Σε ισχύ το δεύτερο lockdown σε όλη τη χώρα – Διπλάσια τα πρόστιμα για τους παραβάτες

Μοιράσου το άρθρο:

Σε ισχύ τέθηκε από σήμερα στις 6:00 πρωί το 2ο lockdown στη χώρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού το οποίο θα διαρκέσει τρεις βδομάδες. Την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.448 νέα κρούσματα Covid-19 εκ των οποίων τα 683 στη Θεσσαλονίκη και τα 493 στην Αττική. Ακόμη, καταγράφηκαν 14 θάνατοι, ενώ 196 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι. Η είδηση για καθολικό απαγορευτικό οδήγησε μαζικά στα καταστήματα για τις απαραίτητες αγορές, αλλά και εκτός περιφέρειας, με αποτέλεσμα μποτιλιάρισμα σε αρκετούς δρόμους.

Οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο με μήνυμα στο 13033 ή με την συμπλήρωση του ανάλογου εγγράφου. Για άσκοπη μετακίνηση και για μη χρήση μάσκας προβλέπεται πρόστιμο 300€, και 500 € για ψευδή βεβαίωση εργασίας, ενώ στις επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν κατά παράβαση θα επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Κατ΄εξαίρεση, αυτό το Σαββατοκύριακο μπορούν να λειτουργήσουν κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, εκτός από τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών. Για την ενημέρωσή τους, πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο 1520.

Εκκληση σε όλους για λελογισμένη χρήση της κατ` εξαίρεση δυνατότητας μετακίνησης, απηύθυνε εκ νέου ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, προειδοποιώντας πως οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί.

Για δραματική αύξηση των θανάτων τις επόμενες μέρες, μίλησε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, προσθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει άμεσα ελάττωση των ημερήσιων κρουσμάτων, και απέδωσε τη μεγάλη έξαρση στην αλλαγή συμπεριφοράς μετά το καλοκαίρι.

Εντονη είναι η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την καραντίνα που επιβλήθηκε, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν ενίσχυσε το ΕΣΥ, και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να ζητά σύγκληση του Συμβουλίου των πολιτικών αρχηγών και τοποθέτηση υπουργού Υγείας κοινής αποδοχής.

Το τελευταίο δεκαήμερο άνοιξαν 109 κλίνες εντατικής για COVID, και συνολικά λειτουργούν στη χώρα 1.046 ΜΕΘ, ανέφερε ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ενώ απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα του καταλόγισε «θλιβερή προσπάθεια εκμετάλλευσης μιας παγκόσμιας κρίσης της Δημόσιας Υγείας».

Αναλυτικά τι ισχύει για τις μετακινήσεις

Όπως και την άνοιξη, από το Σάββατο 7/11 και για 3 εβδομάδες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία των πολιτών, καθώς οι μετακινήσεις επιτρέπονται για μετάβαση από και προς την εργασία ή συνοδεύοντας το παιδί στο σχολείο, αλλά και για λόγους έκτακτης ανάγκης.

Η μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας εφόσον είναι απαραίτητο, γίνεται αποκλειστικά με σχετική βεβαίωση από τον εργοδότη, η οποία εκδίδεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη. Αν για οποιονδήποτε λόγο είτε επειδή υπάρχουν προβλήματα στο σύστημα ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν μπορεί να εξασφαλιστεί τότε μπορεί να ισχύσει και η βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr.

Για τα νομικά πρόσωπα η βεβαίωση παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επιχειρηματίες από τους ίδιους.

Οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο με την αποστολή SMS στο 13033 ή με τη συμπλήρωση της φόρμας κατ’ εξαίρεση μετακίνησης που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr ή με χειρόγραφη βεβαίωση (σύμφωνα με το υπόδειγμα) για τους ακόλουθους και μόνο λόγους:

1. Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία). Σε αυτή την περίπτωση αποστέλλεται SMS με τον κωδικό 1.

2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. Σε αυτή την περίπτωση στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 2.

3. Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης, καθώς και μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή ηλεκτρονική συναλλαγή. Για μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα, στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 3.

4. Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, καθώς και για μεταφορά συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού από και προς τον τόπο εργασίας του, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη, ή συνοδεία μαθητού στο σχολείο από γονέα ή κηδεμόνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις (παροχή βοήθειας, μεταφορά συζύγου ή συγγενούς στην εργασία του και συνοδεία μαθητή), αποστέλλεται SMS με τον κωδικό 4.

5. Μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπεται από τον νόμο ή για μετάβαση γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 5.

6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2)άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαία απόστασης του ενάμισι (1,5)μέτρου. Καθώς και μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη. Στις περιπτώσεις αυτές, στο SMS χρησιμοποιείται ο κωδικός 6.

Ενώ για τη μετάβαση των μαθητών από και προς το σχολείο εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τον Διευθυντή του σχολείου.

Τα σχετικά έντυπα καθώς και αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.

Τι μένει ανοικτό

Υπενθυμίζεται ότι ανοιχτά μένουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα σχολεία ειδικής αγωγής, τα ξενοδοχεία, στα οποία δίνεται δυνατότητα αναστολής, ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας και από τον τριτογενή συγκεκριμένες δραστηριότητες.

-Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα.

-Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα, όπως βιομηχανία, μεταποίηση.

Επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα:

* Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

* Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

* Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

* Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.)

* Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ. Δεν αποτελούν δηλαδή ξεχωριστό λόγο μετακίνησης.

Επιπλέον επιτρέπεται η λειτουργία σε:

-Καθαριστήρια

-Περίπτερα (24ώρο)

– Φαρμακεία

– Πρατήρια καυσίμων

– Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

– Pet shops

Όσον αφορά τα γυμνάσια και τα λύκεια, από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου θα λειτουργούν με καθεστώς τηλε-εκπαίδευσης, ενώ η τηλε-εκπαίδευση συνεχίζεται και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Με τηλε-εκπαίδευση θα λειτουργούν επίσης τα φροντιστήρια και τα κέντρα μελέτης.

Σχετικό άρθρο: Συνεχίζεται η «επέλαση» του κορονοϊού – Η είδηση του lockdown έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους

Μετακινήσεις: Απαντήσεις και διευκρινίσεις από τον γενικό γραμματέα Εμπορίου

Ν. Χαρδαλιάς: Απαραίτητα τα έκτακτα μέτρα για να μειωθεί η διασπορά του ιού – Διπλασιάστηκαν τα πρόστιμα

Τηλεργασία – διαφορετικά ωράρια και άδειες ειδικού σκοπού στο Δημόσιο (video)www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: