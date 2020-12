Ανοίγουν από Δευτέρα κομμωτήρια, βιβλιοπωλεία – Από την Κυριακή με click away το λιανεμπόριο

Μοιράσου το άρθρο:

Τα μέτρα που θα ισχύσουν από την Δευτέρα 14/12/2020 για το μερικό άνοιγμα των καταστημάτων παρουσίασαn ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας και ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Πέτσας τη Δευτέρα ανοίγουν κομμωτήρια και βιβλιοπωλεία. Από την Κυριακή θα λειτουργούν τα καταστήματα με click away. Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά από τις 10 το βράδυ. Οι εκκλησίες θα είναι ανοιχτές ανήμερα Χριστούγεννα και Φώτα με συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Τέλος μένουν τα sms για τις μετακινήσεις.

Για μια πιεστική κατάσταση σε όλη τη χώρα και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα έκανε λόγο ο Στέλιος Πέτσας, ανακοινώνοντας ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η επανεκκίνηση των οικονομικών δραστηριοτήτων όπως σχεδίαζε η κυβέρνηση. Ο κ. Πέτσας σημείωσε ότι η κατάσταση στις ΜΕΘ είναι ασφυκτική με την πληρότητα να είναι 83% σε όλη την επικράτεια, 77% στην Αττική και 91% στη Θεσσαλονίκη. Καταστάσεις συνωστισμού – όπως αυτές που είδαμε στη Βρετανία και τη Γαλλία – χτυπούν ένα καμπανάκι κινδύνου σε όλους μας. Είναι αναγκαίο να αποφευχθούν τέτοιες εικόνες στη χώρα μας. Και είναι στο χέρι μας», είπε χαρακατηριστικά.

Ο κ. Πέτσας ανακοίνωσε :

Η διατήρηση της αναστολής λειτουργίας του λιανεμπορίου σε όλη την επικράτεια. Δεδομένου ότι οι ταχυμεταφορές είναι υπερφορτωμένες και δεν είναι δυνατό να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες, κατ’ εξαίρεση, από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 έως την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, θα επιτραπεί η μετάβαση του πελάτη στα καταστήματα για την παραλαβή της παραγγελίας τους (click-away).

Το άνοιγμα των κομμωτηρίων, από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, σε όλη τη χώρα, με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Σημειώνεται ότι η λειτουργία τους θα γίνεται αποκλειστικά με ραντεβού, ώστε να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο συγχρωτισμού, αλλά και με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Το άνοιγμα των βιβλιοπωλείων, από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, σε όλη τη χώρα, επίσης με δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου, και με ανώτατο όριο 4 πελάτες σε καταστήματα έως 100 τ.μ. ή 1 πελάτης ανά 15 τ.μ. για καταστήματα άνω των 100 τ.μ.

Το άνοιγμα των εκκλησιών μας για τους πιστούς, ανήμερα των Χριστουγέννων και των Φώτων μόνο. Τις δύο αυτές ημέρες θα επιτρέπεται η παρουσία έως και εννέα ατόμων (9) σε όλες τις εκκλησίες και έως εικοσιπέντε (25) ατόμων στους Μητροπολιτικούς Ναούς σε όλες τις περιοχές της χώρας. Την ευθύνη τήρησης των μέτρων θα έχουν οι οικείες μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Διευκρινίζεται επίσης, ότι την ημέρα των Θεοφανείων δεν θα πραγματοποιηθεί αγιασμός υδάτων σε ανοιχτό δημόσιο χώρο.

Τη διατήρηση της απαγόρευσης μετακινήσεων κατά τις ώρες από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου από Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2021, καθώς και της αποστολής SMS στο 13033 για τις αναγκαίες μετακινήσεις.

Για μετακινήσεις που σχετίζονται με το λιανεμπόριο, τα κομμωτήρια και τα βιβλιοπωλεία, στο προαναφερθέν πλαίσιο λειτουργίας τους, θα πρέπει να δηλώνεται ο αριθμός 2.

Σημειώνεται ακόμη ότι η υποχρεωτική προληπτική καραντίνα για όσους ταξιδεύουν από χώρες του εξωτερικού προς την Ελλάδα και εισέρχονται στη χώρα από 18 Δεκεμβρίου 2020 έως 7 Ιανουαρίου 2021 περιορίζεται, από τις 10 που είχε εξαγγελθεί, στις 3 ημέρες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τους πολίτες να δείξουν «αυτοσυγκράτηση και σεβασμό στους κοινούς κανόνες για να περιορίσουμε τη διασπορά του ιού και να αποτρέψουμε ένα τρίτο κύμα. Πλησιάζουμε, άλλωστε, τη μέρα που θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός και η αντίστροφη μέτρηση για την απαλλαγή της κοινωνίας μας από τον κίνδυνο του φονικού ιού και τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα που στερηθήκαμε.

Πρόσθεσε ότι προετοιμάζονται ήδη για τον σκοπό αυτό, 1018 εμβολιαστικά κέντρα, αλλά και 65 Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ. Προετοιμάζεται παράλληλα μια εθνική εκστρατεία εμβολιασμού με εγκυρότητα, επιστημονική τεκμηρίωση, και διαφάνεια, για συνεχή ενημέρωση της κοινωνίας, τόσο για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του εμβολίου, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει ο εμβολιασμός στις πόλεις και τα χωριά μας. Υπογραμμίζεται ότι η προσπάθεια αυτή – για ένα εγχείρημα πρωτόγνωρης έκτασης και αυξημένης δυσκολίας – είναι εθνική υπόθεση. Στην οποία όλοι οφείλουμε να συμμετάσχουμε, ώστε να φέρουμε στην ελληνική κοινωνία, το ταχύτερο δυνατό, την ανοσία και την απαλλαγή από τον ύπουλο κοινό εχθρό».

Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση έπειτα από ενδελεχή εξέταση των επιδημιολογικών δεδομένων και μετά από πολύ μεγάλη συζήτηση με την επιτροπή των λοιμωξιολόγων οδηγήθηκε στην αναγκαστική απόφαση να μην επιτρέψουμε το άνοιγμα του λιανεμπορίου ακόμη και σε αυτή την κρίσιμη περίοδο των εορτών. Θέλω να ξεκαθαρίσω προς όλες τις επιχειρήσεις και σε όλους τους εργαζομένους: δεν υποκρινόμαστε ότι αυτό δεν προκαλεί τεράστια ζημία. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι μία συγκλονιστικά δύσκολη απόφαση για όλους πίσω από την οποία, όμως, πρέπει να συνταχθούμε με πειθαρχία και αποφασιστικότητα, διότι μπροστά μας έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο αγαθό: την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία της ζωής και της υγείας των συνανθρώπων μας, των φίλων μας, των συγγενών μας, των παιδιών μας».

Εξήγησε πως μπροστά στο πολύ μεγάλο αυτό δίλημμα στο οποίο οδηγηθήκαμε από την πανδημία «η κυβέρνηση θα επιτρέψει μόνο τη λειτουργία του click away, δηλαδή της λιανικής πώλησης με διαδικασία προαγοράς και παραλαβής από εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Κατ’ εξαίρεση για λόγους συμβολισμού και για λόγους προβολής του πνεύματος και του πολιτισμού του λιανικού εμπορίου των αμιγώς βιβλιοπωλείων».

Σε σχέση με τη λειτουργία του click away ανέφερε ότι εάν δεν τηρηθούν οι κανόνες και δημιουργηθούν εικόνες συνωστισμού τότε θα αναγκαστούν να αποσύρουν αυτή τη λειτουργία του. «Όλοι αντιλαμβανόμαστε το μεγάλο μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνουμε», είπε.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο πελάτης κάνει παραγγελία είτε μέσω του e-shop και πληρωμή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών είτε μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας από το κατάστημα και πληρωμής μέσω του συστήματος POS έξω από το κατάστημα. O πελάτης για τη μετακίνησή του πρέπει να έχει στην κατοχή του είτε μήνυμα sms είτε ηλεκτρονική απόδειξη. Θα επιτρέπεται μόνο ένα άτομο να παραλάβει την παραγγελία.

Επιχείρηση που έχει βάλει μέσα στο χώρο της πελάτη θα επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ με βάση τα τετραγωνικά της επιχείρησης και αναστολή λειτουργίας από 15 έως 90 μέρες.

Το click away μπορεί να λειτουργήσει μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν εξωτερική είσοδος στο δρόμο».

Υπογράμμισε πάντως πως «δεν υποκρινόμαστε ότι το click away μπορεί να ισοφαρίζει σε επιχειρήσεις τη ζημία από τη μη λειτουργία του λιανικού εμπορίου. Γι αυτό το λόγο και οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν με το click away νοούνται ως παραμένουσες κλειστές με κρατική εντολή και θα λαμβάνουν κανονικά όλα τα ωφελήματα και τα προστατευτικά μέτρα που έως τώρα ελάμβαναν ως απολύτως κλειστές».

