Γερμανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί, πολλοί τραυματίες από αυτοκίνητο που «εμβόλισε» πεζούς

Τουλάχιστον δύο νεκρούς και «πολλούς τραυματίες» άφησε πίσω του αυτοκίνητο που έπεσε πριν από λίγη ώρα σε πεζούς στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τρίερ, στα σύνορα της Γερμανίας με το Λουξεμβούργο, δήλωσε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Βόλφραμ Λάιμπε.

I am shocked. I can’t believe those things would happen in #Trier. This is the heart of the city, a street I have walked endless of times, in the morning, after school, in the evening, drunk, with friends, alone, endless of times. Heartbreaking… pic.twitter.com/rN4wOGP5jR

— Danny Engels (@G2Danny) December 1, 2020

Η Αστυνομία της περιοχής ανακοίνωσε ήδη ότι ο δράστης έχει συλληφθεί, αλλά τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα. Είναι 51 ετών, Γερμανός, από την περιοχή της Τρίερ.

Appears to be video of the suspect’s car and suspect being arrested in Trier, Germany. The suspect Allegedly plowed into pedestrians killing two and injuring ten. pic.twitter.com/UqvMbEP7IF

— CIA-Simulation Warlord 🦈 (@zerosum24) December 1, 2020

Με ανάρτησή της στο Twitter, ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο των υγειονομικών συνεργείων και των δυνάμεων ασφαλείας.

Wir haben eine Person festgenommen, ein Fahrzeug wurde sichergestellt. Zwei Menschen sind nach ersten Erkenntnissen verstorben. Bitte meidet weiterhin die Innenstadt. #Trier #TR0112

— Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Lokalo», επρόκειτο για αυτοκίνητο μάρκας Range Rover, το οποίο κατευθύνθηκε προς στο πλήθος με ταχύτητα άνω των 70χλμ/ώρα.www.ert.gr

