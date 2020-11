Covid-19: Υπεγράφη η συμφωνία ΕΕ-Pfizer για το εμβόλιο

Μοιράσου το άρθρο:

Την υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ΕΕ και την BioNTech/Pfizer για τη διάθεση του εμβολίου για την Covid-19, ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο Twitter η Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου.

«Αυτή η 5η συμφωνία είναι άλλο ένα ορόσημο στις προσπάθειές μας να παράσχουμε σε όλους τους πολίτες έναν ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο για να αντιμετωπιστεί η πανδημία», τόνισε η Επίτροπος.

✅@BioNTech_Group/@pfizer #COVID19 vaccine contract signed. This 5th agreement is another milestone in our efforts to provide all citizens with a safe and effective way out of the pandemic.#StrongerTogether pic.twitter.com/zoEHdxtwLa

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) November 20, 2020

Λίγη ώρα αργότερα, έγινε γνωστό ότι Pfizer και BioNTech Group κατέθεσαν σήμερα Παρασκευή στην αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) αίτηση αδειοδότησης για την κυκλοφορία του εμβολίου κατά της Covid-19.

Για μια «ιστορική μέρα για όλους μας», μίλησε ο ελληνικής καταγωγής Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά.

My immense gratitude to everyone who has helped get us to this historic moment.

— AlbertBourla (@AlbertBourla) November 20, 2020

www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: