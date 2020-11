Χαρδαλιάς: Η εξειδίκευση των νέων μέτρων – Ποια καταστήματα μένουν ανοιχτά

Μοιράσου το άρθρο:

Σε ισχύ θα τεθεί από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 6:00 π.μ. το γενικό lockdown που αφορά όλη την Ελλάδα και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς εξειδίκευσε τα μέτρα που θα ισχύσουν για τρεις βδομάδες. Ο κ. Χαρδαλιάς έκανε λόγο για άλλη μια δύσκολη συγκυρία και είπε ότι σε μόλις πέντε μέρες είχαμε αύξηση κρουσμάτων κατά 20%. Ανέφερε ότι οι διαφορές σε σχέση με την άνοιξη είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας παντού και τα ανοιχτά νηπιαγωγεία και δημοτικά. Τόνισε ότι οι μετακινήσεις θα επιτρέπονται μόνο με sms στο 13033 ενώ για τη μετάβαση στην εργασία χρειάζεται βεβαίωση εργοδότη. Έκανε έκκληση για λελογισμένες μετακινήσεις ενώ έκανε γνωστό ότι για όποιον έρχεται στη χώρα απαιτείται αρνητικό PCR. Παραμένει η υποχρεωτική η τηλεργασία στο 50% του ιδιωτικού τομέα ενώ αύριο θα γίνουν ανακοινώσεις για το Δημόσιο.

Ο υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι σήμερα νοσηλεύονται 1.503 ασθενείς με Covid. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να προλάβουμε και για αυτό παίρνουμε τα μέτρα είπε χαρακτηριστικά ενώ έκανε μια αποτίμηση της κατάστασης, αναφέρθηκε στις νέες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού που θα γίνουν και στις νέες ΜΕΘ που θα λειτουργήσουν καθώς και στην εντατικοποίηση των διαγνωστικών ελέγχων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. «Αξιοποιούμε όλο το δυναμικό στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κανείς δεν περισσεύει» υπογράμμισε ενώ είπε ότι έχουν εξασφαλισθεί επαρκείς ποσότητες ρεμδεσιβίσης και άλλων απαραίτητων φαρμάκων. Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια για τον κορονοϊό ανέφερε ότι η χώρα μας συμμετέχει στις συμφωνίες σε επίπεδο ΕΕ κι όταν αυτά θα είναι διαθέσιμα θα υπάρχει πρόσβαση και από την ελληνική πλευρά.

Ο ΓΓ Εμπορίου Πάνος Σταμπουλίδης από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι επιτρέπεται μεταξύ άλλων λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) και των υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον. Επίσης τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

⦁ Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα

⦁ Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα

⦁ Επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα:

⦁ Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

⦁ Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

⦁ Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

⦁ Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κτλ.)

⦁ Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ

⦁ Καθαριστήρια

⦁ Περίπτερα (24ώρο)

⦁ Φαρμακεία

⦁ Πρατήρια καυσίμων

⦁ Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

⦁ Pet shops

⦁ Τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής θα μπορούν να λειτουργήσουν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου και Κυριακή 8 Νοεμβρίου

⦁ Η λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με τη συμμετοχή του 50% των δραστηριοποιούμενων, λειτουργία παράλληλων αγορών και απόσταση πάγκων 5 μέτρων.

⦁ Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου οι Υπεραγορές τροφίμων καθώς και κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως 17:00.

Αναστολή δραστηριότητας – Όλοι οι ΚΑΔ

Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των δραστηριοτήτων που αναστέλλονται. Σημειώνεται ότι επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες, συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς τις δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον παρακάτω Πίνακα.

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταξήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.19

2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.41

3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών/ΚΑΔ 47.42

4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.43

5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.51

6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.52

7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.53

8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.54

9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.59

10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.61

11. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ ΚΑΔ 47.62.63

12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.63

13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.64

14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.65

15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.71

16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.72

17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.75

18. Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), Λιανικό εμπόριο γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), Λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), Λιανικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), Λιανικό εμπόριο ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), Λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών (47.76.77.09), Λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), Λιανικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών (47.76.77.14), Λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), Λιανικό εμπόριο σπόρων λαχανικών (47.76.77.16), Λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), Λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), Λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων (47.76.77.19), Λιανικό εμπόριο φυτικών υλών π.δ.κ.α. για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.76.77.20), Λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), Λιανικό εμπόριο ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς (47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.76

19. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.77

20. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85), Λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), το καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.). Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες/ΚΑΔ 47.78

21. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.79

22. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.82

23. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.89

24. Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, με εξαίρεση το Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών (47.99.85) και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.)/ΚΑΔ 47.99

25. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.10.

26. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις/ΚΑΔ 56.21.

27. Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01) και τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.29.

28. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/ ΚΑΔ 56.30.

29. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών/ΚΑΔ 59.14.

30. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών (ΚΑΔ 71.20.14), εξαιρουμένων αποκλειστικά των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

31. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/ΚΑΔ 77.21

32. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/ΚΑΔ 77.22

33. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/ΚΑΔ 77.29

34. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων/ΚΑΔ 77.39.13

35. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων/ΚΑΔ 77.39.19.03.

36. Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους/ΚΑΔ 79.90.32.

37. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων που δεν καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.)/ΚΑΔ 79.90.39.

38. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων/ΚΑΔ 82.30.

39. Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση /ΚΑΔ 85.51.

40. Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση /ΚΑΔ 85.52.

41. Δραστηριότητες Σχολών Ερασιτεχνών Οδηγών/85.53.

42. Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση/85.59.

43. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους/88.10.11

44. Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων/88.10.12

45. Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, με εξαίρεση τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) /88.91.1

46. Τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.01.

47. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.02.

48. Υπηρεσίες ενορχηστρωτή/ΚΑΔ 90.03.11.04.

49. Υπηρεσίες μουσουργού/ΚΑΔ 90.03.11.07.

50. Υπηρεσίες χορογράφου/ΚΑΔ 90.03.11.17.

51. Υπηρεσίες χορωδού/ΚΑΔ 90.03.11.18.

52. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες/ΚΑΔ 90.04.

53. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/ΚΑΔ 91.01.

54. Δραστηριότητες μουσείων/ΚΑΔ 91.02.

55. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών /ΚΑΔ 91.03.

56. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) /ΚΑΔ 92.00

57. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α΄ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague 1), β) εγκαταστάσεις που προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες /ΚΑΔ 93.11.

58. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague 1) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.12.

59. Εγκαταστάσεις γυμναστικής/ΚΑΔ 93.13. εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03)/ ΚΑΔ 9319.

60. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων/ΚΑΔ 93.21.

61. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας/ΚΑΔ 93.29.

62. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής/ΚΑΔ 94.99.16.

63. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/ΚΑΔ 96.02

64. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία/ΚΑΔ 96.04

65. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/ΚΑΔ 96.09.19.06.

66. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων/ΚΑΔ 96.09.19.08

67. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/ΚΑΔ 96.09.19.09

68. Υπηρεσίες ιερόδουλου/ΚΑΔ 96.09.19.12.

69. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)/ ΚΑΔ 96.09.19.16

70. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/ΚΑΔ 96.09.19.17

71. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων

