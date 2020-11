Είπε το «ναι» ο Τραμπ για να αρχίσει η μεταβίβαση εξουσίας στον Μπάιντεν

Μοιράσου το άρθρο:

Μετά από δύο εβδομάδες και κάτι ημέρες, όπου πεισματικά ο Ντόναλντ Τράμπ αρνείτο να αναγνωρίσει την εκλογική του ήττα από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, έδωσε τελικά το βράδυ της Δευτέρας το πράσινο φως για να αρχίσει η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας στον αντίπαλο, ο οποίος έχει αρχίσει ήδη, χωρίς να περιμένει, να σχηματίζει την κυβέρνησή του. Μολαταύτα ο απερχόμενος 45ος πρόεδρος απέφυγε να αναγνωρίσει καθαρά τη νίκη του Δημοκρατικού.

Ο ίδιος ονειρεύεται θριάμβους και υποσχέθηκε, μέσω Twitter, να συνεχίσει τον «δίκαιο αγώνα» του, καθώς οι δικηγόροι του έχουν πολλαπλασιάσει τις προσφυγές στη δικαιοσύνη, χωρίς επιτυχία, καταγγέλλοντας — χωρίς αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία — νοθεία στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Ο Ντ. Τράμπ δηλώνει πεπεισμένος ότι «θα θριαμβεύσουμε».

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same.

«Μολαταύτα», συνέχισε, μοιάζοντας να βάζει νερό στο κρασί του, «προς το συμφέρον της χώρας μας, συστήνω» στην επικεφαλής της υπηρεσίας η οποία χειρίζεται τη μεταβίβαση της εξουσίας από τη μια κυβέρνηση στην άλλη «να κάνει αυτό που χρειάζεται να γίνει ως προς τα αρχικά πρωτόκολλα, κι έδωσα οδηγία στην ομάδα μου να πράξει το ίδιο».

Σημαντικό βήμα, το οποίο θα επιτρέψει «την μεταβίβαση της εξουσίας ειρηνικά και χωρίς προσκόμματα» χαρακτήρισε την κίνηση Τραμπ η ομάδα του Μπάιντεν.

Ο 46ος εκλεγμένος πρόεδρος ετοιμάζεται να αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου έχοντας δίπλα του έμπειρες προσωπικότητες, που υπηρέτησαν στην κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, όπως ο Άντονι Μπλίνκεν, τον οποίο σκοπεύει να ονομάσει υπουργό Εξωτερικών, ή η Τζάνετ Γέλεν, στην οποία θα αναθέσει το υπουργείο Οικονομικών.

Στα 76 του χρόνια, ο Τζον Κέρι, πρώην ΥΠΕΞ, άνθρωπος στον οποίο ανατέθηκε πολλές φορές να χειριστεί λεπτές και δύσκολες αποστολές, θα κάνει την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον για να αναλάβει ειδικός επιτετραμμένος του προέδρου αρμόδιος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ένδειξη της βαρύτητας που δίνει ο Μπάιντεν στο ζήτημα αυτό

H άρνηση ως εδώ του Ντόναλντ Τραμπ σήμανε ιδίως ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος δεν είχε πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες για ζητήματα εθνικής ασφαλείας, όπως θέλει η άγραφη πολιτική παράδοση. Δεν ήταν επίσης δυνατό να συντονίζεται με την ομάδα του Τραμπ που χειρίζεται την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 257.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ ως αυτό το στάδιο.

Παρά τις εκκλήσεις του απερχόμενου προέδρου στους Ρεπουμπλικάνους να συνεχίσουν τη «μάχη» στη δικαιοσύνη: μεγάλα ονόματα του GOP δεν διστάζουν πλέον να στηλιτεύουν τη συμπεριφορά των δικηγόρων του Τραμπ, που χαρακτηρίζουν «εθνική ντροπή», αντάξια «μπανανίας».

Το χρηματιστήριο στο Τόκιο σημείωνε μεγάλη άνοδο αφού έγινε γνωστό πως ο μεγιστάνας των ακινήτων έδωσε το πράσινο φως για να αρχίσει η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας.

«Χρειάζομαι μια ομάδα έτοιμη από την πρώτη μέρα», αποτελούμενη από πρόσωπα «έμπειρα, δοκιμασμένα σε κρίσεις», εξήγησε ο Μπάιντεν παρουσιάζοντας τα πρώτα ονόματα των προαλειφόμενων μελών της επόμενης κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Τα πρόσωπα στην κυβέρνηση Μπάιντεν

Στα 78 του χρόνια, η παλιά καραβάνα της πολιτικής θα προσπαθήσει επίσης να σχηματίσει κυβέρνηση που «θα ενώνει» τους Αμερικανούς κι αναμένεται να συμπεριλάβει περισσότερες γυναίκες και μέλη μειονοτήτων.

Έτσι σκοπεύει, κατά πηγή προσκείμενη στο περιβάλλον του, να αναθέσει στην πρώην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας, την Τζάνετ Γέλεν, 74 ετών, το υπουργείο Οικονομικών, αξίωμα που ως τώρα καταλάμβαναν αποκλειστικά άνδρες.

Ο Αλεχάντρο Μαγιόρκας, από την πλευρά του, αναμένεται να γίνει ο πρώτος υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας που θα κατάγεται από τη Λατινική Αμερική.

Η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ, έμπειρη αφροαμερικανίδα διπλωμάτισσα, 68 ετών, θα γίνει πρεσβεύτρια των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος σκοπεύει εξάλλου να ονομάσει την Άβριλ Χέινς, 51 ετών, διευθύντρια των υπηρεσιών πληροφοριών (DNI) — θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει τη θέση — και τον Τζέικ Σάλιβαν, 43 ετών, σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Ο Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις αναμένεται να μιλήσουν σήμερα μαζί για να παρουσιάσουν το μελλοντικό κυβερνητικό σχήμα, στην Ουίλμινγκτον, στην πολιτεία Ντέλαγουερ.

Ο Δημοκρατικός έλαβε σχεδόν 80 εκατομμύρια ψήφους στις προεδρικές εκλογές, έναντι σχεδόν 74 εκατομμυρίων του Τραμπ. Αλλά η προεδρία κρίνεται με το σύστημα των εκλεκτόρων που αναδεικνύει η καθεμία πολιτεία. Η λαϊκή ψήφος δεν αποτελεί στην πράξη παρά δείκτη δημοτικότητας.

