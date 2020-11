Ελπίδες και ικανοποίηση από τις εξελίξεις για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού

Μοιράσου το άρθρο:

Ικανοποίηση και ελπίδες δημιουργεί η ανακοίνωση της Pfizer πως το εμβόλιο που αναπτύσσει σε συνεργασία με την γερμανική BioNTech είναι κατά 90% αποτελεσματικό στην πρόληψη του κορονοϊού.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 1.490 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα και 41 θανάτους. Τα 413 κρούσματα βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και τα 390 στην Αττική. Διασωληνωμένα είναι 239 άτομα.

Στη φάση 3 των κλινικών πειραματικών δοκιμών του εμβολίου των δυο εταιρειών συμμετείχαν σχεδόν 44.000 άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η επιτροπή τονίζει πως 7 μέρες μετά τη δεύτερη δόση μόνο 94 ασθενείς νόσησαν.

Ο ελληνικής καταγωγής πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπούρλα, κάνει λόγο για μεγάλη μέρα για την επιστήμη. «Το 90% αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Το 90% μας κάνει να ελπίζουμε πως έχουμε ένα εργαλείο στη μάχη απέναντι στην πανδημία, το οποίο θα είναι σημαντικά αποτελεσματικό» τονίζει χαρακτηριστικά και εκτιμά «ότι είμαστε σε πολύ καλό σημείο, έτσι ώστε να έχουμε έτοιμες 50 εκατομμύρια δόσεις φέτος, παγκοσμίως».

Η επιτυχία δεν σημαίνει πως ένα εμβόλιο θα είναι έτοιμο άμεσα, αναφέρουν οι ειδικοί της εταιρείας καθώς τα ποσοστά μπορεί να αλλάξουν το επόμενο διάστημα. Θα υπάρξει μία τελευταία αξιολόγηση πριν να γίνει αίτηση χορήγησης άδειας στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές.

Η εταιρεία τονίζει πως μέσα στο 2021 οι δόσεις μπορεί να φτάσουν το 1,3 δισεκατομμύρια. Την είδηση χαιρέτησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ως ενθαρρυντικό νέο, αλλά και οι περισσότερες εταιρείες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις δοκιμές ενός εμβολίου για τον κορονοϊό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην άνοδο των χρηματιστηρίων που έκαναν ρεκόρ στο άκουσμα της είδησης.

«Τεράστια άνοδος στο χρηματιστήριο, έρχεται σύντομα το εμβόλιο. Οι αναφορές λένε 90% αποτελεσματικό. Υπέροχα νέα» έγραψε στο Τwitter.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!

«Η διαδικασία έγκρισης θα πρέπει να γίνει με την καθοδήγηση των επιστημόνων και με πλήρη διαφάνεια, έτσι ώστε οι Αμερικανοί να έχουν εμπιστοσύνη πως το όποιο εγκεκριμένο εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό» τόνισε από την πλευρά του ο Τζο Μπάιντεν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε συζητήσεις με την εταιρεία και σύμφωνα με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, είναι έτοιμη να υπογράψει συμβόλαιο για περίπου 300 εκατομμύρια δόσεις.

Ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης είπε ότι «το εμβόλιο – όπως είπε και ο κ. Μαγιορκίνης – είναι σε διαδικασία έγκρισης, μόλις πάρει την έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ θα ξεκινήσει η διάθεσή του. Είναι πολύ σημαντικό ότι πετυχαίνουμε την ίδια στιγμή που θα διατεθεί το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα».

Η ανακοίνωση για το εμβόλιο έρχεται σε μία στιγμή που το δεύτερο κύμα της πανδημίας έχει προκαλέσει το ένα λοκντάουν μετά το άλλο. Κι άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία και η Ουγγαρία λαμβάνουν πιο σκληρά περιοριστικά μέτρα, ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζονται και οι διαμαρτυρίες για την καραντίνα. Όπως έγινε γνωστό θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βλοντιμίρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΕΡΤ, Επιμέλεια: Ζέτα Κονταξήwww.ert.gr

