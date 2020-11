Αποτελεσματικό κατά 70% το εμβόλιο της Οξφόρδης

Μοιράσου το άρθρο:

Το εμβόλιο κατά του κορονοϊού που ανέπτυξε η βρετανική AstraZeneca μαζί με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει αποτελεσματικότητα κατά μέσο όρο 70%, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία.

Πρόκειται για τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών που πραγματοποιούνται στη Βρετανία και τη Βραζιλία, επεσήμανε η AstraZeneca.

«Η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του εμβολίου επιβεβαιώνουν ότι θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό κατά της covid-19 και ότι θα έχει άμεση επίδραση σε αυτή την κρίση δημόσιας υγείας», σχολίασε ο Πασκάλ Σοριότ, επικεφαλής της AstraZeneca.

Το εμβόλιο αυτό φαίνεται προς το παρόν να είναι λιγότερο αποτελεσματικό από αυτά της Pfizer/BioNTech και της Moderna, η αποτελεσματικότητα των οποίων ξεπερνά το 90%. Όμως χρησιμοποιεί πιο παραδοσιακή τεχνολογία από τους δύο ανταγωνιστές του, κάτι που το καθιστά λιγότερο δαπανηρό και πιο εύκολο στην αποθήκευση, καθώς δεν χρειάζεται να διατηρείται σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία.

Η AstraZeneca εκτιμά στην ανακοίνωσή της ότι το εμβόλιο της είναι “ιδιαίτερα αποτελεσματικό” στην πρόληψη της covid-19 και επισημαίνει ότι κανένας από όσους συμμετείχαν στις δοκιμές δεν εμφάνισε σοβαρά συμπτώματα της νόσου ούτε χρειάστηκε να νοσηλευθεί.

Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινικές δοκιμές στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι, εκ των οποίων 131 μολύνθηκαν από κορονοϊό.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca έφτανε το 90% στην πρώτη ομάδα των ατόμων, στους οποίους χορηγήθηκε αρχικά μισή δόση και ένα μήνα αργότερα μία ολόκληρη δόση. Μειώθηκε στο 62% στην ομάδα που έλαβε δύο ολόκληρες δόσεις με ένα μήνα διαφορά.

Συνολικά στις κλινικές δοκιμές τρίτης φάσης για το εμβόλιο της AstraZeneca συμμετέχουν 60.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και διεξάγονται στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Ρωσία, τη Νότια Αφρική, την Κένυα και τη Λατινική Αμερική.

Η βρετανική φαρμακευτική εταιρεία διευκρίνισε ότι θα υποβάλει πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα αυτά στις αρχές προκειμένου να λάβει μια πρώτη έγκριση.

Χάρη σε “ένα απλό δίκτυο προμήθειας”, το έμβολο “θα είναι προσιτό και διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο”, εκτίμησε ο Σοριό.

Η φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχωρά άμεσα στην παρασκευή 3 δισεκατομμυρίων δόσεων, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες το 2021.

Από την πλευρά του ο Βρετανός υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ δήλωσε μιλώντας στο Sky News “πολύ χαρούμενος” για το νέο αυτό, το οποίο χαρακτήρισε “ενθαρρυντικό”.

Πηγές: Γαλλικό Πρακτορείο, Reuterswww.ert.gr

