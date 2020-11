Το Σάββατο οι τελικές ανακοινώσεις για δημοτικά & νηπιαγωγεία – Υπό εξέταση νέα μέτρα (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση στο μέτωπο του κορονοϊού. Ενδεικτικό είναι ότι οι τελικές αποφάσεις για τα δημοτικά σχολεία που αναμένονταν την Παρασκευή θα ανακοινωθούν το Σάββατο, ενώ ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να ληφθούν και άλλα περιοριστικά μέτρα.Ο πρωθυπουργός έχει στα χέρια του τις εισηγήσεις των ειδικών και κατά πληροφορίες, οι λοιμωξιολόγοι εισηγούνται: κλείσιμο δημοτικών – νηπιαγωγείων – βρεφονηπιακών σταθμών, με εξαίρεση τα Ειδικά Σχολεία, για όσο διαρκεί το lockdown.

H απόφαση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων έκλινε προς το να κλείσουν τα δημοτικά σχολεία τόνισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ ο Αθανάσιος Τσακρής, καθηγητής μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της επιτροπής των εμπειρογνωμόνων του υπ. Υγείας.

Υπήρξε βέβαια η άποψη να κλείσουν τα σχολεία μόνο στις επιδημιολογικά επιβαρυμένες περιοχές. Η απόφαση θα είναι πολιτική και το Σάββατο η κα. Κεραμέως θα κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις. Τα όποια μέτρα θα έχουν άμεση ισχύ, από Δευτέρα, ενώ το ΥΠΕΣ έχει εκδώσει σχετικές εγκυκλίους για τις άδειες ειδικού σκοπού για τους γονείς.

Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα κριθεί η περαιτέρω ή μη αυστηροποίηση των μέτρων. «Κλειδί» το αν θα υπάρξει πτώση του αριθμού των κρουσμάτων και για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση τονίζει τη σημασία της πιστής τήρησης όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί. Σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει μια σχετική σταθεροποίηση, ωστόσο δεν αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.

Τα μέτρα που εξετάζονται

Πιθανή παράταση του Lockdown μέχρι τις 10/12

Αύξηση της τηλε-εργασίας στο 70%

Και πιο αυστηρά μέτρα περιορισμού της κινητικότητας με αναστολή και άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

«Το απόλυτο στοίχημα είναι ο περιορισμός των μετακινήσεων»

Το επόμενο δεκαήμερο είναι εξαιρετικά κρίσιμο στην προσπάθεια να ανακοπεί το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Το ζητούμενο αυτή την στιγμή είναι να περιοριστούν οι περιττές μετακινήσεις. Όπως ανέφερε ο Νίκος Χαρδαλιάς «Tο απόλυτο στοίχημα για όλους μας είναι ο περιορισμός των μετακινήσεων, γιατί περιορίζοντας τις μετακινήσεις περιορίζουμε τη μεταφορά και μετάδοση του ιού»

«Ο χειμώνας που είναι μπροστά μας έχει πολλές εκπλήξεις , έχει μακρύ δρόμο και είναι πολύ πιθανό να χρειαστούν και επόμενα λοκντάουν αναλόγως με την συμπεριφορά όλων μας» τόνισε η λοιμωξιολόγος Βάσω Παπαευαγγέλου.

Να σημειωθεί ότι από την Παρασκευή τέθηκε σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα σε όλη την χώρα. Οι μετακινήσεις για αυτές τις ώρες περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες και επιτρέπονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους εργασίας, εξαιρετικές περιπτώσεις υγείας και μικρή βόλτα κατοικίδιου ζώου σε απόσταση κοντινή από την κατοικία.

Θα γίνονται με μήνυμα στο 13033 με τον κωδικό 1 για γιατρό νοσοκομείο φαρμακείο, τον κωδικό 6 για συνοδεία κατοικίδιου και με την βεβαίωση εργαζομένου από τον εργοδότη.

Μισή ώρα νωρίτερα στις 20:30 θα κλείνουν πλέον όλα τα καταστήματα τροφίμων. Σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία. Σούπερ και μίνι μαρκετ, διευκρινίστηκε ότι θα μπορούν να προχωρούν σε διανομή παραγγελιών κατ οίκον, έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα.

Και οι υπόλοιπες υπηρεσίες delivery θα λειτουργούν κανονικά, ενώ το take away θα επιτρέπεται μόνο για όσους νομίμως βρίσκονται στον δρόμο. Μετά τις εννέα η παραλαβή από κατάστημα που κάνει take away μπορεί να γίνει μόνο στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων κινήσεων το βράδυ.

Να σημειωθεί ότι την Κυριακή όλα τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Πάνω από 3.000 τα νέα κρούσματα – 336 οι διασωληνωμένοι

Σε εξαιρετικά κρίσιμη φάση βρίσκεται η πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, καθώς την Παρασκευή καταγράφηκε νέο αρνητικό ρεκόρ στους διασωληνωμένους, ενώ και ο αριθμός των κρουσμάτων έσπασε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, το ψυχολογικό όριο των τριών χιλιάδων.

O ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.038 νέα κρούσματα κορονοϊού και 38 θανάτους. Διασωληνωμένοι νοσηλεύονται 336 ασθενείς.

Από τα νέα κρούσματα, τα 697 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, ενώ τα 725 στη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 100 κρούσματα βρέθηκαν σε Μαγνησία, Λάρισα και Πέλλα.

Πηγή: ΕΡΤ, Ρεπορτάζ: Μαρίνα Παπαδάκη, Χαρά Γιαννοπούλου, Μάριος Κωνσταντινίδηςwww.ert.gr

