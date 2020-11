H Πενσιλβάνια οδηγεί τον Τζο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο- Ξέφρενοι πανηγυρισμοί αλλά και διαμαρτυρίες (video)

Μοιράσου το άρθρο:

«Ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να πούμε ότι ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές είναι γιατί προβλέπουμε ότι κέρδισε την πολιτεία κλειδί της Πενσιλβάνια και παίρνει τις 20 εκλεκτορικές ψήφους αυτής της πολιτείας», μετέδωσε το CNN λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και μέσα σε λίγα λεπτά ο Τζo Μπάιντεν επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στο Twitter. «Είναι τιμή που με επιλέξατε να ηγηθώ της μεγάλης μας χώρας. Το έργο μπροστά μας θα είναι δύσκολο, αλλά σας υπόσχομαι αυτό: Θα είμαι Πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς – είτε με ψήφισαν είτε όχι».

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

«Βιάζεται να ποζάρει ψευδώς ως νικητής», τονίζει σε δήλωσή του, ο Ντόναλντ Τραμπ, διαμηνύοντας ότι «οι εκλογές απέχουν πολύ από το να ολοκληρωθούν».

Από την πολιτεία κερδίζει 20 εκλέκτορες και δεν χρειάζεται πλέον ούτε την Αριζόνα ούτε τη Νεβάδα για να συγκεντρώσει όχι μόνο τον στόχο των 270 εκλεκτόρων, αλλά ενδεχομένως και ρεκόρ ως και 300.

Με καταμετρημένο το 98% στην Πενσιλβάνια, ο Τζο Μπάιντεν λαμβάνει το 49,6% και ο Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί με 49,1%.

Χιλιάδες ψηφοφόροι των Δημοκρατικών ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, με σύνθημα ότι η «μαύρη τετραετία» έφτασε στο τέλος της. Στην Ουάσιγκτον, το πλήθος κατευθύνθηκε προς τον Λευκό Οίκο και τον δρόμο Black Lives Matter Plaza. Η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα αποτελεί προπύργιο των Δημοκρατικών. Στη Νέα Υόρκη, στήθηκε υπαίθριο πάρτι στην πλατεία Τάιμς.

“It’s over!”

Crowds celebrated in New York’s Times Square as Joe Biden won the U.S. Presidency #2020election pic.twitter.com/o2EwJt6ELj

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) November 7, 2020

Την ίδια ώρα διαδήλωναν με επίκεντρο το Harrisburg της Πενσιλβάνια οπαδοί του Ρεπουμπλικανού προέδρου, ενώ οι Δημοκρατικοί πανηγύριζαν στη Φιλαδέλφεια. Διαδηλώσεις υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ έγιναν επίσης στο Λος Άντζελες, στο Σικάγο, στη Τζόρτζια και στο Όρεγκον.

Σε ηλικία 77 ετών, ο Μπάιντεν θα είναι ο 46ος αλλά και ο γηραιότερος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία, ενώ η 56χρονη αφροαμερικανίδα – ινδικής καταγωγής Καμάλα Χάρις, θα είναι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος.

«Σε αυτές τις εκλογές επρόκειτο για κάτι πολύ περισσότερο από τον Τζο Μπάιντεν ή από εμένα. Ήταν η ψυχή της Αμερικής και η αποφασιστικότητά μας να αγωνιστούμε για αυτήν. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ας στρωθούμε στη δουλειά», έγραψε η Καμάλα Χάρις στο Twitter.

We did it, @JoeBiden. pic.twitter.com/oCgeylsjB4

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που δεν κερδίζει δεύτερη θητεία μετά τον Τζορτζ Μπους τον πρεσβύτερο το 1992.

Άμεση ήταν η αντίδραση της πλευράς Τραμπ μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην Πενσιλβάνια και ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε γήπεδο γκολφ, στην Βιρτζίνια.

Παράλληλα προαναγγέλλει δικαστική μάχη από τη Δευτέρα,με στόχο να διασφαλιστούν οι εκλογικοί νόμοι.

Στην Πενσυλβάνια, ο προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι και ο γιος του προέδρου, Έρικ, ανακοίνωσαν ήδη «κρίσιμες νομικές ενέργειες» ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της καταμέτρησης των επιστολικών ψήφων ως και 3 ημέρες μετά τις εκλογές. ‘Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο δικηγόρος, «οι ψήφοι μέσω ταχυδρομείου θα μπορούσαν να προέρχονται από τον Άρη ή τον Καναδά – ή θα μπορούσαν απλώς να είναι από ένα άτομο που έστειλε 100.000 ψήφους».

Πριν εξασφαλίσει τους 20 εκλέκτορες της γενέτειρας του Πενσιλβάνια, ο Τζο Μπάιντεν είχε 253 εκλέκτορες, σε σύγκριση με τους 213 του Ντόναλντ Τραμπ, που σημαίνει ότι μπορεί να κερδίσει την προεδρία είτε μέσω εκλεκτόρων, είτε μέσω λαϊκής ψήφου.

Η καταμέτρηση συνεχιζόταν στην Αριζόνα, όπου ο Τζο Μπάιντεν έχανε το προβάδισμα των 20.000 ψήφων, ενώ στη Τζόρτζια ήταν σε εξέιλξη μάχη «στήθος με στήθος» και ήδη έχει ζητηθεί επανακαταμέτρηση.

Στη Νεβάδα, ο Μπάιντεν επίσης, προηγείται με περισσότερες από 22.000 ψήφους.

