγνώρισε ότι με το click way κερδίζει ο μεγάλος και οργανωμένος επιχειρηματίας, γιατί έχει ξοδέψει και περισσότερα χρήματα για να είναι έτοιμος. Όμως, αντιπαρέβαλε, έχει οφέλη και ο μικρός επιχειρηματίας και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση κατηγορώντας την για μικροπολιτική ζητώντας της να προτείνει μια άλλη λογική και εφικτή λύση .

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι εκεί όπου άνοιξε το λιανικό εμπόριο είχαν αυτόματα τεράστια αύξηση των κρουσμάτων», είπε και πρόσθεσε, απευθυνόμενος κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ:

«Μας ασκείτε κριτική αντί να πείτε μπράβο στη κυβέρνηση που έλαβε ένα γενναίο μέτρο για την προστασία της ανθρώπινης ζωής γνωρίζοντας ότι θα έχει τεράστιο οικονομικό κόστος. Το κάναμε πρώτοι και οι άλλοι ακολουθούν».

Ο υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ακόμα ότι «στις πρώτες δύο μέρες εφαρμογής του μέτρου, και παρά την κακοκαιρία, είναι περισσότερο από ενθαρρυντική η κατάσταση καθώς εκτελέστηκαν δεκάδες χιλιάδες παραγγελίες ενώ σήμερα ήταν διπλάσιες». Παράλληλα πρόσθεσε ότι δεν υπήρχε καλύτερη εναλλακτική λύση για να εκτονωθούν οι ταχυμεταφορές και να αποφύγουμε την στασιμότητα της αγοράς. Τέλος διαβεβαίωσε ότι οι κλειστές επιχειρήσεις, ακόμα και να λειτουργήσουν με το take away θα λαμβάνουν και όλα τα ωφελήματα.

Εις επίρρωσιν των όσων είπε στη βουλή και αναγνωρίζοντας και τις όποιες αδυναμίες του μέτρου ο κ. Γεωργιάδης επιστράτευσε το χιούμορ του και σε ανάρτηση του, στο Twitter, υπενθύμισε σε καταναλωτές και καταστηματάρχες πως η «παράδοση εκτός» επιτρέπει εκ των νόμων την επιστροφή της παραγγελίας και την αντικατάσταση της αν έχει γίνει λάθος στο νούμερο.

Το χιούμορ πάντα μου άρεσε και μου αρέσει…ήρθαν έτσι τα πράγματα και ακούω και αυτά….ας πάνε όλα καλά και ας μου τα λέτε…επί της ουσίας η «παράδοση εκτός» επιτρέπει εκ των νόμων την επιστροφή της παραγγελίας και την αντικατάσταση της αν έχει γίνει λάθος στο νούμερο. pic.twitter.com/gTdTYs44hb

