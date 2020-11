Pfizer: Στο 95% η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της – Άνω του 94% στους ηλικιωμένους

Μοιράσου το άρθρο:

Η Pfizer και η BioNTech ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι η τελική ανάλυση δεδομένων έδειξε ότι το εμβόλιο κατά του κορανοϊού ήταν 95% αποτελεσματικό. Όπως μεταδίδει το CNBC, θα κάνουν αίτηση για έγκριση έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ εντός ημερών.

The study reached 170 confirmed cases of #COVID19, with the #vaccine candidate BNT162b2 demonstrating 95% efficacy beginning 28 days after the first dose.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 18, 2020

Το εμβόλιο, που ονομάζεται BNT162b2, ήταν πολύ αποτελεσματικό κατά του ιού 28 ημέρες μετά την πρώτη δόση και η αποτελεσματικότητά του ήταν σταθερή σε όλες τις ηλικίες, φυλές και εθνικότητες, ανέφεραν οι εταιρείες. Πρόσθεσαν ότι στους ηλικιωμένους, που θεωρούνται ομάδα υψηλού κινδύνου η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι άνω του 94%.

Within days, we plan to submit a request to the @US_FDA for an EUA based on the totality of safety and efficacy data collected, as well as manufacturing data relating to the quality and consistency of the vaccine candidate.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 18, 2020

Το εμβόλιο φάνηκε επίσης να προλαμβάνει σοβαρές ασθένειες σε εθελοντές.

Τα στοιχεία της τελικής ανάλυσης γίνονται γνωστά μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των κλινικών δοκιμών της Φάσης 3 που έδειχναν αποτελεσματικότητα άνω του 90%. Η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna Inc ανακοίνωσε την Δευτέρα αντίστοιχα στοιχεία αποτελεσματικότητας για το δικό της εμβόλιο.

Η Pfizer ανακοίνωσε σήμερα ότι υπήρξαν 170 περιστατικά της νόσου στην κλινική δοκιμή με την συμμετοχή άνω των 43.000 ατόμων, από τα οποία τα 162 ανήκαν στην ομάδα του placebo και 8 στην ομάδα του εμβολίου. Δέκα άτομα ανέπτυξαν σοβαρή μορφή της νόσου, αλλά μόνο ένα από αυτά είχε λάβει το εμβόλιο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι οι παρενέργειες είναι στην πλειονότητά τους ελαφρές και εξαφανίζονται σύντομα. Η μόνη σημαντική παρενέργεια που αφορά το 2% των εμβολιασμένων ήταν κόπωση, η οποία παρατηρήθηκε στο 3,7% των ατόμων μετά την δεύτερη δόση. Οι μεγαλύτερης ηλικίας εμβολιασμένοι ανάφεραν λιγότερες και ηπιότερες παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό.

«Καθώς εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι προσβάλλονται κάθε μέρα, χρειαζόμαστε επειγόντως ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο για όλο τον κόσμο», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Αλμπερτ Μπουρλά.

We continue to move at the speed of science, and we know that every day matters in our path to authorization. My thanks to everyone working day and night to help us make this a reality. #ScienceWillWin

— AlbertBourla (@AlbertBourla) November 18, 2020

www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: