Σε εφαρμογή από σήμερα το click away στο λιανεμπόριο

Μοιράσου το άρθρο:

Με τη διαδικασία του click away, δηλαδή της προαγοράς των προϊόντων και την παραλαβή από εξωτερικό χώρο, ανοίγουν από σήμερα με αυστηρούς κανόνες τα εμπορικά καταστήματα. Για τους καταστηματάρχες που δεν έχουν ηλεκτρονικό κατάστημα, τα μηνύματα για τις παραγγελίες θα είναι δωρεάν μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis του υπουργείου Ανάπτυξης.

Προαιρετικά ανοιχτά θα είναι σήμερα και τα σούπερ μάρκετ, ενώ από αύριο επαναλειτουργούν κομμωτήρια, βιβλιοπωλεία και ΚΤΕΟ.

Το click away είναι η εξ αποστάσεως παραγγελία και πληρωμή των προϊόντων, καθώς και η μετέπειτα παραλαβή τους από το κατάστημα. Πρόκειται για μια μέθοδο που αποτελεί παλιά διαδικασία, η οποία χρησιμοποιούνταν από το καταναλωτικό κοινό ήδη από πριν την πανδημία.

Το click-away θα αποτελέσει το μόνο τρόπο με τον οποίο τα εμπορικά καταστήματα θα μπορέσουν να πωλούν προϊόντα την περίοδο της εορταστικής αγοράς των Χριστουγέννων.

Τα τρία βήματα που προβλέπει το click-away είναι τα εξής:

Γίνεται ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία του προϊόντος.

Ο καταναλωτής προπληρώνει το προϊόν.

Με το αποδεικτικό παραγγελίας – πληρωμής παραλαμβάνει το προϊόν από ειδικά διαμορφωμένο, εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Η μέθοδος αυτή ήδη εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, με την οποία οι καταναλωτές μπορούν να εξυπηρετούνται χωρίς να απαιτείται η είσοδός τους στα καταστήματα.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΕΕ συνεδρίασε χθες εκτάκτως για να συζητηθούν οι εξελίξεις και σε ψήφισμα που εξέδωσε διαμαρτύρεται: «για την επινόηση και καθιέρωση αδοκίμαστων και αμφιλεγόμενων πρακτικών τύπου click away που πρακτικά ευνοούν μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και για την μη εφαρμογή κανόνων ισοτιμίας, ισονομίας και ισοπολιτείας για όλους τους κλάδους του λιανικού εμπορίου».

Να σημειωθεί ότι από σήμερα η κυκλοφορία θα απαγορεύεται από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί.

Πηγή: Πρώτο Πρόγραμμα, ΕΡΤwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: