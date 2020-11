Τραμπ: Πανηγυρισμοί και μομφές για νοθεία – Προανήγγειλε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

Μοιράσου το άρθρο:

Σήμερα είναι φανταστικά τα αποτελέσματα ετοιμαζόμαστε να βγούμε έξω και να γιορτάσουμε, είπε ο πρόεδρος Τραμπ στις πρώτες δηλώσεις του. «Έχουμε κάνει μεγάλο ρεκόρ» πρόσθεσε. «Κερδίσαμε πολιτείες που δεν περιμέναμε ποτέ να τις πάρουμε, όπως τη Φλόριντα. Πήραμε τη σπουδαία πολιτεία του Οχάιο, το Τέξας, την Τζόρτζια. Αλλά κυρίως, κερδίζουμε την Πενσιλβάνια! Είμαστε μπροστά», είπε. Παράλληλα, αναφερόμενος στις επιστολικές ψήφους έκανε λόγο για τεράστια νοθεία στη χώρα και προανήγγειλε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. «Δεν μπορούν να κατατεθούν ψήφοι αφού κλείσουν τα εκλογικά τμήματα. Είμαστε ξεκάθαρα μπροστά με 60%. Δεν πρόκειται να καταφέρουν να κλείσουν αυτή τη διαφορά Όσον αφορά έμενα έχουμε κερδίσει, είπε.

LIVE: President Donald J Trump

— Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020

Νωρίτερα ο Τραμπ είχε ανακοινώσει τις επικείμενες δηλώσεις του με ανάρτησή του στο twitter κάνοντας λόγο για «κλοπή» στις κάλπες, μια ανάρτηση που έλαβε τη σχετική «κόκκινη» σήμανση από την πλατφόρμα για εμπρηστική ρητορική.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος εξασφαλίζει μέχρι αυτή την ωρα 236 εκλέκτορες, ο Ρεπουμπλικανος 213.

Για να εκλεγεί κάποιος από τους δύο πρόεδρος, χρειάζεται 270 εκλέκτορες.

Ο Τραμπ φαίνεται να επικρατεί σε Φλόριντα, Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο και Τέξας.

Στην Αριζόνα υπερισχύει ο Μπάιντεν, πολιτεία κομβικής σημασίας, οπως και σε Καλιφορνια, Ορεγκον και Ουασιγκτον.

Το βάρος πέφτει στην Πενσιλβάνια, όπου αναμένεται να καταμετρηθούν ένα εκατομμύριο ψήφοι, το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν, αλλά λόγω του μεγάλου αριθμού των επιστολικών ψήφων και της περίπλοκης καταμέτρησης, το αποτέλεσμα μπορεί να αργήσει, ακόμα και τρεις μέρες. Για να είναι νόμιμες οι επιστολικές ψήφοι πρέπει να έχουν ταχυδρομηθεί προτού κλείσουν οι κάλπες.

Οι Δημοκρατικοί διατήρησαν και μάλιστα ενίσχυσαν την πλειοψηφία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα Fox News και ABC.www.ert.gr

Μοιράσου το άρθρο: