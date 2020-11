Μοιράσου το άρθρο:

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας την Κυριακή. Συζητήθηκαν οι συνθήκες που θα επέτρεπαν συνάντηση προσεχώς, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.



H επικοινωνία Δένδια – Τσαβούσογλου πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, σύμφωνα με διπλωματικες πηγές.

Ο κ. Δένδιας επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας ότι όσο συνεχίζονται οι τουρκικές προκλητικές ενέργειες δεν υπάρχει περιθώριο για διάλογο.

Για «πρωτοφανή σε διάρκεια αλλά και διάχυση, τουρκική προκλητικότητα» κάνει λόγο ο υπουργός Εξωτερικών, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», επισημαίνοντας – μεταξύ άλλων – τις συνεχείς παραβιάσεις του εναερίου χώρου, τον πρωτοφανή αριθμό υπερπτήσεων άνωθεν του ελληνικού εδάφους, την αποστολή ερευνητικών σκαφών σε περιοχές που επικαλύπτουν την ελληνική υφαλοκρηπίδα και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού.

Ο Νίκος Δένδιας τονίζει ότι η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη καμία τουρκική πρόκληση αλλά παίρνει και πρωτοβουλίες και δημιουργεί πλέγματα σχέσεων με άλλες χώρες, οι οποίες βλάπτονται επίσης από τον τουρκικό επεκτατισμό.

«Έχουμε ξεκινήσει μια εκστρατεία απομυθοποίησης της εικόνας της Τουρκίας ως ενός δυτικόστροφου εταίρου», σημειώνει. «Προβάλλουμε σε όλους την εικόνα της πραγματικής σημερινής Τουρκίας. Μιας χώρας με νεο-οθωμανικές διαθέσεις, η οποία θέλει να επιβάλει την βούλησή της στην περιοχή και παράλληλα μια χώρα που υποστηρίζει ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις.

«Δεν επιθυμούμε την στρατικοποίηση της αντιπαράθεσης, ούτε είμαστε εμείς που θα ανεβάσουμε το επίπεδο της έντασης κατακόρυφα. Αυτό, όμως δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ανοχή», δηλώνει ο Νίκος Δένδιας και υπογραμμίζει: «Θα αντιδρούμε πάντα, σε αναλογία των εκάστοτε προκλήσεων. Επιθυμία μας είναι μία διαφορετική Τουρκία η οποία θα σέβεται τις αρχές ειρηνικής συνύπαρξης μεταξύ γειτονικών κρατών και θα έχει εκ νέου ευρωπαϊκή προοπτική. Δεν υπάρχει αντίθεση με την τουρκική κοινωνία».

«Η εικόνα της Τουρκίας στην ΕΕ αλλάζει. Και αλλάζει γρήγορα», αναφέρει ο κ. Δένδιας, επισημαίνοντας: «Έχει καταστεί σαφές στους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι η απειλή της Τουρκίας δεν είναι ένα ελληνο-τουρκικό ζήτημα. Είναι μια συνεχής και ανερχόμενη απειλή για το σύνολο της Ευρώπης και τις ιδέες που η Ευρώπη επίσης εκπροσωπεί».

«Η Τουρκία αποσταθεροποιεί το σύνολο της περιοχής, από τον Καύκασο μέχρι τη Λιβύη, περνώντας από το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, τη Συρία, αλλά και την Αίγυπτο, όπου με την ανοιχτή υποστήριξη των «Αδελφών Μουσουλμάνων» εναντιώνεται στον Πρόεδρο Σίσι. Προωθεί διχαστικό λόγο και τείνει να γίνει το φερέφωνο του ακραίου Ισλάμ τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη Μέση Ανατολή».

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα έχει συνειδητά επιλέξει να δρα με σύνεση, ψυχραιμία, αλλά και με αποφασιστικότητα και οικοδομεί με μεθοδικό τρόπο τα διπλωματικά μας ερείσματα. Υπενθυμίζει ότι στα συμπεράσματα της Συνόδου του Οκτωβρίου γίνεται σαφής μνεία στη δυνατότητα υιοθέτησης κυρώσεων σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει τις μονομερείς ενέργειες και προκλήσεις της.

«Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, μένει να φανεί τις επόμενες εβδομάδες κατά πόσον αυτό το περιθώριο που δόθηκε στη διπλωματία θα αποφέρει καρπούς. Η μέχρι σήμερα συμπεριφορά της γειτονικής χώρας πάντως, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για αλλαγή της στάσης της» σημειώνει ο κ. Δένδιας.

Τονίζει ότι «η Τουρκία οφείλει να αντιληφθεί ότι η επιδείνωση των σχέσεων της με την Ελλάδα έχει κόστος, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ενώ δεν υφίσταται όφελος».

Για τις διερευνητικές επαφές, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ότι «οι κινήσεις της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα αποδεικνύουν ότι δεν επιθυμεί προς το παρόν εποικοδομητικό διάλογο με προκαθορισμένους κανόνες και πλαίσιο», καθώς «αντί να προτείνει συγκεκριμένη ημερομηνία για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών, επέλεξε να διαμορφώσει ένα κλίμα που τις καθιστά αδύνατες». Και προσθέτει: «Όσο οι παράνομες τουρκικές δραστηριότητες συνεχίζονται σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο δεν υπάρχει δυνατότητα έναρξης εποικοδομητικού διαλόγου».

«Οι ενέργειες της Τουρκίας, και συγκεκριμένα η έκδοση νέας παράνομης NAVTEX με την οποία δεσμεύει για σεισμικές έρευνες περιοχές άνωθεν της ελληνικής υφαλοκρηπίδας μία μόλις ημέρα μετά τη συνομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς και της δικής μου με τον Τούρκο ομόλογό μου, δυστυχώς δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας», τονίζει χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την επέκταση των χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, ο κ. Δένδιας επισημαίνει ότι τα προεδρικά διατάγματα έχουν ετοιμαστεί και έχουν ήδη κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ υπογραμμίζει πως η υλοποίηση της απόφασης για επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο δείχνει «τη συνέπεια της χώρας μας έναντι των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και ειδικότερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, το οποίο υπογραμμίζει το αναφαίρετο δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια».

Υπογραμμίζει ότι «η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα μονομερούς επέκτασης των χωρικών της υδάτων από τα 6 στα 12 ν.μ. με βάση της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας», σημειώνοντας μάλιστα πως το Υπουργείο Εξωτερικών επεξεργάζεται τα επόμενα σχετικά βήματα.www.ert.gr