Η ημερομηνία μεταβίβασης της εξουσίας αναφέρεται στο Σύνταγμα και είναι η 20ή Ιανουαρίου. Μέχρι τότε οι πολιτείες θα επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματά τους και οι 538 μεγάλοι εκλέκτορες θα συναντηθούν τον Δεκέμβριο για να ορίσουν επίσημα τον πρόεδρο.

«Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε αληθινός φίλος της Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι υπό την προεδρία του η σχέση μεταξύ των χωρών μας θα γίνει ακόμη πιο ισχυρή», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός.

Congratulations to US President-Elect @JoeBiden.

Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2020

Tο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, τονίζει στο μήνυμά του ότι θα εργαστεί με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για περαιτέρω ενίσχυση των εξαιρετικών διμερών σχέσεων.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε την εξαιρετική εταιρική σχέση Ελλάδος- ΗΠΑ και να ενισχύουμε τους ελληνοαμερικανικούς δεσμούς», αναφέρει σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Με ανάρτηση στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συγχαίρει τον Τζο Μπάιντεν και παράλληλα, επισημαίνει: «Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία απέναντι στις προκλήσεις της εποχής μας», ενώ προσθέτει ότι «η επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή είναι το πρώτο βήμα».

Θερμά συγχαρητήρια στον Joe Biden, νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ, και την Kamala Harris, πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρο. Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία απέναντι στις προκλήσεις της εποχής μας. Η επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή είναι το πρώτο βήμα!

— President GR (@PresidencyGR) November 7, 2020

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει τον εκλεγμένο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την εκλεγμένη Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις» αναφέρει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. «Χαιρετίζουμε τη συμμετοχή των ψηφοφόρων. Ακολουθούμε τη διαδικασία πιστοποίησης των αποτελεσμάτων και είμαστε σίγουροι ότι το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ σύντομα θα ανακοινώσει το τελικό αποτέλεσμα» προσθέτει ο κ. Μισέλ και καταλήγει: «Η ΕΕ υπογραμμίζει, για άλλη μια φορά, τη δέσμευσή της για μια ισχυρή διατλαντική σχέση και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον εκλεγμένο Πρόεδρο, το νέο Κογκρέσο και τη Διοίκηση».

Για μεγάλη ημέρα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ευρώπη κάνει λόγο ο ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής. Συγκεκριμένα, ο Ζοζέπ Μπορέλ σημειώνει: «Συγχαίρω θερμά τον εκλεγμένο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την εκλεγμένη Αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις. Το ρεκόρ συμμετοχής ψηφοφόρων εξέφρασε τη βούληση του αμερικανικού λαού για αλλαγή. Μεγάλη μέρα για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη νέα διοίκηση για να ξαναχτίσουμε της συνεργασίας μας».

Συγχαρητήρια στον νικητή των Αμερικανικών προεδρικών εκλογών Τζο Μπάιντεν απέστειλε το απόγευμα του Σαββάτου το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι θα εργαστεί με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για περαιτέρω ενίσχυση των εξαιρετικών διμερών σχέσεων.

«Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον εκλεγμένο Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν», αναφέρει σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε την εξαιρετική εταιρική σχέση Ελλάδος- ΗΠΑ και να ενισχύουμε τους ελληνοαμερικανικούς δεσμούς».

Οι σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ χρειάζονται επανέναρξη αναφέρει ο επικεφαλής της Κ.Ο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ κάνοντας λόγο για «εξαιρετικά νέα από τις ΗΠΑ».

«Ο κόσμος χρειάζεται μια ισχυρή σχέση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ – ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για την καταπολέμηση του COVID-19, την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανισότητας», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι στο συγχαρητήριο μήνυμά του.

«Οι Αμερικανοί επέλεξαν τον Πρόεδρό τους. Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν και στην Κάμαλα Χάρις. Έχουμε πολλά να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Ας εργαστούμε από κοινού!», σημειώνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε μήνυμά του στο Twitter, το οποίο έστειλε και στην αγγλική γλώσσα.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let’s work together!

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Τα «θερμά συγχαρητήριά» της εξέφρασε η Καγκελάριος της Γερμανίας‘Ανγκελα Μέρκελ και τόνισε την σημασία της διατλαντικής συνεργασίας «στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των καιρών μας».

Σε ανάλογο τόνο ήταν τα μηνύματα των πρωθυπουργών του Βελγίου, της Ισπανίας και της Βρετανίας.

«Ένα ισχυρό NATO είναι καλό τόσο για τη Βόρεια Αμερική όσο και για την Ευρώπη» τόνισε στο μήνυμά του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ σημειώνοντας: «Γνωρίζω τον Τζο Μπάιντεν ως ισχυρό υποστηρικτή της Συμμαχίας μας και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του. Ένα ισχυρό NATO είναι καλό τόσο για τη Βόρεια Αμερική όσο και για την Ευρώπη».

Τα συγχαρητήρια του για στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του έδωσε με ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι «η πείρα και η υποστήριξη του Τζο Μπάιντεν είναι κρίσιμα για την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων».

Congratulations to the President- elect of the USA, @JoeBiden.#USElection2020 pic.twitter.com/i0Qzk5IrM1

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) November 7, 2020

«Είναι μια μέρα χαράς και ελπίδας για τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον κόσμο», αναφέρει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, επισημίνοντας: «Η νίκη του Τζο Μπάιντεν είναι μια νίκη της προόδου απέναντι στη συντήρηση και τον λαϊκισμό, της ελπίδας απέναντι στο φόβο, της συμφιλίωσης απέναντι στην πόλωση και τον διχασμό, που τόσο ταλαιπώρησε και την αμερικανική κοινωνία. Είναι και μια νίκη για τις γυναίκες , με την πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ.www.ert.gr

