Η νυχτερινή απαγόρευση θα ισχύσει και τις γιορτές – Έως 9 άτομα στα ρεβεγιόν

Μοιράσου το άρθρο:

Την ανάγκη για τήρηση των μέτρων επεσήμανε για ακόμη μια φορά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, καθώς όπως είπε το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει υψηλό στη χώρα και η πίεση που ασκείται στα νοσοκομεία είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού εξακολουθεί να χτυπά δυστυχώς ολόκληρη την Ευρώπη. Τα σταθερά υψηλά ποσοστά μόλυνσης του ιού υποχρεώνουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις όχι μόνο να διατηρήσουν αλλά να ενισχύσουν τους περιορισμούς (…) Οι διασωληνωμένοι συμπολίτες μας χθες ήταν 552, με αυτόν το γνώμονα, επεσήμανε ο κ. Πέτσας, η κυβέρνηση αποφάσισε να συνεχιστούν έως και τις 7 Ιανουαρίου τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του lockdown, ώστε όλοι μαζί οι πολίτες, με πίστη στις δυνάμεις μας, να περάσουμε με ασφάλεια αυτές τις διαφορετικές γιορτές.

Αναφορικά με τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ξεκαθάρισε ότι δεν επιτρέπεται η συγκέντρωση σε σπίτια περισσοτέρων των 9 ατόμων προερχόμενων από δύο οικογένειες, ενώ θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10μμ έως τις 5πμ.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για να δώσουμε ανάσες. Είπαμε από την Παρασκευή, που δόθηκε η δυνατότητα της παραλαβής εκτός καταστήματος, το click away, ότι σκοπός είναι να αποσυμφορηθούν οι ταχυμεταφορές που είχαν μπλοκάρει και να υπάρξει κάποιος τζίρος. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει, δεν βάζουμε ποσοτικό όριο. Παρακολουθούμε την κατάσταση συνεχώς, και έχουμε πει σε όλους τους τόνους στους συμπολίτες μας να προσέχουν. Δίνουμε μια διέξοδο, όχι ευκαιρία για συγχρωτισμό» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Για τη λειτουργία των εκκλησιών είπε ότι θα υπάρξει επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο σήμερα «προκειμένου να διερευνηθεί αν υπάρχει περιθώριο μεγαλύτερης ευελιξίας, όπως για ακόμη μια ημέρα λειτουργίας πάντα με την τήρηση του ορίου των 9 πιστών στις εκκλησίες και των 25 στις Μητροπόλεις της χώρας. Επίσης είπε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει δυνατότητα για διπλή λειτουργία με απόφαση της Εκκλησίας, σημειώνοντας ότι η Εκκλησία έχει δείξει υπεύθυνη στάση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, σε όλο αυτό το Γολγοθά που ανεβαίνουμε όλοι μας. «Πιστεύω ότι το ίδιο θα εξακολουθήσει να κάνει» είπε.

Θα συνεχιστούν έως και τις 7 Ιανουαρίου τα περιοριστικά μέτρα – Τι θα ισχύσει

Το λιανεμπόριο παραμένει σε αναστολή. Εξαίρεση αποτελούν η λειτουργία – και μόνον – της παραλαβής εκτός του καταστήματος (click away), που άρχισε χθες, καθώς και η επαναλειτουργία των βιβλιοπωλείων, των κομμωτηρίων και των ΚΤΕΟ, που άρχισε σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, για τον μήνα Δεκέμβριο, παραμένουν σε ισχύ και για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου οι οποίες θα λειτουργήσουν με το σύστημα click away. Μπορούν έτσι και τον Δεκέμβριο:

– Να θέσουν εργαζόμενους σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας.

– Να έχουν μείωση ενοικίου 40%.

– Να έχουν αναστολή ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

– Να συμμετάσχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, που θα καταβληθεί τον Ιανουάριο.

– Να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: