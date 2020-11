Μητσοτάκης για αναβάθμιση Moody’s: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Μοιράσου το άρθρο:

Mε ανάρτησή του στο Twitter, Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε την αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας μας από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s.

«Η αναβάθμιση της Ελλάδας από τη Moody’s, που ήρθε εν μέσω μιας παγκόσμιας ύφεσης, αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μετά τον covid», αναφέρει ο πρωθυπουργός.

Moody’s upgrade of Greece’s rating, which came in the midst of a global recession, is a strong vote of confidence in the growth prospects of the Greek economy post Covid.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 7, 2020

