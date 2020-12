Διαδικτυακή ημερίδα για την εκπαίδευση ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες

Μοιράσου το άρθρο:

To Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο “Education of people with multiple disabilities and visual impairment: Contemporary trends and challenges” (Εκπαίδευση ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες και προβλήματα όρασης: Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις), η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + “PrECIVIM-Promoting Effective Communication for Individuals with a Vision Impairment and Multiple Disabilities”. Η διαδικτυακή ημερίδα θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας MSTEAMS, στις 5 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00.

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

❖ Prof. John Ravenscroft, University of Edinburgh, UK

❖ Dr. Emine Ayyildiz, Istanbul Medeniyet University, Turkey

❖ Dr. Judit Gombas & Dorina Dormer, Eötvös Loránd University,

Hungary

❖ Dr. Andrea Hathazi, Dr. Ioana Letitia Serban, Dr. Cristina Balas-

Baconschi & Dr. Marian Padure, Babes-Bolyai University, Romania

❖ Χριστιάνα Ζώτου, Διονυσία Βασιλάρα, & Λένια Αηδονίδου, AMIMONI, Greece.

Για να συμμετάσχετε είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής: PrECIVIM Registration Form

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται βάσει προτεραιότητας.

Μοιράσου το άρθρο: