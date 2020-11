Δολοφονήθηκε ο «πατέρας» του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν (video)

Μοιράσου το άρθρο:

«Εάν το Ιράν μπορούσε, ο Μοχσέν Φαχριτζάντε θα ήταν γνωστός ως ο πατέρας της ιρανικής ατομικής βόμβας», δήλωσε Δυτικός διπλωμάτης για τον πλέον γνωστό επιστήμονα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης που δολοφονήθηκε κάτω από συνθήκες που υποδαυλίζουν και διπλωματικές εντάσεις. Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί, προειδοποίησε ότι μια «τρομερή εκδίκηση» περιμένει εκείνους που ευθύνονται. Έκκληση για αυτοσυγκράτηση απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

«Οι τρομοκράτες δολοφόνησαν έναν εξέχοντα Ιρανό επιστήμονα», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε tweet, επισημαίνοντας πως πίσω από την «πράξη δειλίας υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ισραηλινή εμπλοκή».

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Ιράν, «ένοπλοι τρομοκράτες στόχευσαν το όχημα που μετέφερε τον Mohsen Fakhrizadeh, επικεφαλής του οργανισμού έρευνας και καινοτομίας της χώρας.

«Μετά από σύγκρουση μεταξύ των τρομοκρατών και των σωματοφυλακών του, ο κ. Fakhrizadeh τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εξέπνευσε».

«Η επίθεση δείχνει το βάθος του μίσους των εχθρών μας», ανακοίνωσε το υπουργείο ‘Αμυνας της Τεχεράνης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε νωρίτερα ότι το αυτοκίνητο ανατινάχτηκε στην πόλη Absard.

«Ενημερωθήκαμε για τις αναφορές ότι ένας Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας δολοφονήθηκε σήμερα κοντά στην Τεχεράνη. Καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και τονίζουμε την ανάγκη να αποφευχθούν ενέργειες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή», δήλωσε ο Φαρχάν Χαγκ, εκπρόσωπος του γ.γ. του ΟΗΕ.

Μεταξύ 2010 και 2012, τέσσερις ιρανικοί πυρηνικοί επιστήμονες δολοφονήθηκαν και το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ.

Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο από το Ισραήλ σχετικά με τα νέα της δολοφονίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Πεντάγωνο επίσης αρνήθηκε να σχολιάσει, σύμφωνα με το Reuters.

«Θυμηθείτε αυτό το όνομα», δήλωνε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καθώς αναγνώρισε τον Φαχριτζέχ ως επικεφαλής επιστήμονα για την ανάπτυξη ιρανικών πυρηνικών όπλων, σύμφωνα με ισραηλινή έκθεση του 2018.

Το 2015, οι New York Times τον συνέκριναν με τον J. Robert Oppenheimer , τον φυσικό που κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ανακηρύχθηκε «πατέρας» του πρώτου ατομικού όπλου.

Η φήμη του τον ήθελε επικεφαλής του φερόμενου κρυφού προγράμματος του Ιράν που από το 1989 ως το 2003 ερευνούσε τις δυνατότητες κατασκευής πυρηνικής βόμβας.

Ο διοικητής του Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC) προειδοποίησε ότι το Ιράν θα εκδικηθεί τη δολοφονία.

«Η δολοφονία των πυρηνικών επιστημόνων είναι η πιο προφανής παραβίαση με στόχο την αποτροπή της πρόσβασής μας στις σύγχρονες επιστήμες», δήλωσε ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλάμι.

Ο Fakhrizadeh είναι και ανώτερος αξιωματικός του σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς.

Η δολοφονία του χαρακτηρίζεται πλήγμα για τις υπηρεσίες ασφάλειας και πληροφοριών του Ιράν, που ήταν επιφορτισμένες για την ασφάλειά του, μεταδίδει ανταποκριτής του BBC.

Το 2015, το Ιράν κατέληξε σε συμφωνία με έξι δυνάμεις – τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Κίνα, τη Ρωσία και τη Γερμανία – που είδε ότι περιορίζει τις πυρηνικές του δραστηριότητες σε αντάλλαγμα για την ανακούφιση των κυρώσεων.

Το Ισραήλ έχει αντιταχθεί στη συμφωνία και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την εγκατέλειψε τον Μάιο του 2018. Ωστόσο, ο Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε να επανενταχθεί.

Πηγή: BBC

