Ηνωμένο Βασίλειο: Άρχισε ο εμβολιασμός – Μια 90χρονη η πρώτη που το έκανε

Η «ημέρα-ορόσημο για τη χώρα και σημαντική στιγμή για το NHS» σηματοδοτεί το «πρώτο βήμα στον δρόμο της επιστροφής προς την κανονικότητα» δήλωσε ο επικεφαλής του NHS, καθώς οι Βρετανοί ασθενείς αρχίζουν να λαμβάνουν το εμβόλιο Covid-19. Πρώτος ασθενής που έλαβε το εμβόλιο είναι η 90χρονη Μάργκαρετ Κίναν 90 ετών στο τοπικό νοσοκομείο στο Κόβεντρι της κεντρικής Αγγλίας.

«Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάζεται κατά της Covid-19», δήλωσε η Κίναν. «Είναι το καλύτερο πρόωρο δώρο γενεθλίων που θα μπορούσα να ζητήσω, επειδή σημαίνει πως μπορώ επιτέλους να περάσω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου το Νέο Έτος, αφού έμεινα μόνη μου το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρονιάς», πρόσθεσε.

Ο δεύτερος άνθρωπος που εμβολιάστηκε ονομάζεται Ουίλιαμ Σέξπιρ από το Ουόργοκσιρ!!

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον με ανάρτησή του στο Twitter ευχαρίστησε το NHS, όλους τους επιστήμονες και τους εθελοντές.

Σήμερα ξεκινούν οι πρώτοι εμβολιασμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά του COVID-19. Σας ευχαριστούμε στο NHS, σε όλους τους επιστήμονες που εργάστηκαν τόσο σκληρά για την ανάπτυξη αυτού του εμβολίου, σε όλους τους εθελοντές – και σε όλους όσους ακολουθούν τους κανόνες για την προστασία άλλων. Θα το νικήσουμε μαζί.

Ο διευθύνων σύμβουλος του NHS England, Sir Simon Stevens, χαρακτήρισε τη μέρα «σημείο καμπής» στη μάχη ενάντια στην πανδημία καθώς προστατεύονται οι πιο ευάλωτοι στην κοινωνία και ανοίγει ο δρόμος για τη χαλάρωση ορισμένων περιορισμών μέχρι την άνοιξη.

Τα νοσοκομεία αναμένεται να χορηγήσουν τουλάχιστον ένα κουτί εμβολίου – 975 δόσεις – κατά την πρώτη εβδομάδα.

Ανάμεσα άσε αυτά το νοσοκομείο Σάλφορντ Ρόγιαλ έξω από Μάντσεστερ.

Ο Δρ Xάρι Σούκκα, θα λάβει το εμβόλιο της Pfizer στο νοσοκομείο Royal Victoria Infirmary στο Νιουκαστλ στις 8πμ μαζί με τη σύζυγό του Ράνιαν μετά από κλήση από τον γιατρό του την περασμένη εβδομάδα. Μόλις χορηγηθεί η πρώτη δόση, οι ασθενείς θα λάβουν μία κάρτα εμβολιασμού που θα αναφέρει την ημερομηνία της κρίσιμης δεύτερης δόσης τους, η οποία πρέπει να δοθεί 21 ημέρες αργότερα για να είναι πλήρως αποτελεσματικό το εμβόλιο.

Οι οικογενειακοί γιατροί και το λοιπό προσωπικό πρωτοβάθμιας φροντίδας έχουν τεθεί σε κατάσταση αναμονής για να αρχίσουν να παραδίδουν το εμβόλιο από την επόμενη εβδομάδα.

Περίπου 280 κέντρα εμβολίων σε τοπικά ιατρεία αναμένεται να αρχίσουν να χορηγούν το εμβόλιο από τη ερχόμενη Δευτέρα, με περισσότερα κέντρα εμβολιασμού σε όλη τη χώρα να συμμετέχουν καθ ‘όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου.

Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν το εμβόλιο εντός τρεισήμισι και όχι πέντε ημερών, για να συμβαδίσουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις που θέτει ο MHRA, ο ρυθμιστής φαρμάκων του ΗΒ.

Προτεραιότητα θα δοθεί και στους πολίτες που ανήκουν στις μαύρες κοινότητες και στις εθνικές μειονότητες καθώς ανήκουν στις ομάδες υψηλού ρίσκου από επιπλοκές της COVID-19.

