Συνεχίζεται το εκλογικό θρίλερ στις ΗΠΑ – «Παραπλανητική» χαρακτηρίζει το Twitter ανάρτηση του Τραμπ

Μοιράσου το άρθρο:

Σε θρίλερ εξελίσσονται οι προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζο Μπάιντεν φαίνεται να συγκεντρώνει 264 εκλέκτορες, αφού κέρδισε το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν, έναντι 214 του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ δεν σταματά να μιλά για εκλογική απάτη εις βάρος του και το Twitter να χαρακτηρίζει ως «αμφισβητούμενη και πιθανώς παραπλανητική» ανάρτησή του στην οποία αναφέρει ότι ψήφοι που ελήφθησαν μετά τη μέρα των εκλογών δεν θα προσμετρήσουν.

H εκλογική αναμέτρηση, όπως αναμενόταν εξαρχής, κρίνεται από 6 πολιτείες – «κλειδιά»: Αλάσκα, Νεβάδα, Αριζόνα, Βόρεια Καρολίνα, Τζόρτζια και Πενσιλβάνια.

Με τα έως τώρα δεδομένα, εάν ο υποψήφιος των Δημοκρατικών κερδίσει και τους 6 εκλέκτορες της Νεβάδας, συγκεντρώνει τους πολυπόθητους 270 εκλέκτορες. Μένουν ακόμη για την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, τα αποτελέσματα της κομητείας Κλαρκ, στην οποία ανήκει και το Λας Βέγκας.

Μέσα σε αυτό το πολωμένο κλίμα, ψηφοφόροι και από τα δύο στρατόπεδα βγαίνουν στους δρόμους, ενώ το επιτελείο του Τραμπ αμφισβητεί την εκλογική διαδικασία σε κρίσιμες πολιτείες και καταθέτει προσφυγές ζητώντας τη διακοπή της καταμέτρησης σε Πενσιλβάνια, Τζόρτζια.

Στην κομητεία Άλεγκενι της Πενσιλβάνια σταμάτησε μέχρι αύριο Παρασκευή η καταμέτρηση μετά από δικαστική απόφαση που αφορά 29.000 αμφισβητούμενες ψήφους.

Σε Πενσιλβάνια και Τζόρτζια όπου προηγείται ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος, μένουν ακόμη για καταμέτρηση 750.000 επιστολικές και 7.654 ψήφοι αντίστοιχα.

Στο Ντιτρόιτ υποστηρικτές του Τραμπ ζητούν να σταματήσει η καταμέτρηση, ενώ στον αντίποδα υποστηρικτές του Μπάϊντεν απαιτούν να μετρήσει κάθε ψήφος.

Στο Φοίνιξ της Αριζόνα, ψηφοφόροι του Τραμπ – ορισμένοι οπλοφορώντας- πολιορκούν το εκλογικό τμήμα. Η Αριζόνα, παραδοσιακό προπύργιο των Ρεπουμπλικανών, είχε ανακοινωθεί από Μέσα Ενημέρωσης πως περνούσε στον Μπάιντεν ωστόσο αργότερα, καθώς η καταμέτρηση συνεχιζόταν, η διαφορά υπέρ του Δημοκρατικού υποψήφιου συρρικνώθηκε στις 79.000 ψήφους.

Οι τρεις εκλέκτορες της Αλάσκας δεν έχουν ακόμη κριθεί, πάντως κανένας Δημοκρατικός δεν έχει επικρατήσει σε αυτήν εδώ και δεκαετίες.

Με ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής στην εκλογική αναμέτρηση, ο Μπάιντεν έχει αποστπάσει περισσότερες από 72 εκατομμύρια ψήφους και ο Τραμπ περισσότερες από 69 εκατομμύρια ψήφους.

Με tweet που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό το απόγευμα της Πέμπτης, ο Μπάιντεν είπε ότι διεξήγαγε την προεκλογική περίοδο «ως ένας περήφανος Δημοκρατικός» αλλά ότι θα κυβερνήσει «ως ένας Αμερικανός πρόεδρος».

Let me be clear: I campaigned as a proud Democrat, but I will govern as an American president. pic.twitter.com/Mv5hHI2Rb3

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

Σε προηγούμενη ανάρτησή του, είχε ζητήσει από τον κόσμο να κάνει υπομονή καθώς καταμετρούνται οι ψήφοι προσθέτοντας ότι «αισθανόμαστε καλά για το πού βρισκόμαστε».

«Κάντε υπομονή παιδιά. Οι ψήφοι καταμετρώνται και αισθανόμαστε πολύ καλά για το πού βρισκόμαστε», έγραψε ο Μπάιντεν.

Be patient, folks. Votes are being counted, and we feel good about where we are.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

Πηγή: Πρώτο Πρόγραμμα, ΕΡΤ1, Reuterswww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: