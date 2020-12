Συμφωνία για Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και Ταμείο Ανάκαμψης με 750 δισ. ευρώ – Στο 1,1 τρισ. ο προϋπολογισμός

Μοιράσου το άρθρο:

Συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθώς η συμβιβαστική πρόταση ανάμεσα στη γερμανική προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. και την Ουγγαρία και την Πολωνία έγινε δεκτή και από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων.

Η συμφωνία αφορά συνολικό χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 1,8 τρισ. ευρώ, το οποίο συνδυάζει το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ύψους 1,07 τρισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης, το λεγόμενο Next Generation EU, ύψους 750 δισ. ευρώ.

Η χώρα μας βάσει της συμφωνίας δικαιούται από το Ταμείο Ανάκαμψης 31,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,5 δισ. ευρώ υπό τη μορφή επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων και 9,4 δισ. σε δάνεια.

Όπως ανακοίνωσε η Καγκελαρία, «στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για πρώτη φορά κατοχυρώνονται η δέσμευση για το κράτος δικαίου και ένας μηχανισμός προστασίας του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση παραβιάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για μέτρα, τα οποία θα πρέπει να εγκριθούν με ειδική πλειοψηφία. Η Πολωνία και η Ουγγαρία δεν ήθελαν να εγκρίνουν αυτόν τον κανόνα», αλλά η γερμανική προεδρία υποστήριξε την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης και ανέπτυξε ανάλογη συμβιβαστική πρόταση».

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι χαρακτήρισε τη συμβιβαστική συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες των «27» της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το κράτος δικαίου και τους όρους για την εκταμίευση ποσών από τα ευρωπαϊκά ταμεία για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της πανδημίας του νέου κορονοϊού «διπλή νίκη».

«Από τη μια, ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να αρχίσει να εκτελείται και η Πολωνία θα λάβει 174 εκατ. ευρώ από αυτόν. Από την άλλη, τα κεφάλαια αυτά είναι ασφαλή, διότι ο μηχανισμός των όρων περιορίστηκε σε πολύ συγκεκριμένα κριτήρια», ανέφερε ο Μοραβιέτσκι και πρόσθεσε πως με τη συμφωνία αποκλείεται ταυτόχρονα το ενδεχόμενο οι κανόνες να μεταβληθούν εκ των υστέρων σε βάρος των συμφερόντων της Βαρσοβίας.

Μοραβιέτσκι- Όρμπαν(Olivier Hoslet, Pool via AP)Ταυτόσημη άποψη εξέφερε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν. Ο εκπρόσωπος του Ζόλταν Κόβατς σχολίασε μέσω Twitter: «Νικήσαμε. Στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, της οικονομικής κρίσης, δεν είναι ώρα να κάνουμε πολιτικές και ιδεολογικές συζητήσεις που μας εμποδίζουν να αναλάβουμε δράση».

Για τον Ζόλταν Κόβατς, «αποτρέψαμε τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν δημοσιονομικά μέτρα προκειμένου να ασκηθεί πίεση στους Ούγγρους να λάβουν αποφάσεις που δεν θέλουν».

