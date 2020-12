Σε εφαρμογή τα μέτρα στην αγορά: Click away – ειδικοί όροι συναλλαγών – νέα ωράρια (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Το νέο σύστημα click away για όσα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν, ξεκίνησε δειλά – δειλά από την Κυριακή 13/12, κυρίως από μεγάλες αλυσίδες, που κατάφεραν και έφτιαξαν μέσα σε λίγο χρόνο την ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής προαγοράς.

Στην είσοδο του καταστήματος πήγαιναν οι πελάτες προκειμένου να παραλάβουν τα προϊόντα που έχουν προαγοράσει μέσω της υπηρεσίας click away.

Προϋποθέσεις click away

· μέγιστος αριθμός ατόμων σε αναμονή: 9

· ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων μεταξύ πελατών

· μέγιστος χρόνος παραμονής : 10 λεπτά

Μέχρι 9 άτομα μπορούν να περιμένουν έξω από το κατάστημα για να παραλάβουν τα προϊόντα τους έχοντας απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 2 μέτρα ενώ δεν μπορούν να παραμένουν στο σημείο παραλαβής για διάστημα μεγαλύτερο των 10 λεπτών.

Οι καταναλωτές υποδέχονται τα νέα μέτρα με ικανοποίηση, αφού ελαχιστοποιείται ο χρόνος παραλαβής των προϊόντων.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν e- shop και θα δουλέψουν μόνο με τηλεφωνικές παραγγελίες, θεωρούν ότι ο εορταστικός τζίρος είναι χαμένος.

Μικρά καταστήματα με ανακοινώσεις στην βιτρίνα τους ενημερώνουν τους πελάτες τους πως μπορούν να παραγγείλουν τηλεφωνικά από το εμπόρευμα που βλέπουν. Στο τηλέφωνο θα κλείνουν το ραντεβού για πληρωμή και παραλαβή.

Διστακτικά κινήθηκε η αγορά στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι.Οι καταστηματάρχες προσπαθούν να ακολουθήσουν την νέα πραγματικότητα.

Μουδιασμένη η αγορά και στην Θεσσαλονίκη. Λίγα τα καταστήματα που άνοιξαν για click away αγορές σε Τσιμισκή και Μητροπόλεως.

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι καταναλωτές, πολλά τραπεζάκια στις εισόδους των καταστημάτων έχουν στηθεί με POS και τα απαραίτητα αντισηπτικά στην Πάτρα.

Για την εξ αποστάσεως προαγορά αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας, που ισχύει έως τις 7 Ιανουαρίου, θα πρέπει να υπάρχει καταχώρηση της παραγγελίας από την επιχείρηση και αποστολή στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου είτε SMS. Η παραλαβή του προϊόντος γίνεται από 1 άτομο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο έξω από το κατάστημα και η πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή.

Με κλεισμένα τα πρώτα ραντεβού, εδώ και μέρες, τα κομμωτήρια επαναλειτουργούν από τη Δευτέρα 14/12 με όρους και προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας.

Οι προϋποθέσεις και οι όροι λειτουργίας των κομμωτηρίων

– 4 άτομα ανά 100 τ.μ. κι ένα άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον.

– Δύο μέτρα μεταξύ των θέσεων εργασίας.

– Η επίσκεψη στα κομμωτήρια αποκλειστικά με ραντεβού

– Οι επιχειρήσεις να διατηρούν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών τον οποίο θα επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα.

– Προαιρετικά διευρυμένο ωράριο από 7:00 – 21:00

– Δυνατότητα λειτουργίας και τις Κυριακές 20 και 27.12.20

Ανεβάζουν ρολά τα βιβλιοπωλεία

Ανοίγουν τη Δευτέρα 14/12 και τα βιβλιοπωλεία αποκλειστικά και μόνο για την πώληση βιβλίων σε μία προσπάθεια να τονωθεί, ειδικά εν όψει εορτών, η αγορά του βιβλίου.

Κλειστά τα περισσότερα supermarket

Λίγα ήταν τα σούπερ μάρκετ τα οποία άνοιξαν την Κυριακή, καθώς ήταν προαιρετική η λειτουργία τους ωστόσο οι μεγάλες αλυσίδες παρέμειναν κλειστές. Μειωμένη ήταν και η προσέλευση των καταναλωτών.

Και αφού το λιανεμπόριο βρίσκεται σε αναστολή εξακολουθεί να απαγορεύεται η πώληση συγκεκριμένων προϊόντων εντός των σούπερ μάρκετ με εξαίρεση την ηλεκτρονική αγορά τους.



Στα σούπερ μάρκετ οι καταναλωτές θα μπορούν πλέον να προμηθεύονται και χριστουγεννιάτικα είδη εφόσον λειτουργούν τα καταστήματα εποχικών ειδών, όμως εξακολουθεί κι απαγορεύεται η πώληση συγκεκριμένων προϊόντων όπως είναι τα ηλεκτρικά είδη και τα είδη κουζίνας.

Το ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ διευρύνεται από τις 8:30 που έκλειναν θα κλείνουν στις 9 το βράδυ.

