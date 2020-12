Σαρλ Μισέλ: Συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Μοιράσου το άρθρο:

Τη συμφωνία των ηγετών για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

«Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την εφαρμογή και την ανοικοδόμηση των οικονομιών μας» ανέφερε ο Σαρλ Μισέλ.

Deal on the #MFF and Recovery Package #NGEU

Now we can start with the implementation and build back our economies.

Our landmark recovery package will drive forward our green & digital transitions. #EUCO

— Charles Michel (@eucopresident) December 10, 2020

Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής το μεσημέρι, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας είχε σημειώσει ότι η ΕΕ ήταν κοντά σε ομοφωνία.

Ανταπόκριση: Ειρήνη Ζαρκαδούλαwww.ert.gr

