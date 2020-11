Γυρίζουν σελίδα οι ΗΠΑ- Δέσμευση Μπάιντεν κατά της πόλωσης- Πανηγυρισμοί και διαμαρτυρίες

Μοιράσου το άρθρο:

Ο Τζο Μπάιντεν κήρυξε επισήμως τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, δεσμευόμενος ότι ως 46ος πρόεδρος θα ενώσει τους Αμερικανούς. «Ηρθε η ώρα να θεραπευτεί μία βαθιά διχασμένη Αμερική και να βάλουμε στην άκρη τη σκληρή ρητορική» δήλωσε ο κ.Μπάιντεν, και σημείωσε πως ο λαός επιθυμεί οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι να συνεργαστούν, λέγοντας ότι ο ίδιος θέλει να τελειώνει η «δαιμονοποίηση μέσα στην Αμερική». Ακόμη, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε ότι αύριο θα συγκροτήσει μία ομάδα διαχείρισης κρίσης κατά του κορονοϊού από επιστήμονες και εμπειρογνώμονες.

“Δεσμεύομαι να είμαι ένας πρόεδρος που συσπειρώνει και όχι που διχάζει”, υπογράμμισε από τον προπύργιό του στο Ντέλαγουερ, αλλά και να “ηγηθώ των δυνάμεων της αξιοπρέπειας” προκειμένου η χώρα να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού, να επιστρέψει στην οικονομική ανάπτυξη και να εξαλείψει τον συστημικό ρατσισμό.

«Η εκλογή του Τζο Μπάιντεν σηματοδοτεί μία νέα μέρα για την Αμερική», δήλωσε η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, η Κάμαλα Χάρις, προσθέτοντας πως η δημοκρατία στη χώρα κρεμόταν από μία κλωστή σ` αυτές τις εκλογές».

Ο νέος Αμερικανός πρόεδρος -κι ενώ η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται- έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον 290 εκλέκτορες, καθώς κέρδισε την Πενσιλβάνια και τη Νεβάδα, ενώ προηγείται και σε άλλες 3 πολιτείες.

‘Εξω από τον Λευκό Οίκο με την κάμερα της ΕΡΤ (video)

Με χορούς και τραγούδια, χιλιάδες υποστηρικτές του Τζο Μπάιντεν βγήκαν χθες στους δρόμους σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ για να πανηγυρίσουν την επικράτησή του.

Celebrations on Black Lives Matter Plaza Near White House. Americans are really happy. pic.twitter.com/GsEue2EjhC

— Jill Biden Our First Lady (@Jillbiden46) November 7, 2020

Την ίδια ώρα διαδήλωναν με επίκεντρο το Harrisburg της Πενσιλβάνια οπαδοί του Ρεπουμπλικανού προέδρου. Διαδηλώσεις υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ με το σύνθημα «κλέψατε τις εκλογές» έγιναν επίσης στην Ουάσιγκτον, στο Λος Άντζελες, στο Σικάγο, στη Τζόρτζια και στο Όρεγκον.

Trump supporters gathered in Atlanta, Phoenix and Washington, D.C. with some chanting “Stop the steal!” and “USA” after Joe Biden was declared the winner of the presidential election pic.twitter.com/NpkeEHEVaF

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) November 7, 2020

Συγκρούσεις μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων ξέσπασαν στο Μίσιγκαν.

BREAKING VIDEO: Fighting breaking out between Trump Supporters and protesters outside the State Capitol in Michigan. pic.twitter.com/xqQGI8eoQz

— Anoncat ☭☂️ ➐ (@anoncatanoncat) November 7, 2020

Tα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης στον πλανήτη επισημαίνουν τον αγώνα που θα δώσει ο Μπάιντεν για να επαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα, προειδοποιώντας για το βαρύ φορτίο που παραλαμβάνει, ενώ μιλάνε για «έξοδο δίχως αξιοπρέπεια» του Ντόναλντ Τραμπ.

Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο δικηγόρος, του Ντόναλντ Τραμπ, Ρούντολφ Τζουλιάνι, από τη Δευτέρα η δικαστική μάχη κορυφώνεται με επίκεντρο τις επιστολικές ψήφους. «Οι ψήφοι μέσω ταχυδρομείου θα μπορούσαν να προέρχονται από τον Άρη ή τον Καναδά – ή θα μπορούσαν απλώς να είναι από ένα άτομο που έστειλε 100.000 ψήφους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγχαρητήρια στον Μπάιντεν από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία – Το ταξίδι του στην Ελλάδα το 2017 (video)

«Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε αληθινός φίλος της Ελλάδας και είμαι βέβαιος ότι υπό την προεδρία του η σχέση μεταξύ των χωρών μας θα γίνει ακόμη πιο ισχυρή», αναφέρει στην ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός.

Congratulations to US President-Elect @JoeBiden.

Joe Biden has been a true friend of Greece and I’m certain that under his presidency the relationship between our countries will grow even stronger.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2020

Με ανάρτηση στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συγχαίρει τον Τζο Μπάιντεν και παράλληλα, επισημαίνει: «Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία απέναντι στις προκλήσεις της εποχής μας», ενώ προσθέτει ότι «η επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή είναι το πρώτο βήμα».

Θερμά συγχαρητήρια στον Joe Biden, νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ, και την Kamala Harris, πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρο. Προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία απέναντι στις προκλήσεις της εποχής μας. Η επιστροφή των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή είναι το πρώτο βήμα!

— President GR (@PresidencyGR) November 7, 2020

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, τονίζει ότι θα εργαστεί με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για περαιτέρω ενίσχυση των «εξαιρετικών» διμερών σχέσεων.

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για να συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε την εξαιρετική εταιρική σχέση Ελλάδος- ΗΠΑ και να ενισχύουμε τους ελληνοαμερικανικούς δεσμούς».

«Η ΕΕ υπογραμμίζει, για άλλη μια φορά, τη δέσμευσή της για μια ισχυρή διατλαντική σχέση και είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον εκλεγμένο Πρόεδρο, το νέο Κογκρέσο και τη Διοίκηση», επισημαίνει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Για μεγάλη ημέρα τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την Ευρώπη κάνει λόγο ο ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Ο κόσμος χρειάζεται μια ισχυρή σχέση μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ – ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για την καταπολέμηση του COVID-19, την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανισότητας», τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι στο συγχαρητήριο μήνυμά του.

«Οι Αμερικανοί επέλεξαν τον Πρόεδρό τους. Συγχαρητήρια στον Τζο Μπάιντεν και στην Κάμαλα Χάρις. Έχουμε πολλά να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις. Ας εργαστούμε από κοινού!», σημειώνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε μήνυμά του στο Twitter, το οποίο έστειλε και στην αγγλική γλώσσα.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let’s work together!

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

Τα «θερμά συγχαρητήριά» της εξέφρασε η Καγκελάριος της Γερμανίας‘Ανγκελα Μέρκελ και τόνισε την σημασία της διατλαντικής συνεργασίας «στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των καιρών μας».

Σε ανάλογο τόνο ήταν τα μηνύματα των πρωθυπουργών του Βελγίου, της Ισπανίας και της Βρετανίας.

«Ένα ισχυρό NATO είναι καλό τόσο για τη Βόρεια Αμερική όσο και για την Ευρώπη» τόνισε στο μήνυμά του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ σημειώνοντας: «Γνωρίζω τον Τζο Μπάιντεν ως ισχυρό υποστηρικτή της Συμμαχίας μας και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του. Ένα ισχυρό NATO είναι καλό τόσο για τη Βόρεια Αμερική όσο και για την Ευρώπη».

Τα συγχαρητήρια του για στον Τζο Μπάιντεν για την εκλογή του έδωσε με ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι «η πείρα και η υποστήριξη του Τζο Μπάιντεν είναι κρίσιμα για την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων».

Congratulations to the President- elect of the USA, @JoeBiden.#USElection2020 pic.twitter.com/i0Qzk5IrM1

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) November 7, 2020

«Είναι μια μέρα χαράς και ελπίδας για τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τον κόσμο», αναφέρει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, επισημίνοντας: «Η νίκη του Τζο Μπάιντεν είναι μια νίκη της προόδου απέναντι στη συντήρηση και τον λαϊκισμό, της ελπίδας απέναντι στο φόβο, της συμφιλίωσης απέναντι στην πόλωση και τον διχασμό, που τόσο ταλαιπώρησε και την αμερικανική κοινωνία. Είναι και μια νίκη για τις γυναίκες , με την πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σε άρθρο του στον Guardian ο Γραμματέας του ΜέΡΑ 25 Γιάννης Βαρουφάκηςαναφέρεται στο αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, όπου μεταξύ άλλων επισημαίνει: «Ο Μπάιντεν νίκησε, ευτυχώς. Όμως, το κατεστημένο των «Δημοκρατικών» τύπου Μπάιντεν έχει αποδείξει ξανά και ξανά την αποφασιστικότητά του να αποτρέψει κάθε απειλή στον ολιγαρχικό πλούτο και την εξουσία που οδήγησε στον Τραμπισμό και που θα εξακολουθεί να ενισχύεται».

«Η Τουρκία θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τη νέα αμερικανική κυβέρνηση»

«Η συνεργασία διατηρείται σε θέματα που αφορούν τους δύο συμμάχους στο ΝΑΤΟ», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Φουάτ Οκτάι, στην πρώτη αντίδραση της Άγκυρας μετά την ανακοίνωση της νίκης του υποψήφιου των Δημοκρατικών. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Kanal 7, ο Οκτάι επεσήμανε ότι αν και η φιλία μεταξύ του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του Αμερικανού Ντόναλντ Τραμπ συνέβαλε στη διευθέτηση αρκετών ζητημάτων, οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της Άγκυρας και της Ουάσινγκτον θα λειτουργούν όπως πριν.

O διάσημος παίκτης του NBA Ενές Καντέρ σε ανάρτησή του προειδοποιεί τον Ταγίπ Ερντογάν ότι μετά την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ είναι «ο επόμενος».

You’re next @RTErdogan

— Enes Kanter (@EnesKanter) November 7, 2020

Σε επόμενη ανάρτηση ο Τούρκος αθλητής αναφέρει: «Σας ευχαριστούμε που υποστηρίξατε αθώους ανθρώπους στην Τουρκία, στέκεστε ψηλά για τη Δημοκρατία, την Ελευθερία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και αντισταθήκατε στη δικτατορία στην Τουρκία από την πρώτη μέρα».

ΕΡΤ1-Ρεπορτάζ: Κάλλη Λέκκα, Ρίτσα Καστάνη, Ρένα Δημητρίουwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: