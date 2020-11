ΗΠΑ: Γιατί μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα “έκοψαν” τον Τραμπ “στον αέρα”

Μοιράσου το άρθρο:

“Είμαστε στη δυσάρεστη θέση όχι μόνο να διακόψουμε τον πρόεδρο Τραμπ αλλά να διορθώσουμε και αυτά που λέει..” με αυτή την επισήμανση μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διέκοψαν τη μετάδοση των δηλώσεων του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας ότι παραπληροφορούσε.

Καθώς η καταμέτρηση των ψήφων που κατατέθηκαν στις εκλογές συνεχίζεται, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος παρουσιάστηκε μπροστά στις κάμερες για να πει, από τον Λευκό Οίκο, πως θα κέρδιζε «με ευκολία» εάν λογαριάζονταν μόνο «οι νόμιμες» ψήφοι, αλλά εάν η καταμέτρηση συμπεριλάβει «τις παράνομες ψήφους», οι Δημοκρατικοί θα μπορέσουν «να κλέψουν» τη νίκη στις εκλογές.

Το MSNBC γρήγορα διέκοψε την απευθείας μετάδοση.

Ο παρουσιαστής του του MSNBC Μπράιαν Ουίλιαμς ήταν ο πρώτος που επενέβη κάνοντας λόγο για ανακρίβειες εκ μέρους του Τραμπ.

CNBC’s Shepard Smith (@thenewsoncnbc) fact checking Trump on air when the network cut away from Trump’s lies.

“What the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue.” pic.twitter.com/t9jsqp31tk

— marklawrence 🧼✊❤️ (@marklawrence) November 6, 2020

Τα τηλεοπτικά δίκτυα NBC News και ABC News επίσης διέκοψαν την απευθείας μετάδοση της προεδρικής συνέντευξης Τύπου. Ο Τραμπ εγκατέλειψε το βήμα χωρίς να δεχθεί καμία ερώτηση.

Το CNN αποφάσισε να μην διακόψει την απευθείας μετάδοση του διαγγέλματος, ούτε να κόψει τον ήχο του μικροφώνου του Τραμπ. Ωστόσο τις δηλώσεις του αρχηγού του κράτους αντέκρουσε αμέσως μετά ο παρουσιαστής του δικτύου Τζέικ Τάπερ: «πόσο λυπηρή νύχτα για την Αμερική, όταν βλέπει τον πρόεδρό της (…) να κατηγορεί ψευδώς ανθρώπους ότι προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές, να επιτίθεται στη δημοκρατία μας με ψέματα».

Ο ίδιος o Τραμπ φρόντισε πάντως να αναρτήσει ολόκληρο το μήνυμά του στο Twitter αναφέροντας πάλι τα περί «κλοπής» της εκλογικής του νίκης, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη γι’ αυτό.

«Αν μετρηθούν οι νόμιμες ψήφοι, κερδίζω με ευκολία», υποστήριξε ο Τραμπ.

Σημειωτέον ότι νωρίτερα η πλατφόρμα είχε χαρακτηρίσει ως «αμφισβητούμενη και πιθανώς παραπλανητική» προηγούμενη ανάρτησή του στην οποία αναφέρει ότι ψήφοι που ελήφθησαν μετά τη μέρα των εκλογών δεν θα προσμετρήσουν.

LIVE: President @realDonaldTrump delivers remarks

— The White House (@WhiteHouse) November 5, 2020

