Τέλος στην περίοδο χάριτος, το μήνυμα στην Τουρκία (video)

Παρά τη διεθνή απομόνωση της και την απειλή κυρώσεων από Ευρώπη και Αμερική, η Τουρκία δεν φαίνεται να πτοείται και εξέδωσε νέα navtex σε περιοχή εντός του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου, και μάλιστα με πραγματικά πυρά. Μάλιστα το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταλογίζει ευθύνες στην Ελλάδα γιατί δεν προσέρχεται σε διάλογο.

Διευρύνεται ο κύκλος των χωρών που αντιλαμβάνονται πλέον, τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο, ενώ Αθήνα και Λευκωσία έχουν καταστήσει σαφές ότι η «περίοδος χάριτος» προς την Άγκυρα πρέπει να τελειώσει όσο η Τουρκική πλευρά δεν μεταβάλλει στάση. Το στίγμα της Ελληνοκυπριακής στάσης δίνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε άρθρο του στα «ΝΕΑ».

«Η Τουρκία επιχειρεί να αναπτύξει μία σφαίρα επιρροής στην ευρύτερη περιφέρεια, μία νέα Γιάλτα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε λίγες ημέρες θα κληθεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις. Βεβαίως, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για θετικό θεματολόγιο».

Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Σλοβακία, και Εσθονία δεν πείθονται από τους τουρκικούς «ελιγμούς» σε αντίθεση με τις Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και Μάλτα που παραμένουν δέσμιες των συμφερόντων τους. Αυτό η Τουρκία το γνωρίζει:

Σε ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ

«Οποιουδήποτε είδους κυρώσεις δεν θα υποχρεώσουν ποτέ την Τουρκία να συμβιβαστεί ως προς τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Καστελόριζο ή τον εναέριο χώρο. Η Ελλάδα θα έπρεπε να συμμετάσχει σε διάλογο χωρίς όρους, νωρίτερα αντί για αργότερα».

Εικοσιτέσσερις ώρες μετά την δήλωση Σαρλ Μισέλ ότι «το Τουρκικό παιχνίδι της γάτας με τον ποντίκι πρέπει να τελειώσει», η Άγκυρα επιλέγει να οξύνει περαιτέρω την κατάσταση, με νέα NAVTEX για αεροναυτικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά νοτιοανατολικά της Κρήτης, στα όρια του Τουρκολυβικού μνημονίου.

Είχε προηγηθεί Ελληνική Ναυτική Οδηγία για αεροναυτική άσκηση σε παραπλήσια περιοχή

Παράλληλα η Άγκυρα δημοσιοποίησε προπαγανδιστικό υλικό με το Oruc Reis να πλέει σε κλοιό προστασίας, στα νερά της Αν. Μεσογείου, παραβιάζοντας την Ελληνική και Κυπριακή υφαλοκρηπίδα.

Ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter «Αρκετά με τις Τουρκικές προκλήσεις, είναι καιρός να δράσουμε. Οι ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επιτέλους να επιβάλουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Ήμασταν πάντα έτοιμοι για εποικοδομητικές συνεργασίες, αλλά δεν πρόκειται να εξαπατηθούμε ή να εκβιαστούμε από τον #Erdogan».

Enough of Turkish provocations, it is time to act. European leaders must finally put sanctions on the table against Turkey. We have always been ready for constructive partnerships but we will not be fooled or blackmailed by #Erdogan. #EUCO #EastMed pic.twitter.com/Is0LYQI0Kb

— Manfred Weber (@ManfredWeber) December 5, 2020

Ισχυρός πόλος στήριξης των Ελληνικών θέσεων αναδεικνύεται η Ουάσιγκτον επηρεάζοντας τις ευρωπαϊκές αποφάσεις

O πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Νίκολας Μπερνς, δήλωσε «Ως πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα πιστεύω ότι η Κυβέρνησή μου θα πρέπει να προασπιστεί και να υποστηρίξει την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας»

Ολοκληρώνεται η «Μέδουσα»

Με επιτυχία ολοκληρώνεται στην Αλεξάνδρεια η μεγάλης κλίμακας αεροναυτική άσκηση «μέδουσα», παρουσία του Ν. Παναγιωτόπουλου και του Α/ΓΕΕΘΑ Κ. Φλώρου.

«Όταν πέντε χώρες από την ευρύτερη περιοχή έρχονται πιο κοντά και αναπτύσσουν στενότερες συνεργασίες και συνέργειες, σε επίπεδο κοινών Στρατιωτικών Ασκήσεων, αυτό σηματοδοτεί ένα πολύ ισχυρό αποτρεπτικό μήνυμα εναντίον κάθε απόπειρας αποσταθεροποίησης του επιπέδου σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου», τόνισε από την Αίγυπτο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Περιφρονεί τις συστάσεις η Τουρκία

Όπως αναφέρει στην ανάλυσή του ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Νίκος Μελέτης:

«Ο φάκελος που θα έχουν μαζί τους, ο Νίκος Δένδιας, την Δευτέρα στο Συμβούλιο υπουργών και ο πρωθυπουργός την Πέμπτη στην Σύνοδο Κορυφής με τα στοιχεία που αποδεικνύουν πόσο η Τουρκία αγνοεί και περιφρονεί τις αποφάσεις και συστάσεις της Ε.Ε, ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, όλο και μεγαλώνει .

Από χθες, έχουν προστεθεί δύο NAVTEX για ασκήσεις σε περιοχές ελληνικής αρμοδιότητας. Η σημερινή εντός της περιοχής που η Τουρκία έχει βαφτίσει τουρκική με βάση το παράνομο τουκολυβικό Μνημόνιο. Και ο συμβολισμός και το μήνυμα αυτής της κίνησής είναι προφανής.

Η Τουρκία, με τις κινήσεις αυτές, θέλει, επίσης, απειλώντας να δώσει μια πρόγευση για το πως θα αντιδράσει εάν οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής δεν της είναι ευχάριστες.

Δεν κρύβεται πλέον, καθώς οι απειλές και οι «τσαμπουκάδες» αυτοί της Τουρκίας δεν έχουν σαν αποδέκτη μόνο την Ελλάδα, αλλά την ίδια την Ευρωπαική Ένωση και ότι πια είναι η ίδια η αξιοπιστία της Ευρώπης, που διακυβεύεται σε αυτό το παιγνίδι του «chicken game» «του ποιος θα υποχωρήσει πρωτος, που στήνει η Τουρκία«.

Στο κατά πόσο θα ληφθούν αποφάσεις στη Σύνοδο Κορυφής και ποιές θα είναι αυτές, ο Νίκος Μελέτης εκτιμά ότι:

«Οσο κι αν κάποιες χώρες θέλουν να αποφύγουν μια απόφαση για μέτρα εις βάρος της Τουρκίας το κλίμα οδηγεί την συζητηση όχι για το εάν ,αλλά για το ποια μέτρα θα αποφασισθούν. Και οι επιλογές είναι, είτε επέκταση των υπαρχόντων μέτρων κατά προσώπων και εταιριών και για τις τουρκικές παράνομες δραστηριότητες στην Ανατολική μεσόγειο πέραν της Κυπριακής ΑΟΖ , είτε με κατάρτιση εντός μηνός, νέου καταλόγου για τομεακές κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας που θα επιβληθούν εάν επαναλάβει τις προκλήσεις.

Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις ίσως δεν είναι αρκετές για να γονατίσουν την τουρκική οικονομία αλλά το μήνυμα που θα στείλουν στις αγορές και στο εσωτερικό της Τουρκίας θα είναι σκληρό. Αυτό θέλει να αποφύγει ο κ.Ερντογάν .Και οι απειλές και οι υπεκφυγές, όπως αυτές που είδαμε στην ανάρτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ, απλώς αποκαλύπτουν πόσο ψεύτικες είναι , οι δεσμεύσεις για αποκλιμάκωση και οι προθέσεις της για δήθεν βούληση ουσιαστικής βελτίωσης των ελληνοτουρκικών αλλά και των ευρωτουρκικών σχέσεων«.

Νωρίτερα, όπως ενημερώνει ο Ν. Μελέτης, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Νίκου Δένδια, με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, όπου αντικείμενο ήταν και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής και του Συμβουλίου Υπουργών την Δευτέρα και η τουρκική προκλητικότητα, με τις επιθέσεις που εξαπέλυσε και σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν εναντίον του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.



Πηγή: ΕΡΤ

Ρεπορτάζ: Νίκος Σταυρουλάκης



www.ert.gr

