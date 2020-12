Ηνωμένο Βασίλειο: Άμεση διάθεση εμβολίου για Covid19 – Ποιοι θα εμβολιαστούν πρώτα

Μοιράσου το άρθρο:

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι η πρώτη χώρα που θα διαθέσει εμβόλιο για τον COVID-19 στον πληθυσμό της. Το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech εγκρίθηκε από τον ανεξάρτητο Ρυθμιστικό Οργανισμό για τα προϊόντα Φαρμάκων και Υγείας (MHRA).

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εξέφρασε την ελπίδα ότι το εμβόλιο θα μας επιτρέψει να ανακτήσουμε τη ζωή μας.

Έγραψε στο Twitter: «Είναι φανταστικό το ότι @MHRAgovuk έχει εγκρίνει επίσημα το εμβόλιο Pfizer / BioNTech για τον Covid-19. Το εμβόλιο θα αρχίσει να διατίθεται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο από την επόμενη εβδομάδα.

«Είναι η προστασία των εμβολίων που τελικά θα μας επιτρέψουν να ανακτήσουμε τη ζωή μας και να ανακτήσουμε την οικονομία.”

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2)

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 2, 2020

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας είπε: «Η κυβέρνηση δέχτηκε σήμερα τη σύσταση του ανεξάρτητου Ρυθμιστικού Οργανισμού για τα προϊόντα Φαρμάκων και Υγείας να εγκρίνει το εμβόλιο COVID-19 της Pfizer-BioNTech για χρήση.

Αυτό ακολουθεί μήνες αυστηρών κλινικών δοκιμών και λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων από ειδικούς του MHRA που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εμβόλιο πληροί τα αυστηρά πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας.”

Το εμβόλιο έχει δοκιμαστεί σε 43.500 άτομα σε έξι χώρες και έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζει το 95% των ανθρώπων να αποκτήσουν Covid-19, συμπεριλαμβανομένου του 94% σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

«Το εμβόλιο θα διατεθεί σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο από την επόμενη εβδομάδα. Το NHS έχει δεκαετίες εμπειρίας στην παροχή προγραμμάτων εμβολιασμού μεγάλης κλίμακας και θα αρχίσει να εφαρμόζει τις εκτεταμένες προετοιμασίες του σε δράση για να παρέχει φροντίδα και υποστήριξη σε όλους όσους έχουν επιλεγεί για εμβολιασμό.»

“Η βοήθεια είναι καθ’ οδόν”, έγραψε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ:

“Το NHS είναι έτοιμο να ξεκινήσει τον εμβολιασμό στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που έχει κλινικά εγκεκριμένο εμβόλιο για προμήθεια”.

Help is on its way.

The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19.

The NHS stands ready to start vaccinating early next week.

The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply.

— Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020



Η πρωθυπουργός της Σκωτίας, Νίκολα Στρέτζον, περιέγραψε τα νέα ως τα «καλύτερα εδώ και πολύ καιρό».

Έγραψε στο Twitter: «Τα καλύτερα νέα εδώ και πολύ καιρό. Η κυβέρνηση της Σκοτίας είναι έτοιμη να ξεκινήσει εμβολιασμούς μόλις φτάσουν οι προμήθειες.”

The best news in a long time. @scotgov ready to start vaccinations as soon as supplies arrive

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 2, 2020

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εξασφαλίσει 40 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου Pfizer / BioNTech, με τα 10 εκατομμύριααπό αυτές να αναμένονται στο Ηνωμένο Βασίλειο σταδιακά μέχρι το τέλος του έτους.

Οι ασθενείς χρειάζονται δύο δόσεις, που σημαίνει ότι δεν έχουν εξασφαλιστεί αρκετές λήψεις για ολόκληρο τον πληθυσμό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, είναι πιθανό να εγκριθούν στις επόμενες εβδομάδες και μήνες. άλλα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένου και αυτού από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ποιος θα πάρει το εμβόλιο πρώτα;

Η Μεικτή Επιτροπή Εμβολιασμού και Ανοσοποίησης (JCVI) έχει ήδη θέσει τη σειρά προτεραιότητας για την διάθεση του εμβολίου κορανοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι τρόφιμοι των οίκων φροντίδας και το προσωπικό θα είναι οι πρώτοι που θα λάβουν το εμβόλιο, ακολουθούμενοι από άτομα άνω των 80 ετών μαζί με τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών.

Το εμβόλιο θα δοθεί στη συνέχεια σε άτομα άνω των 75 ετών, προτού διατεθεί σε άλλες ηλικιακές κατηγορίες Βρετανών:

1. ηλικιωμένοι ενήλικες που διαμένουν σε ένα σπίτι φροντίδας και εργάζονται στο σπίτι

2. όλοι οι 80 ετών και άνω και οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας

3. όλοι οι 75 ετών και άνω

4. όλοι οι 70 ετών και άνω

5. όλοι οι 65 ετών και άνω

6. ενήλικες υψηλού κινδύνου κάτω των 65 ετών

7. ενήλικες μέτριου κινδύνου ηλικίας κάτω των 65 ετών

8. όλοι οι 60 ετών και άνω

9. όλοι οι 55 ετών και άνω

10. όλοι οι 50 ετών και άνω

11. υπόλοιπος πληθυσμός (προτεραιότητα που θα καθοριστεί)

Εκτός από τις τακτικές δομές του NHS και 50 νοσοκομεία σε όλη την Αγγλία, τα έκτακτα νοσοκομεία “Nightingale” έχουν επίσης διατεθεί ως χώροι για κλινικές μαζικού εμβολιασμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι γνωστές έως τώρα ο δεύτερος εμβολιασμός θα πρέπει να γίνει 21 με 28 ημέρες μετά τον πρώτο.

Η ανοσία επέρχεται επτά ημέρες μετά από τον δεύτερο εμβολιασμό.

Πως θα γίνει η μεταφορά του εμβολίου;

Το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech χρειάζεται ιδιαίτερες συνθήκες για τη μεταφορά του. Η Pfizer έχει σχεδιάσει ένα δοχείο μεγέθους βαλίτσας που θα διατηρήσει τις δόσεις σε μείον 70C για έως και 10 ημέρες χρησιμοποιώντας ξηρό πάγο. Κάθε ένα από τα δοχεία, που ονομάζεται «φορτωτής», περιέχει περίπου 1.000 δόσεις και θα είναι εξοπλισμένο με θερμικούς αισθητήρες για να επιτρέπει στην εταιρία να παρακολουθεί τη θέση και τη θερμοκρασία των κατεψυγμένων φιαλιδίων εμβολίου. Επίσης, εάν χρειαστεί τα θερμικά συστήματα αποστολής μπορούν να επαναφορτιστούν με ξηρό πάγο. Τα εμβόλια θα αποσταλούν αεροπορικώς και οδικά, κυρίως λόγω των χρονικών περιορισμών. Και μόλις μεταφερθεί το εμβόλιο, μπορεί να αποθηκευτεί σε ψυγείο για έως και πέντε ημέρες στους 2-8C – κάτι που είναι απολύτως εφικτό σε ένα κανονικό ψυγείο φαρμάκου σε ιατρεία.

Ο υπουργός υγείας Ματ Χάνκοκ είπε: «Πρόκειται για μια δύσκολη διάθεση και το NHS σε όλα τα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου είναι έτοιμο να το κάνει αυτό.

«Έχουν συνηθίσει να χειρίζονται εμβόλια και φάρμακα σαν αυτό, με τέτοιου είδους συνθήκες”.www.ert.gr

