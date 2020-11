Moderna: Ανακοίνωσε 94,5% αποτελεσματικότητα για το εμβόλιό της

Μοιράσου το άρθρο:

Το πειραματικό εμβόλιο της αμερικανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Moderna κατά της Covid-19 έχει αποτελεσματικότητα 94,5% και μικρές παρενέργειες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μεγάλης κλίμακας έρευνας και όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η έρευνα -που βρίσκεται στη φάση 3- πραγματοποιήθηκε σε 30.000 άτομα στις ΗΠΑ, τα μισά εκ των οποίων έλαβαν δύο δόσεις του εμβολίου, σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων. Στα υπόλοιπα άτομα χορηγήθηκε πλασίμπο.

Η ανάλυση βασίστηκε στα πρώτα 95 άτομα που εκδήλωσαν συμπτώματα Covid-19. Από αυτά τα άτομα, μόνο τα πέντε είχαν εμβολιαστεί, ενώ τα υπόλοιπα 90 είχαν λάβει το πλασίμπο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, υπήρξαν και 11 άτομα τα οποία ασθένησαν σοβαρά από Covid-19· κανένα από αυτά δεν είχε εμβολιαστεί.

We just announced that mRNA-1273, our COVID-19 vaccine candidate, has met its primary efficacy endpoint in the first interim analysis of the Phase 3 COVE study.Read more: pic.twitter.com/YuLubU1tlx

— Moderna (@moderna_tx) November 16, 2020

Για πραγματικό ορόσημο κάνει λόγο ο δρ Στίβεν Χογκ, πρόεδρος της Moderna, προσθέτοντας πως αυτό που είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό είναι ότι δύο ακόμα εταιρείες έχουν καταλήξει σε παρόμοια αποτελέσματα.

«Αυτό μας κάνει να ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα εμβόλιο που θα μπορέσει να σταματήσει την πανδημία και να ξανακερδίσουμε τις ζωές μας», είπε στο στο Associated Press. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν αρκεί μόνο το εμβόλιο της Moderna, απαιτούνται πολλά εμβόλια για να υπερβούμε την κρίση αυτή.

Η έρευνα συνεχίζεται και η Moderna τονίζει ότι τα αποτελέσματα μπορούν να διαφοροποιηθούν καθώς εντοπίζονται και ερευνώνται όλο και περισσότεροι ασθενείς, ενώ, είναι πολύ νωρίς για οριστικά συμπεράσματα αναφορικά με τη διάρκεια της προστασίας από τον κορονοϊό.

“We now have clear evidence of efficacy of the vaccine to prevent Covid-19 disease”

Dr Stephen Hoge, president of US company Moderna, says a new vaccine that protects against Covid-19 is nearly 95% effective pic.twitter.com/TPxFAqq59E

— BBC News (World) (@BBCWorld) November 16, 2020

Την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύτηκαν οι ανακοινώσεις από τις κλινικές δοκιμές ενός άλλου υπό δοκιμή εμβολίου, αυτό των εταιρειών Pfizer/BioNTech, τα οποία έδειξαν αποτελεσματικότητα 90%.

Το εμβόλιο της Moderna μπορεί να διατηρηθεί για έξι μήνες σε θερμοκρασία -20 βαθμούς Κελσίου και 6-8 βαθμούς Κελσίου για ένα μήνα.

Πηγή: ΒΒC / Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

