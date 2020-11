Όλα δείχνουν παράταση του θρίλερ – Μήνυμα για προοπτική νίκης από τον Μπάιντεν (video)

Μοιράσου το άρθρο:

Παράταση του θρίλερ στην Αμερική. Δεν πρόκειται να υπάρξει νικητής σήμερα στις πολιτείες Πενσυλβάνια, Μίτσιγκαν και Ουισκόνσιν. ‘Έτσι κανένας από τους δύο δεν θα βγεί να δηλώσει ότι κέρδισε. Θα χρειαστούν πιθανότατα μερικές ημέρες για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε μιλώντας σε υποστηρικτές του στο Ουίλμινγκτον (Ντέλαγουερ) ότι «είμαστε σε καλό δρόμο για να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές» και ότι «αισθανόμαστε καλά για το πού βρισκόμαστε» αλλά αναγνώρισε πως «δεν περιμέναμε ότι θα χρειαζόταν τόσο πολύς χρόνος», καθώς το αποτέλεσμα θα γίνει γνωστό «το πρωί της Τετάρτης (σ.σ. το απόγευμα της Πέμπτης ώρα Ελλάδας), αν όχι αργότερα».

We feel good about where we are. We believe we are on track to win this election.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Απο την πλευρά του ο Ντ.Τραμπ ενώ προετοιμάζεται για να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους του, εκτόξευσε ένα twitt με το οποίο ισχυρίζεται ότι γινεται προσπάθεια υποκλοπής της εκλογικής νίκης. Ίσως προοίμιο του τι θα επακολουθήσει απο το στρατόπεδο του Αμερικανού προέδρου.

Τελικά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε σήμερα τη νίκη του επί του αντιπάλου του, Τζο Μπάιντεν. «Ειλικρινά, πράγματι νικήσαμε», δήλωσε ο Τραμπ ενώπιον υποστηρικτών του στον Λευκό Οίκο. Στην ομιλία του, υποστήριξε ακόμη, πως «μια πολύ θλιβερή ομάδα ανθρώπων» προσπαθεί να στερήσει τα πολιτικά δικαιώματα εκατομμυρίων υποστηρικτών του που τον ψήφισαν. Δεν παρέλειψε δε να ανακοινώσει ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Αποστολή: Φάνης Παπαθανασίου

Σχετική είδηση: Τραμπ: Προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές

Τραμπ: Πανηγυρισμοί και μομφές για νοθεία – Προανήγγειλε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕwww.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: