Κομισιόν: Αύριο Τετάρτη η υπογραφή του συμβολαίου με την Moderna για το εμβόλιο (video)

Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Κομισιόν θα υπογράψει αύριο Τετάρτη το έκτο συμβόλαιο αγοράς εμβολίων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Ειδικότερα, η Πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε: «αύριο θα εγκρίνουμε το έκτο συμβόλαιο για έως και 160 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της moderna».

Τόνισε ότι η ΕΕ χτίζει «ένα από τα πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια εμβολίων για τον COVID19» και προσέθεσε ότι «τα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια μπορούν να μας βοηθήσουν να βάλουμε τέλος στην πανδημία».

Tomorrow we will approve a 6th contract for up to 160 million doses of the @moderna_tx vaccine.

We’re building one of the most comprehensive #COVID19 vaccine portfolios in theSafe & effective vaccines can help us end the pandemic.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 24, 2020

Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το πειραματικό της εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα 94.5% στην προστασία από την Covid-19, με βάση τα ενδιάμεσα αποτελέσματα του τελευταίου σταδίου των κλινικών δοκιμών.

Τον Αύγουστο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχε ανακοινώσει ότι οι προκαταρκτικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με στόχο την υπογραφή συμβολαίου για την προμήθεια 80 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της, και την πρόβλεψη για την αγορά επιπλέον 80 εκατομμυρίων δόσεων.

