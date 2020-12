Μοιράσου το άρθρο:

Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν επενδύσεις στην Ελλάδα όπως αναφέρθηκε από τους Αμερικανούς ομιλητές στο Greek Economic Summit-GES2020, το οποίο πραγματοποιείται σε ψηφιακή μορφή και διοργανώνεται, για 31η συνεχή χρονιά, από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών και με τη στρατηγική συνεργασία των U.S. Chamber of Commerce και Atlantic Council.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, με κεντρικό θέμα Forging Ahead in Challenging Times, «φιλοξενήθηκαν οι απόψεις Αμερικανών ομιλητών για ζητήματα που συνδέουν τις δυο άκρες του Ατλαντικού και αφορούν στο χρηματοδοτικό πλαίσιο έργων υποδομής σε Ελλάδα και Ευρώπη, στο ρόλο της Ελληνικής διασποράς στην ενίσχυση του Εμπορίου και των Οικονομικών σχέσεων ανάμεσα σε Ελλάδα και Η.Π.Α. και ειδικά στην Δυτική Ακτή, και τις Ελληνο-αμερικανικές σχέσεις και το Κογκρέσο» όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, φιλοξενήθηκαν ο Caleb Charles McCarry, Counselor to the Chief Executive Officer U.S. International Development Finance Corporation (DFC), η Eleni Kounalakis, Lieutenant Governor of California, U.S.A και ο Gus Bilirakis, Congressman, U.S. House of Representatives, U.S.A.

Ο Caleb Charles McCarry, αναφέρθηκε στο ρόλο του DFC (U.S. International Development Finance Corporation), ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να ενεργοποιηθεί με έναν πολύ θετικό τρόπο σε όλο τον κόσμο μέσω επενδυτικής δραστηριότητας. Όπως χαρακτηριστικά, σημείωσε, είναι ένα τμήμα της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ το οποίο θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επενδύσεις ανά τον κόσμο. Παράλληλα, επανέλαβε τη δέσμευση του DFC, απέναντι στην Ελλάδα, με προτεραιότητα σε επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Επίσης, τόνισε ότι βλέπει την Ελλάδα ως πολύ σημαντικό παράγοντα σταθερότητας στα Βαλκάνια και στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή, αναφέροντας τα έργα στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα και στην Ελευσίνα.

Από την πλευρά της, η Eleni Kounalakis, περιέγραψε την πολιτεία της Καλιφόρνια ως μια προοδευτική πολιτεία των ΗΠΑ, η οποία είναι η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Μίλησε για τη θετική επιρροή των μεταναστών στην οικονομική επιτυχία της πολιτείας και τις δράσεις υπέρ του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Αναφέρθηκε σε τομείς με τους οποίους μπορεί η πολιτεία της Καλιφόρνια και η Ελλάδα να συνεργαστούν, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό, στην καινοτομία και στην τεχνολογία. Παράλληλα, τόνισε το ενδιαφέρον και την αγάπη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας για την Ελλάδα και τη συμβολή της για την πολύ καλή εικόνα την οποία έχουν η Ελλάδα και οι Έλληνες στις ΗΠΑ.

O Gus Bilirakis υπογράμμισε τις εξαιρετικές σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας αλλά και ΗΠΑ – Κύπρου, αναφέρθηκε στην ένταση στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και σχολίασε την προκλητικότητα της τουρκικής πλευράς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προσπάθειες που γίνονται από την αμερικανική κυβέρνηση για να υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης. Τέλος, αναφέρθηκε τις συνεχείς προσπάθειες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και των ελληνο-αμερικανών πολιτικών οι οποίες γίνονται για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων και την προβολή των θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος προς την αμερικανική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

